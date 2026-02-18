"Pealtnägija": identiteedivarguse ohver sai kohtus kõvasti kõrvetada

Kunstnik Maria Simson langes identiteedivarguse ohvriks ja sattus eksikombel võlglaste nimekirja, aga kui läks kohtusse hüvitist nõudma, sai ise kõvasti vastu näppe. Selle nädala "Pealtnägija" valgustab, mida sellest loost õppida.

42-aastase Maria Simsoni nimi võib mõnedele ehk tuttav ette tulla, sest kümme aastat tagasi ületas kunstiharidusega daam uudiskünnise, kui tegi poole aastaga noobli Tallinna hotelli jaoks 437 maali.

Ühel suvehommikul kolm aastat tagasi sai ta Julianus Inkassolt SMS-i, et on võlgu 1500 eurot. Naine pidas seda algul eksituseks. "Selle nõude esitas Go3 ja see oli teleteenus pluss teleri ost kuhugi Kohtla-Järvele. /…/ Siis ma hakkasin mõtlema, et teler mul on olemas, Kohtla-Järvel ma ei ole kunagi käinud. Mis asi see on üldse?"

Hiljem välja otsitud paberid näitavadki, nagu oleks Simson umbes aasta varem, aprillis 2021 tellinud Kohtla-Järvele aadressile Outokumpu tänav 7 järelmaksuga teleri, ruuteri ja juurde käiva teenusepaketi kogumaksumusega 838 eurot.

"Kaks asja oli õige – nimi ja isikukood. Ülejäänud andmed olid valed," lausus Simson.

Küsimusele, kuidas ja millal Go3 tuvastas, kas lepingu sõlmimisel või kauba üleandmisel, et Maria on päriselt see Maria, vastas advokaat ja Go3 esindaja Karmen Turk: "See, kuidas tuvastati see, et see on päriselt see Maria, on tõepoolest isikukood, nimi, aadress, telefoninumber, kuhu siis kõned toimusid ühte ja teistpidi. Ja kui viiakse juba asjad kohale, siis on DPD kuller või mõni muu kuller, kes on kohustatud isiku tuvastama, allkirja võtma, üleandmise vastu-võtmise akt läheb lepingu juurde. Täpselt niimoodi see tuvastamine toimuski."

Juura-juutuuber Kärt Pormeister nimetab sellist juttu valeks ja hülge mölaks. "Nad ei ole kontrollinud, kellega nad enda arust lepingu sõlmisid, nad ei ole isikut tuvastatud," rõhutas Pormeister.

Kärt Pormeister on doktorikraadiga jurist ning töötanud advokaadibüroos, aga praegu on ta paremini tuntud kui keerulisi õigusvaidlusi lihtsas keeles lahti seletav juutuuber kunstnikunimega Tavakodanikust Naisterahvas. Läbipaistvuse nimel möönis ta, et ka tema pereliikmel on olnud halb kogemus Julianus Inkassoga, aga Simsoni juhtum ajab ta mitmel põhjusel keema.

"See ei ole isiku tuvastamine. Nad oleks saanud küsida näiteks koopiat ID-kaardist, passist. /…/ Ja kui kuller tegelikult ei tuvasta seda isikut, siis siin ei saa ka rääkida, et kuller oleks seda muidugi nende eest teinud. Ehk see on puhas nende laiskus ja kui sa ütled, et see on nende tavaline äripraktika, siis see ju ilmestab, et see probleem on palju suurem kui üks Maria ja tema kaasus," rääkis Pormeister.

Turk tunnistaski, et sel hetkel piisas tegelikult kauba saamiseks inimese nime ja isikukoodi teadmisest ning Go3 klienditeenindaja võttis petist tegeliku inimese pähe.

Simson kinnitas, et tal ei ole sel aadressil elavate inimestega kunagi mingit kokkupuudet olnud. Ta pakub, et tema isikukoodi ja muud andmed võisid kelmid saada äriregistrist, kuna ta on väikeettevõtja ja tema andmed on registris.

Tallinna külje all, Maardus elav Maria ei teadnud ööd ega mütsi, kuidas keegi tema nimel Go3 ees võlgu jäi ja kuidas 2021 sügisel anti võlanõue üle Julianus Inkassole.

Inkassofirma tegevjuhi Merle Laurimäe sõnul kontrollib inkasso nõude aluseks olevaid dokumente, kuid neil polnud varianti identiteedivargust läbi näha. Nii saatiski Julianus liba-Maria numbrile ja e-mailile kümneid kirju ja sõnumeid ning pani – nagu tavapraktika ette näeb – ta maksehäirete andmebaasi taust.ee, kuid võlgnikust polnud kippu ega kõppu, kuni tehti päring rahvastikuregistrisse.

"Me teeme andmete kontrolli, kui me ei ole isikuga saanud teatud aja jooksul ühendust. Siis me teeme andmete kontrolli rahvastikuregistris teatud perioodide järel ja siis rahvastikuregistrist said meile teatavaks teised isiku kontaktandmed," rääkis Laurimäe.

Simson teeb lisatööd haigla põetajana, aga peamine tegevus on suviti siiski maastikujundajana. Tema sõnul tähendas oma nime maksehäiretes nägemine, et ta ei julgenud projektide tarvis laenu võtta.

Naine tegi advokaadi abil avalduse nii politseile kui ka firmadele ja augustis 2022 võetigi ta nimi maksehäirest maha, kuid võlateateid tuli aeg-ajalt ikka edasi. Septembris 2022 otsustas ta minna Julianuse ja Go3 vastu kohtusse, nõudes oma õigusabikulu ja emotsionaalse kahju hüvitamist. Advokaadiarve oli tuhande euro ringis, aga Kärt Pormeistri sõnul ei raatsinud inkasso ega Go3 seda talle kinni maksta.

Asja ei tee paremaks, et 2024. aasta alguses lõpetas politsei kriminaalasja, sest ei suutnud identiteedivarast tabada. Selgus, et Outokumpu korteris elasid kõnealusel perioodil kaks meest ja naine, kes tarvitasid narkootikume. Üks meestest – Dmitri – on tänaseks surnud. Ilja, kelle number oli Go3 lepingul, rääkis, et ta ei mäleta midagi ja kauba võis tellida korteris peatunud Nataša, kelle täisnime ega asukohta ta samuti ei teadnud.

Politsei ei suutnud tuvastada naise isikut ja lõpetas uurimise. Simsonit nörritab, et kuigi politsei tuvastas identiteedivarguse, saatis Julianus talle veel 2024 suvel võlateateid, kus summa oli kasvanud juba 2500 euroni. Kui Julianuse tegevjuht algul seda eitas, näitas "Pealtnägija" talle kuvatõmmiseid. Seepeale möönis Laurimäe, et tegemist on mingi tehnilise veaga, kus on jäänud teated jooksma millegipärast. "Maksehäire kuvamine kindlasti lõpetati ja ka tavamenetlus lõpetati," kinnitas Laurimäe.

Simsoni seis on praegu nutune – ta kaotas nii maakohtus kui ka jaanuaris ringkonnakohtus. Lühidalt ütleb kohus, et firmad ei teadnud, et tegu oli identiteedivargusega ja Simsonit pommitati küll nõuetega ja pandi musta nimekirja, kuid see ei tekitanud talle suurt kahju.

Vastaste sõnul tegid Simson ja tema advokaat valearvestuse ka selles mõttes, et isegi kui naine oleks võitnud, siis senise kohtupraktika põhjal on keskmine mittevaraline kahju, mis välja mõistetakse, tuhande euro kandis. Simson on nördinud: ta tegeles oma eluga, kui nagu välk selgest taevast hakati nõudma võlga ja pandi musta nimekirja. Neli aastat ja kaks kohtuastet hiljem on ta kaotanud ja teda ähvardab nii enda kui ka vastaspoole õigusabi kuludena ligi 8000-eurone arve.

Hoolimata kõigest kaebab Maria Simson edasi riigikohtusse. Ühelt poolt ütleb Go3, et Simsoni juhtum oli üks väheseid omataolisi, teisalt on lepingu sõlmimise protsessi muudetud ja isikusamasust kontrollitakse nüüd rohkem.

Loo laiem moraal on, et tasub mõelda, kas kohtutee ette võtta, sest kindlapeale võidavad kohtuskäimisest ainult advokaadid.