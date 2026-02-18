Lätil ei jätku raha Rail Balticu trassi muldkeha ehitamiseks

Läti valitsus vaatas teisipäeval läbi transpordiministeeriumi koostatud raporti ning selgus, et olemasoleva rahastusega on võimalik veel rajada vaid veidi üle 50 kilomeetri põhitrassi muldkeha.

Läti valitsus vaatas läbi transpordiministeeriumi koostatud raporti Rail Balticu peatrassi ehitamise rahastamise kohta aastateks 2021–2027. Selgus, et olemasoleva rahastusega on praegu võimalik ehitada vaid 52,66 kilomeetrit põhitrassi muldkeha. Seega, Läti saab praegu teha vaid osa vajalikke töid.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu rahastamisvahendi kaudu, millega toetatakse olulisi taristuobjekte. Selle kaudu laekub umbes 700 miljonit eurot põhitrassi jaoks, sellest 603 miljonit eurot on mõeldud muldkeha ehituseks.

Raha suunatakse peamiselt lõunapoolse trassi ehitusele. Samuti rajatakse Iecava logistikakeskus, lisaks tuleb väike lõik Misa ja Daugava jõe vahele, vahendas LSM.

Rail Balticu kohale on nüüd kerkinud tumedad pilved, kuna projekti tegelikud kulud on võrreldes varasemate prognoosidega oluliselt kasvanud. Rail Balticu esimene etapp võib Lätis maksta ligi 5,5 miljardit eurot, Balti riikides kokku oleks maksumus 14,3 miljardit eurot. Veel 2017. aastal hinnati kogu Rail Baltica projekti maksumuseks 5,8 miljardit eurot, nüüd hinnatakse, et see võib küündida 23,8 miljardi euroni.