X!

Tsahkna: Iraani režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut

Välismaa
Margus Tsahkna riigikogus.
Margus Tsahkna riigikogus. Autor/allikas: Erik Peinar/Riigikogu
Välismaa

Välisminister Margus Tsahkna (E200) sõnul jälgib Eesti tähelepanelikult olukorda Lähis-Idas ja on ühenduses piirkonnas viibivate Eesti kodanikega. Ta märkis ka, et Iraan on aktiivne Venemaa toetaja sõjas Ukraina vastu ning riigi režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut.

"Iisrael ja USA alustasid 28. veebruari hommikul koordineeritud sõjalist tegevust Iraani vastu, keskendudes raketi- ja tuumaehitistele ning Iraani valitsusasutustele. Iraan vastas rünnakuga Israelile ja USA sõjaväebaasidele regioonis, sealhulgas Bahreinis, AÜE-s, Kuveidis, Kataris, Iraagis ja Jordaanias. Eesti jälgib tähelepanelikult olukorda ning oleme pidevas ühenduses oma saatkondade ja kodanikega Lähis-Ida piirkonnas," teatas Tsahkna.

"Oleme järjekindlalt rõhutanud, et Iraanil ei tohi olla tuumarelva, ja väljendanud tõsist muret Iraani destabiliseeriva tegevuse pärast, mis ohustab nii piirkondlikku kui ka laiemat rahvusvahelist julgeolekut," lisas ta.

Välisministri sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu sanktsioone Iraani režiimile inimõiguste ränkade rikkumiste eest, sealhulgas jõhkrate repressioonide eest, mille käigus on hukkunud tuhandeid inimesi, ning toetuse eest Venemaale agressioonisõjas Ukraina vastu. Samuti toetab Eesti EL-i otsust kuulutada Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC) terroristlikuks organisatsiooniks. 

"Iraan on aktiivne Venemaa toetaja agressioonisõjas Ukraina vastu ning Iraani režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut," rõhutas Tsahkna.

"Kutsume kõiki osapooli üles vältima edasist eskaleerimist. Pingete maandamine, diplomaatiliste püüdluste juurde naasmine ja rahvusvahelise õiguse järgimine on vajalik nii piirkondliku kui ka üleilmse stabiilsuse tagamiseks ning tsiviilelanike kaitseks," ütles ta.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:12

Iraan ründas vastu Uuendatud

15:09

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

14:57

Tsahkna: Iraani režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut

14:45

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

14:44

Kaju: laiem sõjaline sekkumine USA poolt näib ebatõenäoline

14:21

Mihkelson: Euroopa peab USA-d ja Iisraeli toetama

14:04

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

13:46

Välisministeerium kutsub Eesti kodanikke Iisraelist lahkuma ja mujal ettevaatusele Uuendatud

13:40

Jaak Urmet: huvitava kunsti kogumiseks ei pea kröösus olema

13:28

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

13:27

USA ja Iisrael alustasid rünnakut Iraanile Uuendatud

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Sõja 1465. päev: Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

15:12

Iraan ründas vastu Uuendatud

27.02

Kaitseväe luurekeskus: lahinguväli Ukrainas on ohtlikum kui kunagi varem

09:25

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal Uuendatud

27.02

Berliinis tekitab muret AfD huvi NATO nõrkuste vastu

27.02

Tartus Emajõel jäi läbi jää vajunud päästja voolu tõttu hätta

27.02

Rail Balticu Läti lõigu ehitamise juht astus tagasi

27.02

Tallinna linnadiplomaatiat ja kommunikatsiooni hakkab juhtima Elo Ellermaa

ilmateade

loe: sport

15:09

Eesti sai taas kabe MM-i korraldusõiguse

14:45

Šveitslased domineerisid Garmisch-Partenkirchenis, Luik 46.

14:04

Iisraeli korvpall pandi pausile, leegionärid viiakse riigist välja

13:28

Aicher edestas ülisuurslaalomis järgmisi ligi sekundiga

loe: kultuur

12:58

Anders Härm: tehisaru tulek on järgmine aste üldises digikultuuri arengus

12:01

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

11:04

Terrorist ja pühak. Intervjuu Oliver Laxe'iga

09:44

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

loe: eeter

13:40

Jaak Urmet: huvitava kunsti kogumiseks ei pea kröösus olema

12:42

Uued sarjad viivad Norra kuningakotta ja kõmulugude paljastusteni

11:07

Uku Suviste: olen kiigutanud oma onupoega Rene Puurat vankris magama

10:00

Galerii: teadusvõistluses "Rakett 69" selguvad kuus edasipääsejat

Raadiouudised

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

27.02

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

27.02

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo