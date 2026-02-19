Taani pidas kinni Venemaalt tulnud konteinerlaeva

Taani mereamet teatas neljapäeval, et pidas kinni Peterburist saabunud konteinerlaeva, mis kohaliku meedia andmetel on USA sanktsioonide all.

"Laev on kinni peetud põhjusel, et see ei ole nõuetekohaselt registreeritud," teatas amet uudisteagentuurile AFP.

"Laev oli deklareerinud, et sõidab Komooride lipu all. Komoorid teatasid mereametile, et laeva nende registris ei ole," lisas amet.

Taani meedia on tuvastanud, et tegu on Iraani lipu all sõitva laevaga Nora, mis on ankrus Taanist põhja pool Kattegati väinas.

Mereliikluse jälgimise veebilehe VesselFinder andmetel lahkus see Peterburist 16. jaanuaril suunaga Egiptusesse.

Ringhäälingu TV2 andmetel on laev, mis kandis varem nime Cerus, USA sanktsioonide all.

Laev on väidetavalt osa Iraani laevastikust, mida USA ametivõimude sõnul kontrollib Mohammad Hossein Shamkhani – Iraani diktaatori ajatolla Ali Khamenei nõuniku Ali Shamkhani poeg.

Viimase aasta jooksul on see läbinud Taani vetesid kümme korda.

Mereamet teatas, et laeva kontroll viiakse läbi, kui ilmastikutingimused seda ohutult teha lubavad.