Statistikaamet: jaanuaris laekus riigieelarvesse 1,31 miljardit eurot

Euromündid.
Euromündid. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Statistikaameti andmetel laekus jaanuaris Eesti riigieelarvesse 1,31 miljardit eurot, mida on 11,6 protsenti vähem kui 2025. aasta jaanuaris ja 9,5 protsenti enam kui detsembris.

Laekumise aastase vähenemise taga on juriidilise isiku tulumaksu langus. Tulumaksumäär tõusis 2025. aastal, mistõttu möödunud aasta alguses maksti erakordselt suures mahus välja veel madalama maksumääraga deklareeritud dividende.

2025. aasta jaanuaris laekus eelarvesse juriidilise isiku tulumaksu 355,2 miljonit eurot. Võrdluseks kuu varem, 2024. aasta detsembris, laekus 111,2 miljonit ja novembris 55,3 miljonit.

Pärast 2025. aasta jaanuarit juriidilise isiku tulumaks kukkus täiesti ära, olles veebruaris näiteks 34,6 miljonit eurot.

Käesoleva aasta jaanuaris laekus juriidilise isiku tulumaksu 120,7 miljonit eurot, ehk 66 protsenti vähem kui aasta varem, samas oli jaanuari laekumine viimase 12 kuu kõrgeim. Kuises võrdluses näiteks tõustes 28,5 protsenti.

Füüsilise isiku tulumaksu laekus statistikaameti andmetel jaanuaris 289,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 8,6 protsenti ja kuuga 7,9 protsenti.

Sotsiaalkindlustusmakseid laekus riigikassase jaanuaris 516,5 miljonit eorot, kasvades aastaga 2,9 protsenti ja kuuga 6,9 protsenti.

Käibemaksu laekumine kasvas aastaga kolm protsenti 423,6 miljoni euroni, mida laekus 18,3 protsenti enam kui detsembris. Aktiise laekus 123,8 miljonit eurot, tõus aastaga 11,3 ja kuuga 30,4 protsenti.

Maksu- ja tolliamet avaldab jaanuari maksulaekumise märtsi keskel.

Statistikaameti andmetel jaanuaris riigieelarvesse laekunud maksud, tuhandetes eurodes:

Toimetaja: Huko Aaspõllu

