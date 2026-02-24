Kolmapäev tuleb veel talvise külmaga

Kolmapäeval madalrõhuala mõju meie ilmale väheneb ja kõrgrõhkkond laieneb öösel servaga Eesti kohale ning pilvisus loode poolt alates hõreneb. Päeval koondub kõrgrõhkkond Eesti kohale ja ilm on laialdaselt päikesepaisteline ja kuiv, pärastlõunal lisandub lääne poole pilvi, kuid ilm püsib sajuta.

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilves selgimistega, lõunapoolsetes maakondades sajab kohati lund ja rannikul on paiguti pinnatuisku. Pärast keskööd loode poolt alates pilvisus hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundit. Külma on 8 kuni 17, saarte läänerannikul kuni 5 kraadi.

Hommik on enamasti selge. Puhub nõrk põhja- ja kirdetuul ning külma on -5 kuni -14 kraadi.

Kolmapäeva ennelõuna on selge või vähese pilvisusega, pärastlõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb, kuid sadusid veel oodata pole. Ennelõunal puhub põhja- ja kirdetuul 2 kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis, pärastlõunal nõrk muutliku suunaga tuul. Ning õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni -11 kraadi.

Neljapäev toob lund, tuisku ja jäävihma, Lääne-Eestisse ka lörtsi ja saartele vihma. Öösel on keskmiselt -9, päeval -2 kraadi.

Reedeks õhutemperatuur tublisti tõuseb, teedel on jäidet ning mitmel pool sajab vihma ja ka lörtsi. Sajune tuleb ka kaupäev ning pärastlõunal lääne poolt alates sadu lakkab. Öösel on 0 kuni +4, päeval kuni +6 kraadi.

Pühapäeva öö toob miinuskraade, kuid päeval on kraadid taas peamiselt plussis ja ilm sajuta.