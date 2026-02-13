X!

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

Välismaa
Jeffrey Epsteini surm tekitab endiselt küsimusi
Jeffrey Epsteini surm tekitab endiselt küsimusi
Seksuaalkurjategija Jeffrey Epstein tegi väidetavalt 2019. aastal vanglas enesetapu ning see vallandas vandenõuteooriate laine. Epsteini lahkamisel viibinud arst Michael Baden kahtleb samuti seksuaalkurjategija enesetapus ja ütles, et viimase surma põhjusi tuleks uuesti uurida.

Epstein on taas jõudnud suurte väljaannete esilehtedele, kuna USA justiitsministeerium avaldas hiljuti mitu miljonit lehekülge seksuaalkurjategijaga seotud toimikutest koos fotode ja videotega. Epsteini dokumendid raputavad nüüd globaalset eliiti.  

Epsteini väidetav enesetapp tõi juba varem kaasa vandenõuteooriate laine, millele annavad hoogu tema sidemed sinivereliste, poliitikute ja teiste prominentidega.

Ka Epsteini lahkamisel viibinud Baden kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus. Ta ei viinud läbi lahkamist, kuid oli kohal, tegutsedes Epsteini perekonna nimel vaatlejana. 

"Minu arvates põhjustas tema surma tõenäolisemalt kägistamisest tingitud surve, mitte poomine," ütles 91-aastane kõrgelt hinnatud arst ajalehele The Telegraph

Badenil on selja taga pikk ja edukas eriarstikarjäär. Ta on töötanud mitmete kõrgetasemeliste juhtumitega, 1995. aastal andis ta O. J. Simpsoni kohtuprotsessil tunnistusi. Baden on töötanud  Martin Luther Kingi ja John F. Kennedy mõrvade uurimisel. 2020. aastal töötas ta George Floydi perekonna heaks. 

Baden leiab nüüd, et Epsteini surma põhjusi tuleks uuesti uurida. 

"Arvestades kogu praegu kättesaadaval olevat teavet, on surma põhjuse ja viisi edasine uurimine õigustatud," tõdes Baden. 

Juba aastaid tagasi selgus, et Epsteini valvurid olid hooletud ning valetasid teadlikult oma aruandes, et nad olid Epsteini enesetapu õhtul täitnud vajalikud kontrollimise nõuded. Samal ööl tekkis turvakaamerate salvestustes salapärane niiöelda kadunud minut. 

Levivad väited, et Epsteini kambrisse võis märkamatult siseneda keegi teine ning ta siis tappa. New Yorgi kohtumeditsiini ekspertiis leidis siiski, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp. 

Baden oli üks esimesi, kes ekspertiisi otsuse pärast muret avaldas. Juba 2019. aastal ütles ta USA meediale, et tõendid viitavad pigem mõrvale kui enesetapule. Ta ütles nüüd ajalehele The Telegraph, et see oli tema tollane arvamus ning ta on sellele seisukohale jäänud.

Epsteini perekonna advokaadid väitsid, et Badeni kahtlused olid kooskõlas nende endi omadega, ning lisasid, et nad ei ole ekspertiisi järeldustega rahul. 

"Ma ei ole näinud mingeid tõendeid edasiste uuringute kohta, mitte midagi, mis viitaks surma põhjuse edasisele uurimisele. Diagnoos pandi mitu päeva pärast esimese surma põhjuse esitamist. Väga kahtlastel juhtudel võib surma põhjuse kindlakstegemine mõnikord võtta nädalaid või kuid," ütles Baden. 

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja USA justiitsministeerium on samas järjepidevalt teatanud, et Epstein tegi enesetapu. Ka pärast Donald Trumpi valimisvõitu teatas FBI uus juhtkond, et Epsteini surma põhjuseks oli enesetapp.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

