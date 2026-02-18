X!

Tartus on väikseid nurgapoode jäänud aina vähemaks

Eesti
Kuu pood Tartus.
Kuu pood Tartus.
Eesti

Aastatega on Tartus väikseid nurgapoode vähemaks jäänud. Nädalapäevad tagasi teatas sulgemisest ka Karlovas asunud Kuu pood. See oli viimane taoline väikepood Karlovas, mille sarnaseid leidus kunagi üle saja.

Kuu poe peremees ei soovinud sulgemisest kaamera ees rääkida, kuid ütles, et Kuu poe viis sulgemiseni kõrge elektrihind ja inimeste kahanenud ostukorv. Kuu pood polnud kunagi suure ostukorvi pood, sealt osteti pigem kiirelt hädavajalikku kraami, kuid viimasel ajal ka seda üha vähem. Mõned aastad tagasi avati paarsada meetrit eemal Karlova Rimi.

"Ma arvan, et see (pood) oli legendaarne pigem sellepärast, et see oli viimane ja et see nii kaua vastu pidas. Siin käisid erinevad inimesed. Siin käis kõrvalt ülikooli õppejõud, siis käisid siin elule allajäänud inimesed, kellel jalg võibolla ei kandnud kaugemale poodi. Õlu oli küll kallim, aga siit sai kätte," lausus pikaaegne Karlova elanik Toomas Liivamägi.

Sajandi eest oli Karlovas üle saja pisikese poekese.

"Poodisid hiilgeajal, üle saja aasta tagasi, oli üle saja. Iga nurga peal. Need nurgad on kõik nagu lõigatud, majade nurgad, lõigatud seinte peal oli poe uks kindlasti. Ja see, et lähme nurga peale poodi, nurgapealne pood, ma lapsepõlvest mäletan, enamik asju sai nurgapealt poest," rääkis Liivamägi.

Väikepoe pidamine, ka linnas, on korralik ettevõtmine. Üle 30 aasta Ülejõel Kirsi poodi pidanud Tarmo Erik ütles, et kaalub samuti poe sulgemist ning järgmine suvi saab olema otsustav. Möödunud kuul oli Kirsi poe elektriarve 750 eurot.

"Ega siin midagi rõõmsat ei ole, põhimõtteliselt elame kuu korraga. Loodame suve peale, äkki on helgemat aega oodata, aga jah, olen ise ka mõelnud kinnipanemise peale," lausus Erik.

Suvel kulub elektrit vähem ja inimesed ostavad rohkem jäätist ja vett. Praegu on tal umbes 50 regulaarset klienti. See aitab poodi pidada.

Vanasti oli Supilinnas lisaks Herne poele Kartuli, Kloostri ja Toome pood. Kohaliku poe püsikliendi sõnul oleks elu Supilinnas ilma poeta palju igavam.

"Palju igavam oleks, sest poes saavad ikka inimesed kokku ja räägivad juttu ja siis on alati nii tore vaadata, kuidas inimesed käivad tihtipeale hommikumantlis, plätudes. Talvel, kui olid juba väga külmad ilmad, tugevad miinused, siis mõni käis ikka veel lühikestes pükstes ja plätudes Herne poes, siis on näha, et kohalik," ütles Herne poe püsiklient Laura Sünter.

Toimetaja: Marko Tooming

