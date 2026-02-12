X!

Loodusmaja Taru nimekonkurss läks maksma tuhandeid eurosid

Eesti
Arhitektuuribüroo Kavakava OÜ projekti järgi valmiv loodusmaja Tallinnas Lennusadama kõrval.
Arhitektuuribüroo Kavakava OÜ projekti järgi valmiv loodusmaja Tallinnas Lennusadama kõrval. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kliimaministeerium kaasas valmivale loodusmajale nime valimisse valdkonna eksperdid kommunikatsioonibüroost Miltton. Nime väljamõtlemise eest maksis ministeerium büroole 4340 eurot.

"Strateegilise loomeprotsessi käigus kaardistati teiste sarnaste objektide nimetamise praktikaid Eestist ja välismaalt, analüüsiti ja arutati erinevaid nimevariante ja seoseid ning lõpuks jõuti nimeni Taru," kirjeldas kliimaministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja KT Karoli Noor nimevalimise tööprotsessi.

Noor märkis, et seni loodusmajaks kutsutud hoonetekompleks on nii sisult kui ka vormilt erakordne ja vääris seega kindlasti eraldi nime.

"Nimetus "loodusmaja" on aga olemuselt liiginimi – Eestis on mitmeid hooneid, mida selle terminiga kutsutakse, näiteks Pernova loodusmaja, Tartu loodusmaja, RMK loodusmajad. Koos tulevase maja asukatega saime aru, et vajame uut nime, mis oleks eristuv, aga samas majale sisuliselt sobiv: maja tuumaks on inimese ja keskkonna suhe. Kuna hoonekompleksil on potentsiaali kujuneda ka rahvusvaheliselt tuntud maamärgiks, pidi nimi sobima ka teistes keeltes hääldamiseks ja kasutamiseks," selgitas Noor.

Noor täpsustas, et kui nime oleks otsitud avaliku konkursiga, siis oleks see maksnud 4500 eurot pluss käibemaks.

Noblessneris kerkiv keskkonnateadlikkuse ja -hariduse kompetentsikeskus, loodusmuuseumi uus hoone ja keskkonnavaldkonna riigiasutuste kontor Taru valmib tänavu sügisel.  

"Nagu mesitaru on inimese ehitatud kodu loodusele, on Taru oma olemuselt inimese ja looduse kooselukunsti suurepärane näide. Taru on elukeskkonna tark ruum (TaRu), mis toob kokku Eesti parima oskusteave majanduse, ühiskonna, ruumi ja looduskeskkonna ees seisvate väljakutsete lahendamiseks. Majaga tutvuma saavad kõik huvilised tulla sügisel," selgitas Taru juht Riina Roosipuu.  

Majas on umbes 570 töökohta. Tarus avab 2027. aastal uksed loodusmuuseum, samuti on sinna tulemas söögikoht ja konverentsiala. 

Kui keskkonnaasutusi koondava loodusmaja ehitamist kavandati, siis oli uuenduslikku puidust ehitisse kolivate asutuste nimekirjas ka kliimaministeerium. Läinud sügisel selgus, et ministeerium Põhja-Tallinnasse Lennusadama kõrvale kerkivasse majja ei koli ning riik hakkas alles otsima vabale pinnale rentnikku.

Arhitektuuribüroo Kavakava projekteeritud maja ehitab Nordecon. Maja ehitamine läheb maksma 54,3 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:10

Läti opositsioon üritas kuuendat korda valitsust maha võtta

18:10

Mitmed Euroopa riigijuhid tahavad süsinikukvoodi hinda kärpida

17:52

Selevko treener vabakava eel: loodetavasti on kohtunikud helded

17:36

Kohtujurist: EL poleks tohtinud anda Ungarile 10 miljardit eurot

17:25

VAATA OTSE | Staaridest kubisev Kanada jäähokikoondis alustab kullajahti Uuendatud

17:22

Neuville oli Rootsi ralli testikatsel nobedaim, Jürgenson oma klassi kuues

17:01

Iraani režiimi esindaja hakkab ÜRO-s edendama sotsiaalset kaasatust

16:59

Zelenski: julgus on väärt rohkem kui ükski medal

16:52

Loodusmaja Taru nimekonkurss läks maksma tuhandeid eurosid

16:51

Poliitikute sõnul on tarbijahinnaindeksi puudumine tõsine probleem

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

11.02

Marten Liivi esitus 1000 meetris ei õnnestunud Uuendatud

12:38

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

06:44

RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

11.02

Pärnu rannahoone laienduse arhitektuurikonkursi võitis Kamp Arhitektide töö

12:10

Kapo saatis riigist välja rünnakut sepitsenud Vene kodaniku

15:14

Karlsson jättis Anderssoni taas kullata Uuendatud

11.02

Võitlus Warneri pärast läks veelgi ägedamaks

ilmateade

loe: sport

17:52

Selevko treener vabakava eel: loodetavasti on kohtunikud helded

17:25

VAATA OTSE | Staaridest kubisev Kanada jäähokikoondis alustab kullajahti Uuendatud

17:22

Neuville oli Rootsi ralli testikatsel nobedaim, Jürgenson oma klassi kuues

16:59

Zelenski: julgus on väärt rohkem kui ükski medal

loe: kultuur

13:24

Galerii: Kumu värske näitus uurib kunsti tehisaru ajastul

13:18

Rootsi voogedastaja Cultpix annab Blu-rayl välja Kaljo Kiisa filmi "Hullumeelsus"

13:17

Suri tekstiilikunstnik Mall Tomberg

12:13

Suri sarjast "Dawson's Creek" tuntud näitleja James Van Der Beek Uuendatud

loe: eeter

13:29

Diabeetik Paula Luks: elu lõpuni jääb meelde mind elustanud inimese pilk

12:25

"Ringvaade" tegi tiiru Kumu külaliste eest varjatud kohtades

11:22

Sportida võib südamerikke kiuste

11:20

Mehis Pihla: spordifilmide žanrireeglid on päris kitsad

Raadiouudised

15:35

Regula naaseb Kuivastu-Virtsu liinile pika ringiga

15:30

Raadiouudised (12.02.2026 15:00:00)

15:30

Kerkinud energiakulud pole pärssinud kodulaenude võtmist

13:00

Aruanne: haridust kurnab algatuste üleküllus

12:50

Ka Rootsis on elekter oluliselt kallinenud

12:35

Eesti aiasaaduste hinda aitaks alla tuua tootmise mehhaniseerimine

12:30

Reedel liigub lumesadu lõunast põhja poole

12:30

Raadiouudised (12.02.2026 12:00:00)

10:20

Euroopa Liidu liikmesriikide juhid asuvad majandusmuresid arutama

10:10

Gripp levib praegu hoogsalt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo