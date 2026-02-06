WSJ: Epstein säilitas elu lõpuni sidemed globaalse eliidiga

Jeffrey Epstein tunnistas end juba 2008. aastal süüdi ning paljud mõjukad inimesed väitsid, et katkestasid seejärel seksuaalkurjategijaga kõik sidemed. Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et mitmed silmapaistvad inimesed siiski jätkasid Epsteiniga suhtlemist ning avaldasid talle veel ka kaastunnet.

Epstein tunnistas end 2008. aastal Florida osariigi prostitutsioonisüüdistuses süüdi ja kandis 13 kuud vangistust. USA justiitsministeerium esitas talle 2019. aastal süüdistuse alaealiste seksikaubitsemise korraldamises.

Epstein suri 2019. aasta suvel New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.

Epstein kerkis aga rambivalgusesse juba aastakümneid tagasi, kuna oli laia profiiliga ärimees, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja mõjukate inimestega. Hiljuti avaldatud dokumendid näitavad, et ta säilitas oma kõrgetasemelised kontaktid ka pärast 2008. aastat.

Näiteks vasakpoolne poliitaktivist ja tuntud professor Noam Chomsky saatis Epsteinile 2019. aasta veebruaris sõnumi ning andis talle nõu, kuidas tulla toime ajakirjandusega.

"Olen näinud, kui kohutavalt teid ajakirjanduses ja avalikkuses koheldakse. Seda on valus öelda, aga arvan, et parim viis edasi minna on seda ignoreerida," kirjutas Chomsky Epsteinile.

Nüüdseks 97-aastane Chomsky polnud ainus, kes andis Epsteinile pärast 2008. aastat eraviisiliselt nõu. Sarnaselt vasakpoolse aktivisti Chomskyga pidas ka parempoolne aktivist Steve Bannon 2019. aastal Epsteiniga kirjavahetust. Ka tema andis toona Epsteinile nõu, kuidas tulla toime meediaga.

Bannon on endine investeerimispankur, pärast Trumpi esimest valimisvõitu töötas ta mõned kuud Valges Majas. Bannon sai sealt kiiresti sule sappa ning temast sai konservatiivsel meediamaastikul suhteliselt mõjukas saatejuht. Talle on esitatud mitu süüdistust (need pole Epsteiniga seotud – toim) ning 2024. aastal oli ta mitu kuud trellide taga.

Epsteini suhtlusringkonda kuulus seega suur hulk USA ja maailma võimu- ja ärieliidi esindajaid. Kirjavahetus näitab taas, et avalikus kuvandis esitatav maailmavaade võib mängida teisejärgulist rolli. Pigem loevad raha, võim ja kuulsus.

Näiteks Prantsusmaal nõutakse nüüd, et sotsialistist endine kultuuriminister Jack Lang astuks Epsteini sidemete tõttu tagasi Araabia maailma instituudi presidendi ametikohalt. Lang on öelnud, et kohtus Epsteiniga 2013. aastal ning neid tutvustas nende ühine sõber Woody Allen.