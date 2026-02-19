X!

USA lihatööstus kõrgetest hindadest: harjuge ära

Loomakasvatus USA-s
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA lihatööstus andis turule märku, et kõrged hinnad on uus normaalsus. Liha hind on viimastel aastatel järsult tõusnud ning veisekarjade suurus on viimaste aastakümnete madalaimal tasemel.

Veiseliha hinnad on USA-s püsivalt tõusnud alates 2021. aastast. Pandeemiast tingitud finantsraskuste tõttu vähenes veiseliha tootmine ning viimati oli USA karjamaadel nii vähe veiseid 1950. aastate alguses. 

USA tööministeerium teatas eelmisel nädalal, et veiseliha hind tõusis jaanuaris aastavõrdluses 17 protsenti. Samas kõikide teiste toidukaupade hinnad tõusid sel perioodil kõigest 2,1 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Montana osariigis tegutsev farmer Monty Lesh tõi välja, et veiseliha on esmaklassiline toit ning seda peegeldab ka tarbijate nõudlus. Varem oli tal 950 veist, nüüd on alles 650 ning ta ei kavatse varasemat karja suurust taastada. Piirkonnas on vähe sademeid, sööt on kallis ning laenude teenindamine on kõrgete intresside tõttu kulukas.

Samas pole kiire hinnatõus tarbijate nõudlust liha järele veel vähendanud. Näiteks Kentucky osariigis elav Tony Baer ütles, et hinnad on tõusnud, kuid tema tarbimisharjumused pole muutunud, sest talle meeldib liha maitse. Ta ostab tavaliselt liha kohalikust poest, kuid vahel ka Costcost (hulgiostuks mõeldud suur USA jaemüügikett  – toim), kui kavatseb suuremale seltskonnale liha grillida.

Sel sügisel toimuvad veel ka USA-s vahevalimised ning Trumpi administratsioon püüab nüüd liha hinda langetada. Sel kuul andis Trump välja täidesaatva korralduse, millega suurendatakse veiseliha importi Argentinast. Samuti kaotati mõned tollimaksud, mis olid kehtestatud Brasiilia veiselihale.

Samal ajal püüab föderaalvalitsus suurendada veiseliha tarbimist riigis. Viimases võimude poolt välja antud toitumisjuhiste uuenduses soovitati ameeriklastel tarbida rohkem valku ning veiseliha tõsteti toidupüramiidi tippu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

