Ligi: uue metoodikaga tarbijahindade avaldamise viibimine on pettumus

Jürgen Ligi.
Jürgen Ligi. Autor/allikas: ERR
Uue metoodika alusel arvutatud tarbijahinnaindeksi jaanuari andmete avaldamise teistkordne edasilükkamine on rahandusminister Jürgen Ligi sõnul pettumus, selle taga olevate tehniliste raskuste kohta peab aga selgitusi andma statistikaamet.

Ligi ütles ERR-ile, et esmaspäevahommikune uudis tarbijahinnaindeksi andmete edasilükkamise kohta oli talle pettumus, sest ta lootis, et tulemus avaldatakse.

Küsimusele, kes praegu oma tööga hakkama ei saa, vastas ta, et hakkama ei saa statistikaamet, ehkki põhjus on selles, et statistikat taheti paremaks teha.

"Kõigepealt elektri hinna mõõtmise poolest. Enamik inimesi on ju fikspaketi peal, aga arvestades kiire tõusu ajal elektrihindu ainult börsipaketi hinna järgi, tekitas see väga palju paanikat, aga ka eksitust keskmise hinna arvestamises," sõnas Ligi.

Teisena suurtest teguritest tõi rahandusminister välja pakkumistes väga palju kasvanud soodushindade osa, arvestades, et kaupluseketid pakuvad reeglina üldkättesaadavaid soodustusi näiteks pensionäridele või sooduskaardi omanikele.

"Nii et me muudame hindade mõõtmise kohta. Enam ei ole hinnavaatlused selle aluseks, et käiakse, vaadatakse riiulitel olevaid hindu, vaid vaadatakse neid hindu, mis kassas tegelikult tekivad maksmisel," sõnas Ligi.

Ta märkis, et see on olnud pikk ja tõsine ettevõtmine, milleks on viimased paar aastat valmistutud. See on kooskõlastatud ka Euroopa Komisjoni statistikaameti Eurostatiga, kelle süsteemi Eesti statistika kuulub.

"Eesti on mingis mõttes siin olnud ka pioneer, kes selle diskussiooni Eurostatis üles tõstnud. Ettevõtmine on tõsine, aga tehnilised raskused on vahele tulnud ja nende detaile peab statistikaamet ise seletama," tõdes Ligi. "Mina seda algatust igal juhul toetan. Olen ise ka osaline selles, aga ei saa paraku olla õnnelik selle üle, et on tekkinud ajaline nihe."

Minister märkis, et kui statistikaamet eelmine kord eksis avaliku sektori palkade andmetega, oli põhjus tööõnnetus, kus andmete kontrollimise asemel panustati kiirele informatsioonile ning see oli õppetund.

Ligi sõnul ei poolda ta siiski personaalset karistamist ja näpuga näitamist ning statistikaametit on juhitud tõsiselt ja südamega. Ta märkis, et praegu käib üsna väikse täpsustuse tagaajamine.

"Midagi kapitaalselt valet ei ole, lihtsalt natukene need numbrid hilinevad, me ei taha jälle valesid numbreid välja lasta, nagu juhtus selle avaliku sektori palganumbriga," sõnas Ligi.

Ta ütles, et kui opositsioon peaks hakkama kritiseerima muudatust, mille järgi jaanuari elektri hindu arvestatakse fikspakettide, mitte börsihinna järgi, siis suhtub tema sellesse irooniliselt, sest küsimus pole opositsioonis ja koalitsioonis, vaid objektiivsetes asjaoludes ning probleemile on varem viidanud ka ökonomistid.

Kui arvata, et kõrges elektri hinnas on süüdi Eesti valitsus ja rohehullus, siis Ligi hinnangul on see osa infosõjast.

"Tegelikult viskasid energiahinnad üles selle tõttu, et kõigepealt hakati kinni keerama Moskvas gaasikraani Euroopa jaoks, et ta ei läheks Ukrainale appi, kui sõda algab, ja peale seda muidugi kõik need sanktsioonid ja sidemete lõpetamised. Igal juhul me peame orienteeruma demokraatlikumatele energiaallikatele, kui on Venemaa odav gaas ja elekter," sõnas rahandusminister.

Toimetaja: Karin Koppel

