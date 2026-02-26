Nvidia käive ületas taas ootusi

Maailma kõige väärtuslikuma börsifirma Nvidia 2025. aasta neljanda kvartali käive ületas taas ootusi ja USA kiibifirma rahavoog küündis 68,1 miljardi dollarini.

Nvidia rahavoog kasvas neljandas kvartalis aastases võrdluses 73 protsenti ehk 68,1 miljardi dollarini. Analüütikud eeldasid varem, et neljandas kvartalis küündib firma rahavoog 66,1 miljardi dollarini.

Nvidia juhib tehisintellekti buumi ning iga kvartaliga kasvab surve ettevõttele, et mitme triljoni dollari turuväärtusega firma ületaks Wall Streeti ootusi.

"Nvidia jaoks ei piisa enam ainult heade tulemuste esitamisest. Nad peavad esitama ideaalsed kvartalitulemused," ütles analüüsifirma Futurum Group tegevjuht Daniel Newman.

Tehnoloogiafirmade aktsiad on viimastel kuudel sõitnud Ameerika mägedel, kord tõusnud, kord langenud. Nvidia aktsia langes detsembri keskpaigas 170,94 dollarini, kuid on nüüdseks taastunud ja jõudnud 196 dollarini.

Nvidia äriedu on seotud tehisintellekti (AI) arenguga, firma toodab suure võimsusega tehisintellektikiipe. Nvidia suurimate klientide hulka kuuluvad OpenAI, Oracle, Microsoft, Meta, Google ja Amazon.

Nvidia teatas kolmapäeval, et ootab käesoleva kvartali käibeks 78 miljardit dollarit. Analüütikud samas eeldavad, et firma käive küündib "kõigest" 72,9 miljardi dollarini.