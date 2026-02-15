Trump ja Netanyahu plaanivad Iraani naftaekspordile survet avaldada

Trumpi ja Netanyahu kokkulepe puudutab eeskätt Iraani naftamüüki Hiinale, vahendas Axios.

Hiinasse läheb üle 80 protsendi Iraani naftaekspordist ja kui Hiina vähendaks Iraanilt nafta ostmist, suureneks majanduslik surve Iraanile märkimisväärselt.

Kolmapäeval Netanyahuga kohtunud Trump on välja andnud ka korralduse, mis lubab USA-l kehtestada 25-protsendilise tollimaksu riikidele, kes teevad Iraaniga äri.