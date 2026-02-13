X!

Kohus leidis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimisavalduses puudusi

Eesti
Raigo Sõlg
Raigo Sõlg Autor/allikas: ERR
Eesti

Kuna Tartu maakohus leidis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimisavaldusest puudusi, peab ühistu need kõrvaldama esmaspäevaks, 16. veebruariks. Ühistu loodab asjad korda saada, liikmete esindaja sõnul on segadust palju.

Seaduse järgi peab ettevõtja saneerimisavaldusele lisama eelmise majandusaasta raamatupidamisaruande, ülevaate finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest, varanimekirja ning kõigi rahaliste kohustuste nimekirja.

Tartu hoiu-laenuühistu juhatuse liige ja peajurist Raigo Sõlg ei soovinud täpsustada, mis täpselt nende avalduses puudu on.

"Vastavalt seadusele on lihtsalt hästi palju neid dokumente ja lisaks ka sellist selgitavat juttu, mis tuleb kohtule esitada. On lihtsalt palutud täiendavaid dokumente, mis iseenesest on juba hea ja positiivne. See tähendab, et vähemasti asi liigub meie jaoks täna natukene nagu õiges suunas, aga loomulikult see kõik sõltub kohtust," rääkis Sõlg.

"Kindlasti hiljemalt esmaspäeval on meil kõik küsitud informatsioon kohtule esitatud," lubas Sõlg.

Ühistu hoiustajate esindaja Erki Pisuke õigusbüroost HUGO.legal rääkis, et valitseb päris palju segadust, sest saneerimine protsessina ei ole hoiustajatele tuttav. Tema sõnul on oluline, et kõik liikmed protseduuri mõistaks.

"Ütleme, et kui seni said võlausaldajad ju oma nõudeid individuaalselt maksma panna ehk siis esitada otse ühistu vastu nõudeid, kui näiteks hoiuse tähtaeg oli juba tükk aega tagasi, eelmise aasta sügisel või isegi suvel, siis kui saneerimine algatatakse, siis need tegevused lähevad kõik pausile mõneks ajaks, sest tekib selline saneerimiskaitse ettevõttele ja sel perioodil individuaalselt oma õiguseid kaitsta hästi ei saa," selgitas Pisuke.

"Seetõttu muutubki väga oluliseks liikmete nii-öelda kollektiivne tegutsemine, et kuidas liikmed sellest protsessist aru saavad ja kuidas nad neid riske hindavad ja millise tulemuse siis nad lõpuks valivad," lisas hoiustajate esindaja.

Tartu hoiu-laenuühistu liikmeid on kokku ligi 4500. Erki Pisuke ei soovinud avalikustada, kui paljusid hoiustajaid ta esindab, kuid ütles, et pöördujaid tuleb pidevalt juurde.

"Väga suur osa ühistu liikmeskonnast ja hoiustajatest on vanemad inimesed, eakamad inimesed, tihtilugu ka pensionärid, võivad siin olla ka 70-, 80-aastased, isegi rohkem. Ja nemad on hetkel küll väga suures segaduses sellest, mis juhtuma hakkab ja vajavad ka õigusabi, tuge, selgitamist, et millised need valikud on," nentis Pisuke.

Eelmisel reedel kuulutas president Alar Karis välja hoiu-laenuühistu seaduse muutmise seaduse. Lühidalt tähendab muudatus seda, et aastal 2029 hoiu-laenuühistud enam sellisel kujul jätkata ei saa. Raigo Sõlg ütles, et mureks ei ole põhjust.

"Mingit vastuolu ei ole. Kui küsimus on selles saneerimise tähtajas, siis me oleme tõepoolest palunud kohtult viis aastat ja seadus kohustab näiteks kolme aasta jooksul oma tegevuse ümber vaatama ühistutel, näiteks muutuma ühistupangaks," sõnas Sõlg.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:59

Orav: Paide suurtehase tulevik on kindlasti Eesti piimaga seotud

16:58

Eesti jalgpallikoondis alustab septembris Rahvuste liigat võõrsil

16:49

Pildid: AkzoNobeli kunstipreemia pälvis Marje Üksine

16:49

VAATA OTSE | Skeletonisõitja Zunte teeb Eesti olümpiaajalugu Uuendatud

16:44

USA inflatsioon aeglustus 2,4 protsendile

16:22

Euroopa heitmekaubanduse võimalik reform saab selgemaks kevadel

16:18

Kohus leidis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimisavalduses puudusi

16:15

Nukufilmis valmib Ülo Pikkovi uus film maast ning selle üle võitlemisest

16:14

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

16:14

Kremli teatel toimub järgmine Ukraina kõneluste voor Genfis Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:20

Madise sõnul on Tallinna PVC-keeld õigusvastane

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

12.02

Eesti suurim juustutootja andis sisse pankrotiavalduse

15:57

Debütant Teder ei pääsenud kaheksandikfinaalist edasi, kuld Austraaliasse Uuendatud

07:57

USA autotootjad said elektriautode mulli lõhkedes 50 miljardi dollarilise hoobi

00:44

USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani Uuendatud

15:46

Soome hokikoondis sai olümpial magusa võidu Rootsi üle Uuendatud

12.02

Sõja 1450. päev: Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

16:14

Kremli teatel toimub järgmine Ukraina kõneluste voor Genfis Uuendatud

12.02

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:58

Eesti jalgpallikoondis alustab septembris Rahvuste liigat võõrsil

16:49

VAATA OTSE | Skeletonisõitja Zunte teeb Eesti olümpiaajalugu Uuendatud

16:14

Fillon Maillet võitis neljanda OM-kulla, Eesti mehed 40 sekka ei mahtunud Uuendatud

16:04

Teder ajaloolisest olümpiadebüüdist: olen enda üle väga uhke

loe: kultuur

16:49

Pildid: AkzoNobeli kunstipreemia pälvis Marje Üksine

16:15

Nukufilmis valmib Ülo Pikkovi uus film maast ning selle üle võitlemisest

15:02

HÕFF avalikustas esimesed filmid tänavusest programmist

14:53

Uue muusika reede: Elina Born, Charli XCX, Lykke Li, Dua Lipa jt

loe: eeter

16:07

Eesti Laul saab ka tänavu viipekeelse tõlke

14:04

Ettevõtlikud noored annavad uue elu kohvipaksule ja vanadele lusikatele

11:06

Särekanno: vastlakukli laiaks vajumist takistab muffinivormis küpsetamine

10:29

Eesti Laulu ankeet. Stockholm Cowboys

Raadiouudised

16:05

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

15:55

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

15:55

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

15:25

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13:10

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13:00

Ilm läheb veelgi külmemaks

12:20

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

09:55

Suurte energiaprojektide toetusskeem lähikuudel ei valmi

09:55

Soome sotsiaal- ja terviseminister astus tagasi

09:50

Lõuna-Eestisse jõudev lumesadu liigub põhja poole

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo