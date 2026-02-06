Nädalavahetusel püsib karge talveilm

Laupäeval tõmbub madalrõhuala serv tagasi ja Skandinaavia kohal tugevnev kõrgrõhkkond laieneb üle Läänemere. Kui öösel on veel pilvi, millest mõnes kohas kerget lund tuleb, siis päeval pilved hõrenevad ning saju võimalus on võrdlemisi väike. Pühapäeval liigub kõrgrõhkkond Ahvenamaa lähistele ja õhtul edasi Eesti rannikule. Selle mõjul on laialdaselt selget taevast ning ilm sajuta. Õhk püsib aga jätkuvalt külm.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega ning nõrka lumesadu on oodata peamiselt põhjarannikul. Mõnel pool on udu ning rannikul on kohati pinnatuisku. Puhub kirde- ja ida-, pärast keskööd ka põhjatuul 1-7, Lääne-Eesti rannikul 3-9, iiliti 12 m/s. Külma on oodata 12 kuni 18, paiguti kuni 21 ning rannikul kohati kuni 8 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb võrdlemisi pilvine ning kohati sajab lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 1-5, Lääne-Eesti rannikul kuni 9, iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -11 kuni -16, kohati selgineva taeva all ka kuni -20, kuid rannikul jääb paiguti -8 kraadi juurde.

Päeval on taevas muutlik, kohati võib nõrka lund sadada ning rannikul on ka pinnatuisku. Tuul puhub kirdest ja põhjast kiirusega 1-7, läänerannikul iiliti 11 m/s. Õhtu poole tuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on -6 kuni -12, saarte läänerannikul kohati kuni -4 kraadi.

Pühapäeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning suuremat sadu karta pole. Külma on nädala lõpus, öösel keskmisest 17, päeval 9 kraadi.

Uus nädal toob esialgu veidi mahedamad ilmad. Päeval on miinuskraade keskmiselt 7. Pilvisus tiheneb ning kui esmaspäeval sajab mitmel pool nõrka lund, siis teisipäevast langeb lund kohati. Kolmapäev tuleb taas veidi külmem ehk keskmine päevane õhutemperatuur langeb -11 kraadi peale.