Saaremaal umbusaldab Isamaa koalitsioonipartneri EKRE liiget

"Kätt ma enam ei anna," ütles Saaremaa vallavolikogu esimees EKRE liige Kristjan Moora, kui pidi vastu võtma seniselt koalitsioonipartnerilt Isamaalt umbusaldusavalduse.

Saaremaa poliitikas hakkasid seekord suusad risti minema kolme väikekooli reformimise teemadel. Osapooled tunnistavad, et algne kommunikatsioon ei olnud õige, kui nimetati esmalt kolme väikekooli sulgemise plaani ja siis alles kogukondadega konsulteerimist. Koalitsiooni siseselt tekkinud eriarvamused ja avalikud väljaütlemised viisid osapooled omavahelisse usalduskriisi.

"Kõige suurem mure on selles, et meil on usaldus kadunud. Ja kui sul on usaldus kadunud partneri suhtes, kes teeb avaldusi väljaspool koalitsiooni kokkuleppeid ja alustab siis seda läbi Eesti meedia lausvaledega, justkui meie tahaksime koole kinni panema hakata Saaremaal, mis ei vasta absoluutselt tõele. Siis see on nii suur mainekahju nii koalitsioonipartneritele kui ka üldse Saaremaale. Ja see oli põhiline põhjus," ütles Saaremaa vallavolikogu liige, Isamaasse kuuluv Mart Maastik.

Kolm kuud tagasi Saaremaa valimised võitnud Isamaa ongi alustanud nüüdseks koalitsioonikõnelusi seni opositsioonis koos valimisliidu Terve Saaremaa kõrval olnud Reformierakonnaga.

Reformierakondlasest vallavolikogu liige Jaanus Tamkivi ütles, et veel koalitsioonilepingut allkirjastatud ei ole. "Aga tundub, et see protsess liigub sinnapoole, jah. Kui pakutakse kohta valitsuskoalitsioonis, siis loogiline on see, et nii kohalikul tasandil kui ka riigi tasandil, kui poliitikat teha, siis tuleb ikkagi olla otsustamiste juures," lausus Tamkivi.

EKRE jaoks on olukord tegelikult omamoodi kummaline, nad on üheaegselt nii võitjad kui ka kaotajad. Kõik see, mille nimel nad võitlusse astusid, ehk näiteks kaheksa õpilasega Kihelkonna kooli säilitamise ja lisaks volikogu esimehe kohale ka koha saamine valitsuses - selle kõik nad tegelikult ka saavutasid, aga võivad nüüd umbusalduse tõttu ikkagi opositsiooni sattuda.

"Praegused meie koalitsioonipartnerid kõigi meie ettepanekutega nõustusid. Mulle näib see reetmisena. Meil on siin selg väga sirge ja küllap me suudame rahva huve esindada ka vajadusel opositsioonis olles," rääkis Kristjan Moora.

Vallavolikogu liikmetel tuleb aga nüüd lisaks tavapärasele volikogu tööle ka poliitilist usaldust valijate ees taastama hakata.

"See segane aeg siin vahepeal oli ikka päris tõsine ja kõik üritasid kõigiga läbirääkida. See on paha praktika. Saaremaal ei ole selliseid asju väga sageli juhtunud, ütleme, et üldsegi väga mitte. Saaremaa koalitsioonid on tavaliselt pikalt püsinud. Aga kui poliitiline jõud hakkab käima käest kätte väga lühikese perioodi jooksul, siis sellest kannatab ainult kohalik piirkond. Me peame suutma selle stabiilse olukorra uuesti taastada ja minna Saaremaa asjadega edasi," ütles Jaanus Tamkivi.