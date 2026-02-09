Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

Bad Bunny, kodanikunimega Benito Antonio Martinez Ocasio, oli California osariigis Santa Claras toimunud Super Bowli poolajaetenduse peaesineja, tuues iga-aastasele vaatemängule hispaania keele ja reggaetoni rütme.

Oma esinemises ühtsuse ja armastuse teemale keskendunud Bad Bunny hüüdis etteaste lõpuosas "Jumal õnnista Ameerikat!", mis järel luges enne Ameerika Ühendriikide nimetamist ette kõik Ameerika maailmajao riigid. Oma viimases poosis hoidis ta jalgpall kirjaga "Koos oleme Ameerika". Tema esinemise ajal oli staadioni suurel tablool kiri "Ainus, mis on tugevam kui vihkamine, on armastus".

show completo de bad bunny en el super bowl pic.twitter.com/d1NQrBGge4 — @Jose (@Joseemvp) February 9, 2026

Bad Bunny esinemine paigutus konteksti, kus alanud aasta esimesed nädalad on olnud avalikkuse tähelepanu alla Trumpi valitsuse immigratsioonivastane poliitika ning immigratsioonipolitsei ametnike jõulised operatsioonid ja illegaalide väljasaatmised üle kogu riigi, mis on tekitanud arutelusid kodakondsuse, seadusliku elamisloa ja dokumentideta immigrantide üle.

Bad Bunny (31), kelle album "Debí Tirar Más Fotos" võitis selle aasta Grammydel aasta albumi auhinna, on kritiseerinud Trumpi väljasaatmispoliitikat ja toetas avalikult Trumpi vastu kandideerinud Kamala Harrist 2024. aasta presidendivalimistel.

Trump andis juba nädalaid enne Super Bowli toimumist Bad Bunnyle vastulöögi, nimetades tema valimist finaali poolajaetenduseks täiesti naeruväärseks.

President kordas pühapäeval oma rünnakuid puertoricolasest esineja vastu.

"Super Bowli poolajaetendus on täiesti kohutav, üks hullemaid üldse! See on mõttetu, solvab Ameerika suurust ega esinda meie edu, loovuse ega tipptaseme standardeid. Keegi ei saa aru sõnagi, mida see tüüp ütleb, ja tema tantsimine on vastik, eriti väikestele lastele, kes vaatavad seda üle kogu USA ja kogu maailmas. See "etendus" on lihtsalt "laks näkku" meie riigile, mis püstitab iga päev uusi standardeid ja rekordeid – sealhulgas parim aktsiaturg ajaloos! Selles poolajaetenduses ja selle vaatamise segaduses pole midagi inspireerivat, see saab võltsuudiste meedialt suurepäraseid arvustusi, sest neil pole aimugi, mis PÄRIS MAAILMAS toimub – ja muide, NFL peaks oma naeruväärse uue avavilereegli i.k. Kickoff Rule) koheselt asendama. "TEEME AMEERIKA JÄLLE SUUREKS! President DONALD J. TRUMP," kirjutas ta postituses oma platvormil Truth Social.

Bad Bunny oli 2025. aastal voogedastusteenuse Spotify enim kuulatud artist. Spotify andmetel on ta ka viimase nelja aasta jooksul kuulajate esitusloendites "Wrapped" enim striimitud artist.

Konservatiivne grupp Turning Point USA korraldas alternatiivse poolajakontserdi, mida nad nimetasid Ameerika-üleseks poolajaetenduseks, kus esinesid laulja Kid Rock ja teised artistid.

Liikumise Turning Point USA asutas aktivist ja Trumpi liitlane Charlie Kirk, kes eelmisel aastal ühe avalikus esinemise ajal tapeti.

Seda kontserti reklaamisid sotsiaalmeedias Trumpi toetavad poliitikud ja aktivistid, sealhulgas kaitseminister Pete Hegseth, kes postitas Turning Point USA postituse kontserdi kohta uuesti pealkirjaga: "Hegsethi perekond vaatab."

NFL-i finaalmängu võitis Seattle Seahawks, mis alistas seisuga 29:13 New England Patriotsi.