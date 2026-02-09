X!

Venemaa opositsioon: lääs ei peaks Putini-järgsel ajastul võimuvõitlusesse sekkuma

Välismaa
Foto: Scanpix/ZUMApress.com
Välismaa

Inimõiguste aastakonverents tõi möödunud nädalal Tallinnasse ka välismaal elavaid Vene opositsionääre. "Välisilm" uuris, mida on meil nende hinnangul Venemaalt oodata ja kui suurt kaalu mängivad Venemaa elus riigist väljaspool elavad teisitimõtlejad.

Üks paneelidest Inimõiguste aastakonverentsil oli traditsiooniliselt pühendunud Venemaale. Kõige tuntum panelist, New Eurasian Strategies Centre (NEST) juhataja Mihhail Hodorkovski osales videosilla kaudu, kuid tema poeg Pavel tuli aga isiklikult USA-st kohale. Ühendriikidesse läks ta õppima 23 aastat tagasi pärast isa vahistamist ja jäigi sinna. Enne sõda ei olnud ta poliitikaga tegelenud.

"Enne tegelesin ma hoopis teiste asjadega. Mul oli oma firma, mis töötab siiani juba ilma minuta, mis tegeles elektrimõõtjate, sensorite ja tarkvaraga ärikinnisvara tarbeks," lausus Pavel Hodorkovski.

Nüüd juhib ta oma isa-nimelise fondi filiaali USA-s ja oma mõttekoda NEST.

"Peamine eesmärk on analüüs Venemaa teemal erinevate välisministeeriumide ja ekspertide jaoks Läänes. Peamised turud on meil USA, Suurbritannia, eraldi turuna Brüssel, Saksamaa ja Põhjala ning Balti riigid," ütles Pavel.

Kuni Putin on võimul, ei tasu loota, et Venemaa muutub. Pavel Hodorkovski hinnangul võimu transiit Venemaal algab lähiaastatel ja kestab kaheksa kuni kümme aastat.

"See võib olla jälle autoritarism või erinevate gruppide võitlus sisepoliitilise mõju eest. Mitte nii, et üks demokraatlik jõud võitleb teise demokraatliku jõu vastu, kellel on teistsugune programm. Tuleb eurooplastele arusaamatu võitlus ühtede mitte eriti heade ja teiste mitte eriti heade vahel," sõnas ta.

Noor Hodorkovski hoiatas, et lääs ei peaks sekkuma kohalikku võimuvõitlusesse. Las erinevaid võimugrupeeringuid kaklevad omavahel ja sellega nõrgestavad Venemaad.

"Kui see protsess peatada ja legitimeerida rahvusvaheliselt üks kõige perspektiivikam grupp, siis tasakaalu erinevate jõudude vahele ei tule. Taastub võimuvertikaal uue näoga tipus," lausus Pavel.

Veel üks panelist, Novaja Gazeta Euroopa peatoimetaja Kirill Martõnov lahkus Venemaalt Lätti sõja alguses. Kodumaal on tema vastu juba mitu kriminaalasja.

"Mul on taskus Vene pass, aga ma pean Putinit sõjakuritegijaks. Ma ei nõustu mitte kunagi, et naaberriigi linnade pommitamine on hea idee, mida saab millegiga põhjendada," ütles Martõnov.

Selliseid nagu Martõnov on Euroopas praegu umbes 100 000 inimest ja võis olla rohkem, kui Euroopa ei paneks nende ees uksi kinni.

"Lähi- ja keskperspektiivis on see suur õnn Euroopa Liidu jaoks, et miljonid Venemaa kodanikud ei saa siia tulla ja asüüli taotleda. Pikas perspektiivis on see aga kasulik Putinile. See tähendab, et need inimesed jäävad Venemaale, maksavad makse, kaudselt toetavad sõda ja seda kõike sellepärast, et neil ei ole valikut," lausus Martõnov.

Venelased eksiilis peavad rohkem suhtlema nendega, kes on Venemaale jäänud, arvab Martõnov.

"Ma arvan, et me siin peame rohkem mõtlema noorte peale, kes ei ole sõjaga seotud. Nad peavad praegu valima, kas uskuda, et Putinile ja sõjale alternatiivi ei ole või et elu on ka väljaspool Vene Föderatsiooni ja sellest võib unistada," sõnas Martõnov.

Martõnov ise unistab, et venelaste uus põlvkond vastab tema ootustele.

"Isegi Venemaa kaotuseta sõjas, Vene Föderatsiooni okupeerimiseta, nagu see oli Saksamaal pärast teist maailmasõda, kasvavad kurjategijate kaastööliste lapsed ja lapselapsed üles ja küsivad, etmillega minu vanaisa tegeles? Miks sul ripub kapis "sõjalise erioperatsiooni" vorm? Mida sa tegid? Milleks sa sinna läksid? Milleks oli vaja 2026. aasta talvel Ukraina linnasid kütteta jätta? Millest te kõik siis mõtlesite?" ütles Martõnov.

Kui suur on aga venelaste mõju eksiilis oma kaasmaalastele, kes on Venemaale jäänud?

""Heade venelaste" meediaprojektide mõju, mida nad on käivitanud väljaspool Venemaad, on raske üle hinnata. Muidugi ei kata nende haare 100 protsenti ühiskonnast Venemaal. Maksimum on see 20-25 protsenti. Aga see on kriitilise informatsiooni allikas," lausus Pavel.

"Ühest küljest ei taha venelased lugeda iga päev uudised sõjast, sest see traumeerib ka neid, kes saavad kõigest õigesti aru. Teisest küljest, kui sul on tähtis info näiteks sellest, et härra Kadõrovil on kõhunääre nekroos ja sul on mida sel teemal öelda, siis kõik huvitatud inimesed saavad sellest kohe teada. See on paradoks: ühest küljest on meie mõju kaduvväike, teiselt poolt on see peaaegu piiramatu," sõnas Martõnov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:34

Murase võitis OM-pronksi kõrvale kuldmedali

23:25

Kukner: meie paaril jäi seekord natukene puudu, järgmine kord jääb kellelgi teisel

23:00

Ilves: eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti olümpiale tulla

22:46

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

22:44

Romet Jürgenson: Rootsi ralli ei ole nii rusuv kui mõni teine

22:43

Arras Epsteini failidest: suurem küsimus on, kellele see segadus kasulik on

22:35

VAATA | Debora Saarnak külastas Poola fännide ratastel maja

22:31

VAATA | Anu Säärits uuris, kuidas kajastavad itaallased taliolümpiat

22:26

Venemaa opositsioon: lääs ei peaks Putini-järgsel ajastul võimuvõitlusesse sekkuma

22:25

ETV spordisaade, 9. veebruar

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:46

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

09:48

Balti riikide eksperdid kritiseerisid Saksa kaitseõppuse stsenaariumi

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

15:56

Von Allmen võttis tänu tiimikaaslase supersõidule teise kulla Uuendatud

14:15

Allikad: India rafineerijad pöörasid Venemaa naftale selja

15:36

Kohus mõistis Kalle Laaneti tingimisi vangi

08:40

Trump sarjas Super Bowli vaheesineja Bad Bunny etteastet

14:11

Eesti kurlingupaari olümpia kulmineerus kaotusega Tšehhile Uuendatud

11:03

Ligi: uue metoodikaga tarbijahindade avaldamise viibimine on pettumus

ilmateade

loe: sport

23:34

Murase võitis OM-pronksi kõrvale kuldmedali

23:25

Kukner: meie paaril jäi seekord natukene puudu, järgmine kord jääb kellelgi teisel

23:00

Ilves: eesmärk oli lõpetada Seefeldis heal foonil ja võimalikult kiiresti olümpiale tulla

22:44

Romet Jürgenson: Rootsi ralli ei ole nii rusuv kui mõni teine

loe: kultuur

18:45

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

17:09

Ivo Felt Rotterdamis pärjatud filmist "Kõrvalosa": protsessi mõttes oli see võrdlemisi keeruline

17:04

German Golub filmist "Meie Erika": sõna otseses mõttes tuli jalgratast leiutada

16:46

Galerii: Al Paldrok avas näituse "Eksistentsiaalse ruumi ajutine dimensioon"

loe: eeter

17:29

Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

16:57

Eesti Laulu ankeet. Noep

16:04

Olümpiamängude ülekanded toovad ETV kavasse muudatused

15:18

Oliver Kuusik: isa kaotus ja Lasnamäe elu oleks peaaegu saatuslikuks saanud

Raadiouudised

18:45

Uus kõrghariduse strateegia 2027-35 eeldab 900 täiendava õppekoha loomist

18:45

Päevakaja (09.02.2026 18:00:00)

18:45

Zürichis avati Kaarel Kurismaa isikunäitus

17:45

Õiguskomisjon arutab vangide lepingu küsimusi

17:45

Ilm püsib stabiilselt talvine

16:15

Riik alustab ametlike jääteede ettvalmistamisega

15:20

Raadiouudised (09.02.2026 15:00:00)

15:05

Narva uus üldplaneering keskendub linna kahanemise pidurdamisele

12:20

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

10:30

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo