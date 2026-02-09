X!

ERR Washingtonis: ekspertide hinnangul pole kolmikkõnelused edenenud

Välismaa
Ukraina delegatsioon Abu Dhabis USA, Venemaa ja Ukraina kohtumisel.
Ukraina delegatsioon Abu Dhabis USA, Venemaa ja Ukraina kohtumisel. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMApress.com
Välismaa

Diplomaatide, ekspertide ja USA-s elava Ukraina kogukonna hinnangul ei ole Ameerika Ühendriikide, Venemaa ja Ukraina vahelised kolmikkõnelused edenenud. Suurimaks mureks peetakse, et edasiliikumise nimel võidakse Ukrainale avaldada üha suuremat survet oma territooriumi loovutamiseks.

Karge pakasega kogunes Ukraina kogukond Ameerika Ühendriikides Washingtoni külje all pühapäeval järvejääle uisutama. Talvine koosviibimine ei olnud pelgalt vaba aja veetmiseks, vaid üritusega koguti raha, et saata abi Ukrainasse.

"Meie peamine eesmärk on aidata Ukraina inimesi, kes kannatavad
praegu külma käes. Nad istuvad külmas, neil pole elektrit ega sooja," lausus USA-s elav ukrainlane Sergii.

President Donald Trump teatas nädalavahetusel, et kolmepoolsed kõnelused USA, Ukraina ja Venemaa vahel arenevad tema hinnangul hästi. Ukraina toetajate ja ekspertide arvates on diplomaatilised püüdlused aga praegu pigem tupikseisus.

"Trump näib olevat vastumeelne Venemaale survet järjekindlalt hoidma, isegi kui Putin seda väärib ja kui see vastaks USA huvidele. Isegi kui ta leevendab survet
Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, siis teeb seda märksa ettevaatlikumalt kui Putini puhul. See ei ole tema poliitika tugev külg," sõnas endine USA suursaadik Ukrainas John Herbst.

Herbsti sõnul on USA surve Venemaale olnud ebaühtlane, mis on omakorda vähendanud Washingtoni mõju Moskva suhtes. Ka Ukraina kogukond ootab Trumpilt senisest kindlamat ja järjepidevamat toetust.

"Ukraina vajab rohkem toetust, järjekindlat toetust. Vajame tugevat partnerit, kes seisaks Ukraina kõrval ega muudaks oma seisukohti päevast päeva. Usun, et praegune USA valitsus saaks teha rohkem," ütles ukrainlane Olena.

"Vaadates, kuidas läbirääkimised kulgevad, näib see mulle ajavõitmise ja paigal tammumisena. Tulemusi ei ole seni näha," lausus Sasha.

Endise suursaadiku hinnangul on läbirääkimised praegu sisutühjad ning võiksid muutuda tõsiseltvõetavaks vaid juhul, kui USA suurendab järjekindlalt survet Kremlile, kuid hetkel seda näha pole.

"Putin soovib sõda jätkata ning läbirääkimised on tema jaoks pigem psühholoogiline mõjutusvahend Trumpi vastu. Ta teab, et kui ta Trumpi tõsiselt ärritab, on USA-l vahendid Venemaale ränka kahju teha. Seetõttu loodab ta pidevalt kiites Trumpi mõjutada ja püüdes üksikuid tühiseid järeleandmisi pakkudes vältida otsustavat survet," sõnas Herbst.

Ukraina kogukonnas valitseb aga mure, et tegelik surve suureneb hoopis Ukrainale, eeskätt territooriumi küsimuses.

"Selle nimel on sõdurid andnud oma elu ja selle eest nad praegu võitlevad, selle eest seisab kogu rahvas. Samas on tunda tugevat survet Ukrainale loovutada osa oma territooriumist," lausus Olena.

Uus kolmepoolne kõnelustevoor võib sel nädalal jätkuda juba Miamis.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

