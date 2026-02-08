Sõja 1446. päev: Ukraina raketilöök põhjustas Belgorodis elektrikatkestuse

X!

Venemaa linnas Belgorodis teatati laupäeval elektri- ja küttekatkestustest pärast väidetavaid Ukraina rünnakuid kohalikule soojuselektrijaamale ja elektrialajaamale. Samuti korraldati rünnak Belgorodi sidetornile.

Oluline 8. veebruaril kell 14.15:

- Zelenski: Venemaa ründas nädalaga 116 raketi ja 1200 liugpommiga;

- Ukraina elektrivarustuses on väga keeruline olukord;

- Partisanid avasid akna Ukraina droonidele Venemaal Belgorodis;

- Belgorodis katkes elektrivool, probleemid küttega;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit.

Zelenski: Venemaa ründas nädalaga 116 raketi ja 1200 liugpommiga

Venemaa ründas Ukrainat nädala jooksul 116 raketi, 1200 liugpommi ja rohkem kui 2000 ründedrooniga, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski pühapäeval.

"Venemaa saatis ainuüksi sel nädalal meie linnade ja külade pihta rohkem kui 2000 ründedrooni, 1200 juhitavat lennukipommi ja 116 eri tüüpi raketti," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

"Pea iga päev ründavad nad energiasektorit, logistilist taristut, elumaju. See leiab aset isegi siis, kui jätkub diplomaatiline töö rahu nimel," lisas ta.

Zelenski rõhutas, et Venemaa rünnakute ees ei saa silmi kinni pigistada, sest kui neile ei tule maailmalt vastust, muutuvad rünnakud arvukamaks ja iga korraga jõhkramaks.

"Seda saab peatada Ukraina ja meie kaitse reaalse toetamisega. Me vajame rakette oma õhutõrjesüsteemidele, relvi oma sõduritele, kes seda agressiooni iga päev tagasi tõrjuvad," kirjutas ta. "Ja selleks, et diplomaatia toimiks, vajame pidevat survet Venemaale."

"Selle sõja hind peab olema nii kõrge, et see muutuks Venemaa jaoks vastuvõetamatuks," rõhutas Zelenski.

Ukraina elektrivarustuses on väga keeruline olukord

Pärast Venemaa öist pommitamist on olukord Ukraina energiasektoris endiselt väga keeruline, eriti Kiievis, kus tarbijad saavad elektrit vaid lühikese aja jooksul – poolteist kuni kaks tundi, vahendas Unian pühapäeval energiaministeeriumi pressiteenistust.

"Praegu kehtivad enamikus piirkondades endiselt avariilised elektrikatkestused. Öise rünnaku tagajärjel tekkinud võimsuse kaotus on põhjustanud täiendava märkimisväärse elektri defitsiidi, mida on äärmiselt raske katta, mistõttu lähiajal on oodata raskeid aegu," seisab teates.

Ukraina suurim eraenergiaettevõte DTEK teatas samuti, et Kiievi elanikel ei ole lähiajal oodata stabiilset elektrivarustust.

"Ööl 6. veebruarist 7. veebruarile ründasid venelased energiasüsteemi. Kahjustatud on kaks DTEK soojuselektrijaama ja olulised kõrgepinge alajaamad. Süsteem töötab maksimaalsete piirangutega. Tavapärased graafikud ei kehti. Kõige raskem on olukord Kiievis. Pikaajaliste rünnakute tõttu taristule elektrit praegu poolteist kuni kaks tundi ööpäevas. Ees ootavad rasked päevad," teatab ettevõte.

Nagu Unian varem kirjutas, sai Burštõnsõ soojuselektrijaam Ivano-Frankivski oblastis laupäeval Venemaa raketirünnakus tõsiseid kahjustusi ja peatas täielikult töö. Linn jäi ajutiselt ilma tsentraliseeritud soojus- ja veevarustuseta. Olukord jaamas on kriitiline; praegu ei ole teada, millal täpselt taastatakse selle töö, kuna kahjustused on väga tõsised.

Selline löök energiataristule võib kaasa tuua ranged elektrivarustuse piirangud ja edasised ebamugavused Ivano-Frankivi oblasti elanikele, eriti kütteperioodil, kuna soojuselektrijaam varustab piirkonda soojuse ja osaliselt elektrienergiaga, kuid praegu on jaam "nullis".

Partisanid avasid akna Ukraina droonidele Venemaal Belgorodis

Ukraina-meelne partisanide rühmitus Atesh kahjustas Venemaa Belgorodi oblastis kommunikatsioonitaristut, väitis rühmitus pühapäeva hommikul.

"Meie liikumise agent süütas sidetorni jalamil asuva riistvaramooduli. Maapealsete seadmete hävimise tagajärjel läks kogu masti külge paigaldatud infrastruktuur täielikult rivist välja," teatas Ateshi grupp.

Sabotaažiakt pandi toime Ukraina ja Venemaa piiri lähedal ning pimestas vaenlase selles sektoris sisuliselt ära, teatas rühmitus Telegrami postituses.

Samal ajal on Ateshi väitel loonud rindejoon piirkonnas Ukraina vägedele võimaluse signaali segamisest mööda hiilida, kuna juhtimisseadmed on välja lülitatud.

"Torn toimis platvormina elektroonilise sõjapidamise antennidele, mis summutasid droonide signaale. Selle tehnilise posti hävitamine avas "akna" Ukraina droonide takistamatuks tegutsemiseks," teatas rühmitus.

5. veebruaril lõigati Vene vägedel uue nn valge nimekirja kehtestamisega ära juurdepääs Starlinki satelliitinternetile üle rindejoone.

Ukraina ja SpaceX tegid valitsuse teenuste rakenduses Diia massilise registreerimise skeemi abil tööd, et blokeerida Venemaa juurdepääs Starlinki teenusele Ukrainas.

Belgorodis katkes elektrivool, probleemid küttega

Kohaliku kuberneri sõnul põhjustasid katkestuse Ukraina tulistatud Neptun raketid.

Lõppeval nädalal on see juba kolmas kord, kui Belgorodi oblastis on teatatud ulatuslikest elektrikatkestustest.

Kohalike Telegrami kanalite andmetel teatasid elanikud, et laupäeva hommikul rünnati Belgorodi elektrialajaama ja linna Lutši soojuselektrijaama. Seejärel teatati elektrikatkestustest Belgorodi mitmes rajoonis ja selle ümbruses.

Oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov kinnitas hiljem, et rünnakud energiaettevõtetele põhjustasid linnas elektrikatkestusi, kuid ei täpsustanud, milliseid rajatisi rünnak tabas. Gladkov ütles, et elanikele on linnas rajatud avariipunktid.

Pärast väidetava rünnaku videomaterjali analüüsimist teatas Telegrami uudistekanal Astra, et materjalil on näha raketirünnakut Belgorodi Lutši elektrijaamale.

Samal ajal korraldas Venemaa Ukraina energiaettevõtetele ulatusliku õhurünnaku, mille sihtmärgiks olid elektrienergia tootmine ja jaotus, teatas Kiiev laupäeval.

President Volodõmõr Zelenski ütles, et laupäevaöises rünnakus kasutati üle 400 drooni ja umbes 40 erinevat tüüpi raketti, mille sihtmärkideks olid Ukraina elektrivõrk, tootmisrajatised ja jaotusjaamad.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1040 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 246 330 (võrdlus eelmise päevaga +1040);

- tankid 11 651 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 24 010 (+1);

- suurtükisüsteemid 37 044 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1637 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1295 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 127 549 (+468);

- tiibraketid 4269 (+24);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 77 439 (+60);

- eritehnika 4069 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mari Peegel, Valner Väino

Allikas: Kyiv Independent, BNS

