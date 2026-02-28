Tsahkna: Iraani režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut

Välisminister Margus Tsahkna (E200) sõnul jälgib Eesti tähelepanelikult olukorda Lähis-Idas ja on ühenduses piirkonnas viibivate Eesti kodanikega. Ta märkis ka, et Iraan on aktiivne Venemaa toetaja sõjas Ukraina vastu ning riigi režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut.

"Iisrael ja USA alustasid 28. veebruari hommikul koordineeritud sõjalist tegevust Iraani vastu, keskendudes raketi- ja tuumaehitistele ning Iraani valitsusasutustele. Iraan vastas rünnakuga Israelile ja USA sõjaväebaasidele regioonis, sealhulgas Bahreinis, AÜE-s, Kuveidis, Kataris, Iraagis ja Jordaanias. Eesti jälgib tähelepanelikult olukorda ning oleme pidevas ühenduses oma saatkondade ja kodanikega Lähis-Ida piirkonnas," teatas Tsahkna.

"Oleme järjekindlalt rõhutanud, et Iraanil ei tohi olla tuumarelva, ja väljendanud tõsist muret Iraani destabiliseeriva tegevuse pärast, mis ohustab nii piirkondlikku kui ka laiemat rahvusvahelist julgeolekut," lisas ta.

Välisministri sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu sanktsioone Iraani režiimile inimõiguste ränkade rikkumiste eest, sealhulgas jõhkrate repressioonide eest, mille käigus on hukkunud tuhandeid inimesi, ning toetuse eest Venemaale agressioonisõjas Ukraina vastu. Samuti toetab Eesti EL-i otsust kuulutada Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC) terroristlikuks organisatsiooniks.

"Iraan on aktiivne Venemaa toetaja agressioonisõjas Ukraina vastu ning Iraani režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut," rõhutas Tsahkna.

"Kutsume kõiki osapooli üles vältima edasist eskaleerimist. Pingete maandamine, diplomaatiliste püüdluste juurde naasmine ja rahvusvahelise õiguse järgimine on vajalik nii piirkondliku kui ka üleilmse stabiilsuse tagamiseks ning tsiviilelanike kaitseks," ütles ta.