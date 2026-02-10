Video: "Impulss" koos küpses eas daamidega jõusaalitrennis

Treener Dairi Reppo juhendamisel kogunetakse teisipäeviti ja neljapäeviti kell kaheksa hommikul. Noorematele jõusaalihaidele võib tunduda raua tõstmine nõnda vara hommikul keeruline, ent küpsemas eas inimestele ei ole see mingi probleem.

"Kindlasti kohe mitte, sellepärast, et siis on kella üheksast juba tehtud, treenitud, ja siis saab päevaga edasi minna," selgitas Ulvi varase trenni võlusid.

Prouad kiidavad kohe trenni alguses treener Dairit taevani.

"Ega ta ju arvestab selles mõttes, et me oleme ikkagi juba küpses eas, kellel on seljaga, kellel põlved hakanud tunda andma. Siis ta arvestab, soovitab kergemaks või mida just nimelt teha, et tugevamaks saada. Nii et väga hea," tunnustas Kersti.

Treener Reppo nentis, et noortega võrreldes kuulavad seeniorid põhjalikumalt ja ei rapsi harjutusi tehes. Ka vahetu suhtlus tuleb neil loomulikumalt välja.

"Võib-olla me oleme siin kuidagi sotsiaalsemad pisut. Hästi armas on olnud minu sünnipäeval, jõuludel tulevad kingitustega. Noortega jutu alustamine on natuke raskem," kiitis treener omakorda oma hoolealuseid.

Reppo sõnul eeldas ta poolteist aastat tagasi, kui treeninggrupp alustas, et võib-olla kõik harjutused seenioridele ei sobi. Prouad tõestasid aga vastupidist.

"Ise ka sotsiaalmeediast vahel näen, et mis asju tehakse. Ma ise alguses võib-olla ka pisut alahindasin neid, kui palju nad jaksavad, kasvõi näiteks trenni lõpus, kui planku teeme. Me saame seda teha," rääkis treener.

Prouade kinnitusel meeldib neile ka see, et treener kogu aeg ütleb, millist lihast nad täpselt treenivad. Selles trennis pööratakse tähelepanu kõigile lihastele ehk harjutusi tehakse nii jalgadel, kätele kui ka kõhule ja seljale. Prouade sõnul on see andnud märgatavaid tulemusi.

Treener Reppo sõnul tuleb pärast iga trenni keegi kinnitama, et saab nüüd kiiremini trepist üles-alla, üldine enesetunne on paremaks läinud, liigutakse kiiremini ja juurde on tulnud tugevust, et talvel libedaga kõndides ei kukuta nii kergesti või kui ka kukutakse, ei ole nii suur oht, et kohe luud kõik puruks oleks.

Kuivõrd tavaliselt on jõusaalid pigem nooremate inimeste pärusmaa, siis tekib paratamatult küsimus, kust tulid prouad idee peale hakata kangi tõstma.

"Tulin kohale, kaalusin võimlemist, administraator vaatas otsa, ütles, et ei, teile sobiks ikka natuke jõusaali või niimoodi. Et võimlemine on juba küpsematele naistele, nii et mul on veel hästi," meenutas Kersti.

Lea avaldas heameelt avastuse üle, et temaealistele pakutakse veel midagi peale vesiaeroobika. "Et peale vesiaeroobika on veel võimalik jõudu teha ja vanainimesele on jõud jube oluline," rääkis ta.

Treener Reppo sõnul on näha, et daamid ei käi jõusaalis niisama vehkimas, vaid võtavad asja tõsiselt

"Arengut on kindlasti väga hästi näha. Kes siin hooaja alguses ei julgenud nii sügavale kükke teha, põlved nüüd lubavad sügavamale kükitada, raskused on kasvanud, korduste arvud on kasvanud. Väga-väga tugevalt on arengut näha ja arengut oli näha juba kahe-kolme kuuga, selline silmaga märgatav areng," tunnustas treener.

Tegelikult on gruppi oodatud ka meesterahvad, aga mingil põhjusel nemad ühisesse trenni ei kipu.

"Meestel on võib-olla natuke isegi hirm, et mis mõttes ma nüüd tulen kuskile gruppi kellegagi koos midagi tegema. Hästi tihti arvatakse ka, et ei ole mõtet tulla, mis ma ikka liigutan, et kuidagi sellises vanuses juba," tõdes Reppo.

Lisaks avaldavad sageli jõutrenni mineku pärast muret lapsed ja lapselapsed, märkis treener. "Et pigem tuleb seda hirmu teistelt. Minul siin treeninggrupp ise üldse ei kardagi ühtegi asja, aga just lähedased on need, kes võib-olla pisut hirmutavad. Mina väga julgustan igas vanuses inimesi treeninguga tegelema," ütles Reppo lõpetuseks.

Vaata juuresolevast videost, kuidas õnnestus "Impulsi" ajakirjanikul daamide treeninggruppi sulanduda.