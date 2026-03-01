X!

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

Dubai jäi Iraani raketirünnaku alla.
Lähis-Ida piirkonnas viibib praegu umbes 3000 eestlast, pooled neist on Araabia Ühendemiraatides. Kuna mitmed piirkonna riigid on sulgenud oma õhuruumi ja lennujaamad, ei ole veel selge, kuidas ja millal eestlased koju pääsevad.

Välisministeerium palub kõigil inimestel endast märku anda ning korraldab Euroopa riikidega ühiselt inimeste naasmist kodumaale.

Välisministeeriumi andmetel on Araabia Ühendemiraatides eestlasi üle 1500. Koolivaheaega soojale maale veetma sõitnud eestlaste puhkuseprogramm on alates laupäevast pea peale pööratud.

Esimesi kärgatusi kuulis Dubais perega viibiv Tambet Mumma paadisõidul olles.

"Kõik oli väga tore, aga järsku meie kõrval käis korralik pauk ja plahvatus. Ma isegi filmisin seda, samal hetkel olin seljaga selle poole. Käis plahvatus ja üks viie tärni hotell lasti õhku või õigemini vist mingid raketitükid sinna kukkusid. Siis see läks põlema. Seal pidi olema ka eestlasi. See oli täiesti meie kõrval ja siis paadisõit muutus ekskursiooniks sõja keskel," rääkis Mumma.

Hotelli tabamuses said kohalike ametnike teatel vigastada neli inimest. Eestlaste pere valmistus pärast nähtut ööd veetma majutuse keldris.

"Ma ei tunne massilist paanikat siin. Kohati on niisugune ebakindel, me just rõdult nägime, et kuidas põleb siin kõrval, vist Dubai sadam oli saanud ühe paugu raketiga. See on selline loterii, et sa võid pihta saada. Hirm on loomulikult olemas, " lausus Mumma.

Samuti Dubais puhkav Eveliis Kund-Zujev varjus õhuhäiret kuuldes perega hotelli garaaži.

"Me ikkagi öösel läksime hotellituppa tagasi ja tundus, et rahulikult oleme seal hotellitoas, aga siis hakkasid kuulma pauke, mis on ikkagi sulle esmakordne kogemus. Üsna ebameeldiv. Sul tekib ärevus ja läksime hotellifuajeesse alla, et olla infoväljas ja saada aru, mis ümberringi toimub. Ja kui sa näed ikkagi pealt, kuidas raketid kahjutuks tehakse, siis on korraks ikkagi hirmus," rääkis ta.

Mõlema pere tagasisõit peaks toimuma teisipäeval, kuid veel pole selge, kas sel ajal lennud väljuvad.

"Hetkel ei ole see üldse kindel, kas nad teisipäeval need lennud lähevad tagasi. Väga palju mingit infot tegelikult ei ole ka, ilmselt määramatust on kõigil, ka lennufirmadel," sõnas Mumma.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et lisakulud makstakse inimestele kinni.
"Rahustuseks nendele inimestele, kes sinna pikemaks praegu jäävad, vähemalt esialgsel kombel on kokku lepitud, et need kulud, mis tekivad juurde, hotellikulud ja kõik muud, et need ka kaetakse. Seda korda ei ole praegu veel kokku lepitud, aga emiraadid ütlesid, et nad võtavad selle enda peale," ütles Tsahkna.

