Lõuna-Eesti turismiasutused valmistuvad koolivaheajanädalaks

Majandus
Foto: Jane Saluorg/ERR
Majandus

Lõuna-Eesti turismiasutused ja majutusasutused valmistuvad eelseisvaks koolivaheajanädalaks. Kui varem on vaheaja perioodiks tehtud eriprogramme ja pakette, siis sel aastal on nende osakaal vähenenud.

Kõrveküla lapsed lasevad maanteemuuseumi mäenõlvalt vastlaliugu – muuseumis on käimas teist nädalat vastlaprogramm ning koolid on selle väga hästi  vastu võtnud. Muuseumist tõdetakse, et erinevate tähtpäevadega programmid müüvad hästi, paraku ei saa seda aga öelda koolivaheaja programmide kohta ning seetõttu seda ka sel aastas ei pakuta.

"Eelmine aasta tegime laagreid ja kuna inimesed ei tulnud nendesse laagritesse, siis mõtlesime, et teeme natuke vaiksemalt. Koolivaheajal me oleme terve nädal lahti juba kella kümnest kuueni, isegi 24. veebruar," lausus maanteemuuseumi haridustöö ja projektide koordinaator Mailis Mõttus.

"Tartu linnas, mis on Lõuna-Eesti nii-öelda pealinn, ollakse ikkagi valmis selleks, et pered, lapsed, täiskasvanud tulevad koolivaheaega Tartusse veetma. Jõuavad nad kindlasti ka Lõuna-Eestisse laiemalt, aga erinevad kohad, kellega me rääkinud oleme, ütlevad erinevalt, kes on natuke ennast tagasi tõmmanud," ütles Lõuna-Eesti turismiklastri juht Kanni Kallastu.

Kallastu lisas, et eelmine aasta oli turismisektoris maksutõusude ja kõrge inflatsiooni tõttu keeruline ja see väljendus ka Lõuna-Eesti majutusstatistikas.

"Turismiarendusorganisatsioonina hellitame väga tugevat lootust selle peale, et see aasta tuleks parem, vaatamata sellele, et aasta algus on maksude vaatest jälle keeruline olnud, et inimesed said elektriarved, mis ei olnud üleliia rõõmustavad," lausus Kallastu.

Lõuna-Eesti suuremad majutusasutused ütlevad, et tubade väljamüük on koolivaheaja nädalaks olnud hea. Häid müüginumbreid kiidetakse ka Saarjärve puhkemajast, kus pandi koolivaheajaks kokku eraldi perepakett puhkuse veetmiseks.

"Seda on meil varem küsitud – et me tahaks tulla, aga siis tundub nagu, et mugav on minna alati hotelli, kus on kõik nii-öelda ette ära tehtud. Seekord mõtlesimegi, et me teeme selle paketi ise valmis, et siin ju tegelikult suusamäed ja suusarajad on kõik paarikümne kilomeetri kaugusel. Ja olemegi oma paketi suunanud peredele, kes tulevad lastega. Õhtusel ajal saame teha ühiskokkamist, et need vanemad, kes tulevad siia, saavad vahepeal ka oma aega," rääkis Saarjärve puhkemaja perenaine Liis Jürimäe.

Talverõõme pakkuvad suusakeskused valmistuvadki selleks, et talvenautlejaid jõuab mäele tavapärasest rohkem. Nagu spaadeski kehtivad ka suusakeskustes koolivaheajal nädalavahetuse ehk kõrgemad hinnad.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

