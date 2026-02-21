Pühapäeval tuiskab ja sajab lund

Pühapäeval liigub madalrõhuala Skandinaaviast Laadoga taha ja selle sajune lohk üle Baltimaade itta. Sajab lund, tuiskab ning mitmel pool võib sekka ka lörtsi ja jäävihma tulla. Päeval läheneb meiel Läänemerelt kuivema õhuga kõrgrõhuhari. Pärastlõunal taanduvadki sajud juba idapiiri taha ning taevas hakkab selginema.

Öösel on taevas pilves. Tihe lumesadu laieneb üle maa itta ja tuiskab. Lääne-Eestis võib lume sekka ka lörtsi ja jäävihma tulla ning on jäiteoht. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, rannikul iiliti 18 m/s. Külma on 0 kuni 6 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb pilvine, lääne pool selgimistega. Sajab lund, paiguti tuiskab, lume sekka võib tulla ka lörtsi ja on jäävihma- ning jäiteoht. Puhub mõõdukas, iiliti kuni tugev lääne- ja loodetuul ning õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Ennelõunal on taevas pilves, vaid Lääne-Eestis esineb kohatisi selgimisi. Sajab lund ja tuiskab, paiguti võib sekka ka lörtsi tulla ning püsib jäävihma ja jäiteoht. Pärastlõunal aga lääne poolt alates taevas selgineb ning sadu eemaldub idapiiri taha. Mõõdukas, iiliti kuni tugev tuul puhub läänest ja loodest, ennelõunal mandril edelast ning õhutemperatuur on -5 kuni 1 kraadi.

Esmaspäev toob pilves selgimistega ilma. Paiguti sajab veidi lund ning miinuskraade on 1 kuni 6. Järgneval paaril päeval on pilvisus vahelduv. Kui teisipäeval sajab kohati vähest lund, siis kolmapäev tuleb sajuta. Külma on neil päevil 3 kuni 9 kraadi. Neljapäev tuleb taas veidi pilvisem ning lund on oodata vaid Põhja-Eestis. Külma on keskmiselt 4 kraadi.