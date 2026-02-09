Teisipäeval sajab mitmel pool Eestis lund

Eesti jääb homme kagusse eemalduva kõrgrõhuala loodeserva. Selle järel saabub niiskust ja mitmel pool, suurema tõenäosusega saartel ja Põhja-Eestis, sajab lund. Külmem on mandri lõunaosas, läänes ja põhjas on õhk pehmem. Tuul rahuneb ja pöördub lõunakaarde. Tuule suuna muutus aitab kaasa sellele, et veetase meie rannikul tõuseb.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund. Rannikul on pinnatuisku. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, pärast südaööd tuul nõrgeneb. Külma on 5 kuni 11, Lõuna-Eestis 12 kuni 17, läänerannikul kohati kuni 2 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund. Puhub lõunakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Külma on 5 kuni 11, Lõuna-Eestis kuni 15 kraadi, rannikul kohati 2 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Saartel ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool lund. Puhub edela- ja lõunatuul 1-6, rannikul kuni 9 m/s. Külma on 4 kuni 9, Lõuna-Eestis kuni 11, rannikul kohati 2 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on lumesadu kohati. Öisel ajal on külma 10 kuni 15, pikemate selgimiste korral 20 kraadi lähedal, rannikul kohati 3 kuni 7 kraadi. Päeval on külma 5 kuni 11, saarte rannikul kuni 3 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad keeruliste ilma- ja teeoludega. Reede öösel levib lumesadu ühes tuisuga üle maa lõunast põhja suunas, päeva teises pooles läheb lõuna poolt sulale. Laupäeva õhtu poole peaks läänest saabuma külma õhku ja vihm ning lörts asenduvad taas lumega.