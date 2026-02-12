Loodusmaja Taru nimekonkurss läks maksma tuhandeid eurosid

"Strateegilise loomeprotsessi käigus kaardistati teiste sarnaste objektide nimetamise praktikaid Eestist ja välismaalt, analüüsiti ja arutati erinevaid nimevariante ja seoseid ning lõpuks jõuti nimeni Taru," kirjeldas kliimaministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja KT Karoli Noor nimevalimise tööprotsessi.

Noor märkis, et seni loodusmajaks kutsutud hoonetekompleks on nii sisult kui ka vormilt erakordne ja vääris seega kindlasti eraldi nime.

"Nimetus "loodusmaja" on aga olemuselt liiginimi – Eestis on mitmeid hooneid, mida selle terminiga kutsutakse, näiteks Pernova loodusmaja, Tartu loodusmaja, RMK loodusmajad. Koos tulevase maja asukatega saime aru, et vajame uut nime, mis oleks eristuv, aga samas majale sisuliselt sobiv: maja tuumaks on inimese ja keskkonna suhe. Kuna hoonekompleksil on potentsiaali kujuneda ka rahvusvaheliselt tuntud maamärgiks, pidi nimi sobima ka teistes keeltes hääldamiseks ja kasutamiseks," selgitas Noor.

Noor täpsustas, et kui nime oleks otsitud avaliku konkursiga, siis oleks see maksnud 4500 eurot pluss käibemaks.

Noblessneris kerkiv keskkonnateadlikkuse ja -hariduse kompetentsikeskus, loodusmuuseumi uus hoone ja keskkonnavaldkonna riigiasutuste kontor Taru valmib tänavu sügisel.

"Nagu mesitaru on inimese ehitatud kodu loodusele, on Taru oma olemuselt inimese ja looduse kooselukunsti suurepärane näide. Taru on elukeskkonna tark ruum (TaRu), mis toob kokku Eesti parima oskusteave majanduse, ühiskonna, ruumi ja looduskeskkonna ees seisvate väljakutsete lahendamiseks. Majaga tutvuma saavad kõik huvilised tulla sügisel," selgitas Taru juht Riina Roosipuu.

Majas on umbes 570 töökohta. Tarus avab 2027. aastal uksed loodusmuuseum, samuti on sinna tulemas söögikoht ja konverentsiala.

Kui keskkonnaasutusi koondava loodusmaja ehitamist kavandati, siis oli uuenduslikku puidust ehitisse kolivate asutuste nimekirjas ka kliimaministeerium. Läinud sügisel selgus, et ministeerium Põhja-Tallinnasse Lennusadama kõrvale kerkivasse majja ei koli ning riik hakkas alles otsima vabale pinnale rentnikku.

Arhitektuuribüroo Kavakava projekteeritud maja ehitab Nordecon. Maja ehitamine läheb maksma 54,3 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).