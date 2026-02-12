X!

Šveitsis tuleb referendum rahvaarvule 10 miljoni ülempiiri panemise üle

Šveitsi Alpid
Šveitsi Alpid Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Denis Balibouse
Šveitsis toimub suvel rahvahääletus parempoolse Šveitsi Rahvapartei (SVP) ettepaneku üle seada riigi rahvaarvule 10 miljoni inimese piirang.

Valitsus teatas kolmapäeval, et referendum SVP algatuse "Ei 10-miljonilisele Šveitsile" üle toimub 10. juunil. 

Algatus näeb ette, et Šveitsi valitsus ja parlament peaks tegutsema, kui riigi alaline elanikkond ületab 9,5 miljoni inimese piiri. Selle käigus tuleks riik uutele tulijatele sulgeda, praegu elab Šveitsis 9,1 miljonit inimest, vahendas The Guardian

Kui rahvaarv jõuab 10 miljonini, siis jõustuvad täiendavad piirangud. Kui rahvaarv ei hakka langema, peab riik taanduma vaba liikumise leppest EL-iga. 

Šveitsi rahvaarv on kasvanud viimased kümme aastat viis korda kiiremini, kui seda riikides. Šveitsi majandus kasvab EL-i liikmesriikidest kiiremini ning riik tõmbab ligi nii lihttöölisi kui ka kõrgelt tasustatud spetsialiste.

Valitsuse andmed näitavad, et 27 protsenti Šveitsi elanikest pole riigi kodanikud. Šveitsi suurim partei SVP leiab, et rahvastiku kiire kasv tõstab riigis üürihindu ning koormab avalikke teenuseid ja taristut. 

SVP toetab karmi piiripoliitikat ja on võitnud kõik valimised alates 1999. aastast. SVP eelmised  ettepanekud rahvaarvu piiramiseks ei ole aga varem toetust leidnud. Näiteks 2020. aastal soovis SVP lõpetada vaba liikumise Šveitsi ja EL-i vahel.

Detsembris läbi viidud küsitlus näitas, et umbes 48 protsenti valijatest toetab seekordset SVP ettepanekut. 

Šveitsi otsedemokraatia süsteem aga võimaldab uusi seadusi vaidlustada ja panna referendumile, kui selleks kogutakse 100 000 toetusallkirja. Neile eelnevad harilikult tasakaalustatud ja rahulikud debatid, see aitab hoida riigil kodanikega järjepidevat sidet. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Guardian

