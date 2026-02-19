Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Velikije Lukis

Pihkva oblasti kuberner Mihhail Vedernikov teatas droonirünnaku tagajärjel puhkenud tulekahjust Velikije Luki naftahoidlas. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud, vahendas uudisteagentuur Interfax.

"Vaenlase droonirünnaku tagajärjel Velikije Luki naftahoidlale põleb üks naftamahutitest," kirjutas Vedernikov sõnumsiderakenduses Max. Kuberner lisas, et tsiviilisikute ega rajatiste töötajate seas esialgsetel andmetel ohvreid pole.

Varem oli Vedernikov teatanud üldisemalt droonirünnakust oblasti tsiviiltaristule.

"Velikije Luki linnas on käimas droonirünnak tsiviilinfrastruktuuri vastu. Palun ärge lähenege akendele. Kui olete õues, otsige varju lähimas hoones või ruumides," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Sõjasündmusi kajastav sotsiaalmeediakanal (((Tendar))) teatas öösel, et Velikije Lukis asuv naftahoidla on täielikult leekides.

"Väärib märkimist, et venelased on üritanud rajatist aia ja kattevõrkudega kaitsta. Ilmselgelt see ei õnnestunud," lisas (((Tendar))) postitades ka foto mahutitest, mille ümber on ehitatud võrkudest kuubik.

Ühismeediakanalites tehtud postitustes rõhutati rajatise strateegilist tähtsust seoses bensiini olulisusega logistika jaoks. Lisaks asub läheduses venelastele eluliselt tähtis raudteeühendus.

Lõppenud öö esimestel tundidel teatas sotsiaalmeedia konto The Battlefield, et Ukraina saatis Peterburi ja Moskva suunas tööle 80 ründedrooni.

Velikije Luki asub Eesti kagupiirist umbes 200 kilomeetri kaugusel kagus, Läti idapiirist umbes 120 ja Valgevene põhjapiirist umbes 60 kilomeetri kaugusel.

Zelenski: me ei saa Donbassi lihtsalt ära anda

Ukraina ei saa lihtsalt anda Donbassi agressorriigi Venemaa kontrolli alla, sest tuhanded inimesed on hukkunud seda territooriumi kaitstes, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski kolmapäeval.

"See lihtsalt üle anda? Ma ei saa sellist ideed toetada. Ja ma ei ole kindel, et meie inimesed oleksid selleks valmis, sest tuhanded, kümned tuhanded ukrainlased on hukkunud seda Ukraina osa kaitstes," rääkis Ukraina riigipea intervjuus Briti ajakirjanikule Piers Morganile.

Riigipea märkis, et Donbassi küsimus ei ole ainult territooriumis, vaid ka inimestes ja riigi kaitsmise strateegiates.

"Donbass on osa meie iseseisvusest ja meie väärtustest. Vabadus ei ole meie jaoks tühi sõna," lisas president.

Samal ajal rõhutas Zelenski, et Ukraina vajab rahvusvahelisi julgeolekugarantiisid. Kuid isegi nendega ei saa keegi garanteerida, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ei tee katseid agressiooni taasalustamiseks meie riigi vastu, lisas ta.

"Kogu lugupidamise juures Ameerika kui tugeva riigi vastu, aga me vajame julgeolekugarantiisid. Kuid keegi ei saa anda sõna, et Putin ei tule uuesti," tõdes Zelenski.

Zelenski kutsus inimesi üles mõtlema eelkõige riigi peale

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas kolmapäeval, et sõja ajal tuleks isiklikud asjad edasi lükata ning igas rollis, igal töökohal ja igas ametis peavad inimesed tegutsema riigi huvides.

"Ukrainas ei ole praegu ruumi mingile muule poliitikale. On sõjaaeg. Aeg kaitsta meie riiki ja kaitsta meie inimesi. Isiklikud asjad jäägu hilisemaks. Seetõttu tahan tänada kõiki, kes kaitsevad Ukrainat ja justnimelt Ukraina huve nagu nad kaitseksid iseennast. Igas rollis, igal töökohal ja igas ametis. Hoolige Ukrainast. Hoolige inimestest," rääkis Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

Riigipea märkis, et ühtsus on täna eriti oluline.

"Olen tänulik meie sõduritele rindel, kes viivad läbi aktiivseid operatsioone ja täiendavad meie, Ukraina vahetusfondi sõjavangide tagasisaamiseks. Ja just meie sõdurite vaprus tagab selle kõik – humanitaartulemused ja üldiselt meie diplomaatilise võimekuse, meie tugevad diplomaatilised positsioonid. Võtmeküsimus on see, kui neid seisukohti jagatakse. Kui me kõik Ukrainas töötame koos selle nimel, et Ukraina peaks vastu, kaitseks end ja saavutaks väärika rahu," sõnas Zelenski.

Nagu teatatud, siis rääkis Ukraina suursaadik Ühendkuningriigis ja endine Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi kolmapäeval uudisteagentuurile AP antud intervjuus lahkarvamustest president Zelenskiga, sealhulgas 2022. aasta septembris tekkinud pingetest.

Samuti ütles Zalužnõi, et koos NATO partneritega välja töötatud vastupealetungi plaan kukkus läbi, kuna Zelenski ja teised riigijuhid ei eraldanud vajalikke ressursse.

Zelenski: rahukõnelused võiksid jätkuda juba veebruaris

Zelenski ütles kolmapäeval, et loodab Ukraina ja Venemaa vaheliste rahuläbirääkimiste jätkumist veel sel kuul.

Zelenski ütles õhtul peetud videopöördumises, et on korduvalt vestelnud Ukraina esindajatega, kes pidasid Genfis läbirääkimisi.

"Ukraina on läbirääkimiste tulemustest huvitatud, kuid hetkel ei saa öelda, et tulemused oleksid piisavad," sõnas Zelenski.

Riigipea tõdes juba varem päeval, et Ukraina ja Venemaa ei jõudnud Genfis toimunud kõnelustel kokkuleppele nelja-aastase sõja lõpetamise põhiküsimustes.

"On näha, et teatav eeltöö on tehtud, kuid praegu on seisukohad erinevad, sest läbirääkimised ei olnud kerged," ütles Zelenski kõneluste järel ajakirjanikele.

Riigipea sõnul olid kõnelustel lahendamata jäänud küsimusteks Ukraina idaosas asuvate okupeeritud alade ning Vene vägede poolt vallutatud Zaporižžja tuumaelektrijaama staatus.

Kõnelused lõppesid juba enne lõunat ja kestsid märksa vähem kui teisipäevane kuuetunnine kohtumine.

Ukraina pealäbirääkija Rustem Umerov kinnitas samal ajal, et USA vahendatud kõnelustel tehti edusamme. Umerov ütles ajakirjanikele tehtud lühikeses avalduses, et kõnelused olid intensiivsed ja sisulised.