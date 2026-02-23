X!

"Välisilm": mida toob Ukraina sõja viies aasta?

Välismaa
Foto: SCANPIX/HENRY NICHOLLS/AFP
Välismaa

Neli aastat kestnud Venemaa-Ukraina sõda on kurnanud mõlemat osapoolt ning rahuläbirääkimistel esile kerkinud territoriaalsed nõudmised on Ukrainale vastuvõetamatud, mistõttu pole suuri edusamme sõja lõpetamise suunas endiselt tehtud. "Välisilm" uuris, mida võib tuua sõja viies aasta.

Sõja neljas aasta möödus USA president Donald Trumpi pingutustega sõda lõpetada. Trump ja tema meeskond usuvad, et see on saavutatav, kui Ukraina viib oma väed Donbassist ära. Kuid Ukraina vaade on teine, rääkis Ukraina suursaadik Eestis Volodõmõr Bojetško.

"Territoriaalne küsimus on vaid väike osa läbirääkimisprotsessist. Saame suurepäraselt aru, et selle sõja lõppemise tingimustest sõltub Euroopa julgeolekuarhitektuur tulevikus," sõnas Bojetško.

Kurnamissõjast rääkides mõtleme tavaliselt Ukraina peale, kuid sõjast on väsinud ka teine osapool.

Ukraina julgeoleku- ja koostöökeskuse tegevdirektor Dmõtro Žmailo märkis, et Venemaal ei lähe nii hästi nagu täiemahulise sõja esimestel aastatel.

"Venemaa tahab pausi. Samas ei saa Venemaa peatuda, sest kui ta ei okupeeri kogu Donbassi, mis oli nn sõjalise erioperatsiooni esimene eesmärk, näeb see välja justkui sõja kaotamine. Neil on seda hädasti vaja. See on režiimi vastupidavuse ja jõudluse suurendamise küsimus, et 3-4 aasta pärast Ukrainat uuesti rünnata. Selleks ongi neil pausi vaja," rääkis Žmailo.

Veel üks sõja neljanda aasta tulemus – Euroopas on alanud debatt, kas tasub Venemaaga uuesti rääkima hakata ja luua selleks Euroopa Liidu eriesindaja ametipost. Mida Ukraina sellest arvab?

"Kui Euroopa Liit oleks kindel, et eriesindaja ametisse määramine aitaks sõda lõpetada ja rahu taastada, siis nad oleksid seda juba ammu teinud," ütles Bojetško.

Moskvaga otse Euroopa rääkima ei pea, kuid rahuläbirääkimiste laua taga peab siiski endale kohta sebima.

Žmailo sõnul on Euroopal on vaja eriesindajat, kes esindaks Euroopa huve läbirääkimistelaua taga. See välistaks tema hinnangul olukorra, kus Euroopa liidrid nagu Prantsusmaa president Emmanuel Macron hakkavad omal initsiatiivil Venemaa president Vladimir Putiniga sidemeid taastama.

Putin nõuab, et mitte ainult Ukraina tunnustaks ametlikult okupeeritud territooriume Venemaa omana, vaid et sama teeks ka Euroopa.

"Ma ei usu ei meie välispartnerid sellise sammu astuks," lausus Bojetško. "Eesti valitsus rõhutab kohtumistel ja läbirääkimistel, et sõltumata Venemaa ja Ukraina vahelisest kokkuleppest territooriumide küsimuses, ei tunnusta Eesti ei mitte kunagi okupeeritud territooriume Venemaa osana. Oleme Eestile siiralt tänulikud kindla ja ausa seisukoha eest."

Mida toob tulevane, viies sõja-aasta?

"Me kindlasti veame selle aasta välja. See sõltub mitmest tegurist. Esiteks, kas Venemaa saab poliitilist ja rahalist tuge välismaalt. Kui Hiina neid ei toetaks, siis ei suudaks Venemaa 2026. aastal sõdida. Teiseks, kes toetab meid? Meie kaitsetööstus on alakoormatud. Hetkel on kaitsetööstuse maht 15 miljardit dollarit, kuid see võiks olla kuni 55 miljardit aastas," rääkis Žmailo.

Kas oli midagi head läinud sõja-aastal Ukraina või Euroopa jaoks?

"Ma arvan, et meie side sai veelgi tugevamaks. Loodan väga, et Ukraina saab Euroopa Liidu liikmeks. Võib-olla mitte sellel, vaid järgmisel aastal. Ukraina on selleks valmis," ütles Bojetško.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

Eesti vabariik 108

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:41

Tohver: kuidas potentsiaali medaliks realiseerida?

22:41

Ukraina tabas droonidega Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

22:14

Ida-Viru kutsehariduskeskus loobub venekeelsetest täienduskoolitustest Uuendatud

22:09

ETV spordisaade, 23. veebruar

22:08

Iraani-USA tuumakõnelused jätkuvad, kuid sõda pole endiselt välistatud

22:01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:56

Luik: NATO roll Ukraina sõjas on radikaalselt muutunud

21:51

Viipekeelsed uudised

21:46

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

21:45

"Välisilm": mida toob Ukraina sõja viies aasta?

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

22:41

Ukraina tabas droonidega Družba naftajuhtme pumbajaama Uuendatud

07:12

Kurikuulsa Mehhiko narkoparuni tapmine vallandas vägivallalaine

11:03

Sillat pani motomuuseumi eksponaadid müüki

10:59

Prokuratuur süüdistab kolme inimest ja 12 firmat ulatuslikus rahapesus

22.02

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

04:52

Andmete varjamine ehitisregistris on seadusega vastuolus

10:22

USA-d tabanud võimsa tormi tõttu kehtestas New York liikumiskeelu

22.02

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha Uuendatud

06:39

Läänemets ja Reinsalu kritiseerisid peaministri aastakõnet

06:10

FT: Iraan ja Venemaa sõlmisid salajase relvalepingu

ilmateade

loe: sport

22:41

Tohver: kuidas potentsiaali medaliks realiseerida?

22:09

ETV spordisaade, 23. veebruar

21:46

Vonn oleks peaaegu jala kaotanud: see tuleb üks pikk teekond

21:14

Poola karikavõitja Suurorg: jalad on päris väsinud, tuleb hakkama saada

loe: kultuur

18:52

Aastaga ligi 3000 kilomeetrit rännanud raamatuaasta piltvaip sai viimased pisted

18:40

Vanemuise uus lavastus vaatleb äri- ja akadeemilise maailma vastasseisu

16:09

Anna Verschik: igal luuletajal on oma tõlkija

15:35

Keelesäuts. Mis pläust see veel on?

loe: eeter

17:36

Pidulauale lisavad värvi peedimahlas marineeritud munad ja hernehummus

11:13

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Elina Born

10:05

USA korrespondent Kalam: Valges Majas tuleb kõva häälega karjuda

22.02

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (23.02.2026 18:00:00)

18:35

Kaitseliidu Põlva malev annetas kogukonna eestvedajatele Eesti lipu

18:35

Eesti on tõenäoliselt enda osa Rail Balticust võimeline tähtajaks valmis ehitama

17:50

Riik soovitab edaspidi sigu pidada väiksemates farmides

17:40

Tugev merejää häirib Saaremaa laevatehase tööd

17:05

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus loobus venekeelsest täiskasvanute täiendkoolitusest

15:30

Raadiouudised (23.02.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (23.02.2026 12:00:00)

10:35

Ida-Virumaal pärsivad kortermajade renoveerimist kõrged ehitushinnad ja vähene konkurents

10:25

Andmete varjamine ehitisregistris võib olla seadusega vastuolus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo