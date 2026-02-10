Rosin: Venemaa majandus on muutunud väga haavatavaks iga uue sanktsioonipaketi suhtes

Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin sõnas, et vaatamata sellele, et Venemaa proovib maalida endast kuvandit, et suudab veel mitukümmend aastat sõda pidada, on riik kehvas seisus ning on iga järgmise sanktsioonipaketi suhtes haavatav.

Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin kinnitas "Esimeses stuudios", et Venemaal ei ole lähiajal plaanis rünnata Eestit ega ühtegi teist NATO riiki, kuid tuleviku kindlustamiseks peab endiselt palju vaeva nägema.

"Meie enda kätes on tegelikult see, kui suurena see Venemaa oht meile siin üle kandub," lausus Rosin.

"Meie analüüsid keskenduvad infole, mida me ise kogume. Me ikkagi üritame koguda informatsiooni, mida meie eest tahetakse varjata. Me tahame aru saada, mida nad seal mõtlevad, millised on nende kalkulatsioonid, millised on nende poliitikad varjatud uste taga, mida nad välja töötavad ja selle pealt nii-öelda me hindame siis olukorda," selgitas Rosin.

Välisluureameti peadirektor tõi ka välja, et Kreml on mitmel korral oma plaane ülehinnanud. Näiteks Ukraina vallutamine.

"Kõik erinevad kalkulatsioonid, mida Kremlis tehti, need ei täitunud sellisena. Võib-olla see taustalugu on selles, et Venemaa üritas mitukümmend aastat Ukrainat sisemiselt ära mädandada, kasutada kõrgetasemelist korruptsiooni enda huvides ja immutada Ukraina läbi oma agentidega. See neil ju suures plaanis ikkagi oli edukas ja sellest tulenevalt nad eeldasid seda, et kui Venemaa vägi sisse marsib, siis kogu see ühiskond ja riik kukub totaalselt kokku ja on lihtne tee minna," ütles Rosin.

Eesti eelhoiatussüsteemid on Rosina hinnangul väga head, kuna teistsugust taset ei saa lubada ning ebaõnnestuda ei tohi.

"Meie eest siin mitte keegi teine ei luura – me oleme Eesti riigi luure ja me näeme ennast ka NATO luurena. See on meie sektor siin, meie vastutame nii-öelda selle infohanke eest," sõnas Rosin.

Välisluureameti peadirektori sõnul pole ka tänane olukord võrreldes eelmise aastaga eriti muutunud. Venemaa agressioon Ukrainas jätkub ning enamik nende ressurssi läheb sinna. Üksusi õpetatakse välja meie piirkonnas, kuid needki siirduvad Ukrainasse rindele.

"Samas sõjaväereformi plaani ei ole keegi maha matnud: jätkuvalt on ambitsioon tulevikus see reform ellu viia. Sõltub siis ressurssidest, mis kasutada on. See nii-öelda ambitsioonitase on jätkuvalt väga kõrge, et tulevikus me tõenäoliselt näeme mingil hetkel siis vägede arvu kasvu, mis hakkab nüüd aasta-aastalt siis üha enam kasvama, infrastruktuuri rajatakse juurde ja selline see plaan jätkuvalt Venemaa poolelt on," lausus Rosin.

Peadirektori sõnul on Venemaa armee kasvanud aga ka sõja-aastatel, mistõttu ei ole ka uskumatu, et Venemaa soovib oma sõdurite arvu tõsta pooleteise miljonini.

Vene majandus on selgelt langusesse pööranud, mida näitab ka välisluureameti analüüs. Rosin kinnitas, et sanktsioonide mõju on ikkagi otsene ja tugev.

"Me eelmine aasta lubasime, et 2025. aasta lõpus ja 2026. aasta alguses hakkavad esimesed mõjud Venemaa majanduses ennast avaldama. Suur põhjus, miks see olukord täna nende majanduses selline on, on sanktsioonid. Kõik sellist ressurssi piiravad sanktsioonid on mõjusad. Selle all ma mõtlen näiteks sanktsioone, mis on sihitud Venemaa rahandus-, finants- või pangandussektori vastu, piirates juurdepääse rahaturule," ütles Rosin, lisades, et venelased peavad läbi erinevate skeemide laenama ja laenama väga kõrge intressiga või siis korjatakse raha kokku siseriiklikult.

"Teine sanktsiooniliik, mis väga hästi töötab, on sanktsioonid, mis on sihitud energiasektori vastu - nafta, gaas, varilaevastik ja sealt Venemaa riigieelarvesse tulevate tulude piiramine. Tänaseks on olukord, kus Venemaa majandus on muutunud väga haavatavaks iga järgmise sanktsioonipaketi suhtes. Seal hakkavad tekkima teatud mõrad ja see kõik läheb meile väga soodsas trajektooris. Minu sõnum on see, et tegelikult täna on õige aeg anda siin veel pedaali juurde," rõhutas Rosin.

Peadirektori sõnul on Venemaa proovinud luua kuvandit, et suudavad veel sõdida pikalt ning midagi neid ei mõjuta. Vaatamata sellele on seis riigis halb ning teisitimõtlejad vaigistatakse riigis koheselt.

"Seal on väga efektiivne repressiivaparaat, mis erinevad nii-öelda teisitimõtlejad koheselt vaigistab. Oleme kõik kuulnud Venemaa jõulukalendrist, mis tähendab seda, et iga kord, kui akna lahti teed, keegi kukub alla. See ei ole mugav ja sellest saadakse väga hästi aru. Sellised väiksed kortsud, mis valgesse laualinasse tekivad, need triigitakse ilusasti siledaks," ütles Rosin.