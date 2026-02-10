X!

Jääl olevad hülged võivad olla inimestele ohtlikud

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Hüljestel on poegimisaeg. Eesti on poegimispaik tuhandetele hallhüljestele, sest siin on selleks kõige soodsamad tingimused põhjapoolsete karmide jääolude ja lõunapoolse piirkonna vahel, kus jääd ei ole. Hülgeuurija hoiatab jääturiste hüljeste segamise eest – need võivad poegi kaitstes suuri ja valusaid hambajälgi tekitada.

Hülgeseirekaamera näitab hallhüljeste elu poegimise perioodil. Soojal talvel sünnib Eestis 4000 kuni 5000 hülgepoega, ütles hülgeuurija Mart Jüssi. Külmal talvel võib neid olla kümme tuhat, kuid loendada saab alles kevadel. Siis tulevad vanad loomad kividele karva vahetama ning on nähtaval.

"See on üks Läänemere parimaid kohti oma poegi ilmale tuua. Hülged on Arktika loomad – jää- ja lumeloomad ning siin meie aladel, meie laiuskraadil Eesti ja Gotlandi vahel on tavaliselt see koht, kus see Läänemere jääpiir jookseb. Põhja pool on jää natuke liiga karm ja lõuna pool pole teda peaaegu üldse," ütles Jüssi.

Paarikümne aasta jooksul on täheldatud hallhüljeste väikest juurdekasvu. Soojad talved on üks põhjus, miks see pole suurem.

"Kuna ta maksab kõrgemat maksu – soojamaksu. Poegade elulemus on väiksem ja pojad on kehvemas tervislikus korras, siis see kasv nagu on, aga see kasv ei ole nii äge, kui see võiks olla," lausus Jüssi.

Tänavu võivad jääl rändajad hülgeid kohata.

"Koertega on see asi, et koerad võivad teda rünnata või siis tema ise võib koera rünnata. Ta võib vabalt ka inimest rünnata, kui ta läheb talle liiga lähedale," sõnas Eesti metsloomaühingu vabatahtlik Alina Kuznetsov.

Mart Jüssi palub teada anda, kus hülgeid nähti. Ei soovita viskuda selfisid tegema.

"Ta kaitseb oma järglasi ja territooriumi ning ta tegelikult on lähedale minevale inimesele äärmiselt ohtlik. Ma ei soovita seda teha – isegi kui ta on väga nunnu – minna neid näiteks patsutama või selfisid tegema. Need lõuad käivad väga kiiresti ja need augud on üldiselt väga suured ja valusad. Seda räägin oma kogemusest," selgitas Jüssi.

Kalameestel on ehk põhjust rõõmustada – võib-olla on kevadel hülgeid rannas vähem.

"See jää püsib aprillikuuni, siis suur osa nendest poegadest läheb mereloomaks, kukub vette rannast üsna kaugel ja see võib pigem leevendada seda olukorda kui nendel aastatel, kui jääd ei ole ja need hülged on rannas või randades kinni," lausus Jüssi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:22

Kaksikõed Tederid: meil tuleb kindlasti olümpiaid, kus osaleme koos

22:57

Levandi: Malinin on viiekordse juba ära teinud

22:53

Kreml piiras Venemaal juurdepääsu Telegramile Uuendatud

22:49

Rosin: Venemaa majandus on muutunud väga haavatavaks iga uue sanktsioonipaketi suhtes

22:32

VAATA OTSE | Selevko kaotas kukkumisega punkte, kes võidab lühikava? Uuendatud

22:26

ETV spordisaade, 10. veebruar

22:08

Rooba sai KooKoo võidumängus kirja kaks väravat

22:04

Kolmapäev tuleb mõõduka lumesajuga

22:02

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:44

Suusahüpete segavõistkondade võistlusel Sloveenia vastu ei saadud Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:47

Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11:00

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

14:43

Sprint tõi Kläbole seitsmenda olümpiakulla, rootslannadele kolmikvõit Uuendatud

16:15

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

08:32

Müncheni konverentsi eelraport annab Euroopa olukorrast sünge pildi

18:58

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

15:53

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

11:00

Rosin: Venemaal pole praegu kavatsust Eestit rünnata

22:32

VAATA OTSE | Selevko kaotas kukkumisega punkte, kes võidab lühikava? Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:22

Kaksikõed Tederid: meil tuleb kindlasti olümpiaid, kus osaleme koos

22:57

Levandi: Malinin on viiekordse juba ära teinud

22:32

VAATA OTSE | Selevko kaotas kukkumisega punkte, kes võidab lühikava? Uuendatud

22:26

ETV spordisaade, 10. veebruar

loe: kultuur

18:57

MUBA Talendi auhinna pälvis löökpillimängija Karl Martin Tombak

18:54

Loomeliidud: autoriõiguse seaduse muutmine vajab laiapõhjalist kokkulepet

18:52

Raplas avati Janno Bergmanni ja Leho Rubise näitus "Tajuväljad"

16:11

Camera Erotica avab kevadhooaja haridusliku linastusõhtuga kinos Sõprus

loe: eeter

14:37

Treener: ilma trennita üle 40-aastane inimene kaua tervena välja ei vea

13:03

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

12:15

Leelo Tungal: laulusõnade kirjutamise teekond algas plikapõlve luuletusest

10:40

Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

16:50

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

15:35

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

15:35

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

13:40

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

13:15

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

13:05

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

12:30

Raadiouudised (10.02.2026 12:00:00)

10:00

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku majandusmurede lahendamiseks

09:45

Ilm on külmem Lõuna-Eestis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo