Sõja 1468. päev: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali

Meedia teatel ründasid Ukraina droonid ööl vastu esmaspäeva Venemaa lõunaosas asuvas Novorossiiski sadamalinnas suurt naftaterminali. Vene väed ründasid pühapäeval Harkivi oblasti asulaid droonidega. Ukrainlased elasid üle sõja kõige raskema talve ja suutsid oma energiasüsteemi säilitada, teatas president Volodõmõr Zelenski.

AFP analüüs: Vene väe edasitung Ukrainas aeglustus tuntavalt

Veebruaris aeglustus Vene armee edasitung Ukraina rindel ligi kahe aasta madalaimale tasemele, selgub Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmete põhjal koostatud AFP analüüsist, samal ajal kui Kiievi väeüksused saavutasid mitu kohalikku läbimurret.

Vene armee liikus kuu jooksul edasi kokku 123 ruutkilomeetrit, mis on madalaim näitaja alates 2024. aasta aprillist, selgub ISW andmetest.

Instituut teeb koostööd teise USA konfliktidele spetsialiseerunud mõttekojaga Critical Threats Project, mis on osa American Enterprise Institute'ist (AEI).

Aeglustumine leidis aset, kuna Moskva väed sattusid rindel raskustesse pärast seda, kui Elon Musk katkestas venelaste juurdepääsu Starlinki internetiterminalidele.

Ukrainas hukkus Venemaa öistes rünnakutes viis inimest

Ukrainas hukkus ööl vastu esmaspäeva Venemaa rünnakutes vähemalt viis inimest, teatasid kohalikud võimud esmaspäeval.

Kolm inimest sai surma lahingutegevuse keskmes olevas Ida-Ukraina linnas Kramatorskis, mille suunas Vene väed peale tungivad, ütles linna sõjalise administratsiooni juht.

Lisaks leiti Ukraina keskosas Dnipropetrovski oblastis ühe maja rusudest 55-aastase mehe surnukeha ning riigi põhjaosas Tšernihhivi oblastis hukkus 1937. aastal sündinud naine, teatasid kohalikud ametnikud.

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali

Telegrami uudistekanali Astra teatel ründasid Ukraina droonid ööl vastu esmaspäeva Venemaa lõunaosas asuvas Novorossiiski sadamalinnas suurt naftaterminali, põhjustades seal tulekahjusid.

Pealtnägijate filmitud kaadrite analüüsist selgub, et tabamuse sai Novorossiiski sadamas asuv Šesharise naftaterminal.

Ukraina julgeolekuteenistus kinnitas väljaandele Kyiv Independent, et Ukraina droonid ründasid sama terminali ka 14. novembril, tekitades suure põlengu. Toona järgnes kinnitus esialgetele meediakajastustele ja kohalike võimude väidetele.

Tegemist on olulise ekspordisõlmega, kus asuvad maailma suurima naftajuhtmeettevõtte, Venemaa riikliku Transnefti torujuhtmete lõpp-punktid.

Novorossiiski linnapea Andrei Kravtšenko sõnul sai rünnakus kahjustada neli elumaja ja üks inimene sai vigastada, kuid naftaterminali ta ei maininud.

"Praeguse seisuga on teadaolevalt kahjustusi saanud veel kaks kortermaja ja viis eramut. Kahel aadressil puhkesid tulekahjud, mida kustutatakse. Esialgse info kohaselt ohvreid ei ole," teatas Kravtšenko hiljem.

Ukraina ründab regulaarselt Venemaa sügavuses ja okupeeritud aladel asuvat sõjalist taristut, et pärssida Moskva ründevõimekust ja sõjapidamist Ukraina vastu. Kiiev peab naftarajatisi legitiimseteks sõjalisteks sihtmärkideks, kuna nendest saadav tulu rahastab otseselt Venemaa sõjategevust.

Vene väed ründasid droonidega Harkivi oblasti asulaid

Vene väed ründasid pühapäeval Harkivi oblasti asulaid droonidega, vigastades üht naist ning kahjustades õppeasutust, kalmistut ja eramaja, edastas kohaliku prokuratuuri informatsiooni uudistekanal Ukrinform.

Uurimisandmete kohaselt registreeriti droonirünnak Harkivi rajoonis Solonõtsivka kogukonnas asuvas Vilšanõ asulas.

"Löök põhjustas tulekahju elumajas ja abihoones. Lööklaine kahjustas ka naabermaja hoovis seisnud autot. 71-aastane naine sai ägeda stressireaktsiooni," teatas prokuratuur.

Venemaa droonid ründasid ka Bohoduhhivi rajoonis asuvat Zolotšivi asulat.

"Esialgsetel andmetel tabas asulat Italmas-tüüpi mehitamata õhusõiduk. Rünnak kahjustas kohaliku kalmistu hauakive. Hiljem tabas droon ühe õppeasutuse jalgpalliväljakut. Õppeasutuse ruumid said kahjustada," seisis avalduses.

Harkivi oblastis sai viimase ööpäeva jooksul Vene rünnakutes vigastada seitse inimest.

Ukrainlased elasid Zelenski sõnul üle sõja raskeima talve

Ukrainlased elasid üle sõja kõige raskema talve ja suutsid oma energiasüsteemi säilitada, teatas president Volodõmõr Zelenski pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Täna on päev, mil igaüks meist võib õigusega öelda, et me elasime selle talve üle. Kõige raskema kõigi sõja-aastate jooksul. Venelased tahtsid muuta selle talve Ukraina ja ukrainlaste hävinguks. Kuid Ukraina ei murdunud. Me säilitasime oma energiasüsteemi. Ukraina tõrjus sel talvel suure hulga massiivseid rünnakuid, kus ühes löögis kasutati kümneid rakette ja sadu droone," rääkis riigipea.

"Venelased alustasid seda talve massiivse löögiga 6. detsembril, mis oli üks suurimaid. Sihikul oli üle 700 erineva objekti ja ainuüksi rakette oli üle 50. Sel talvel oli samuti palju ballistikat. Kokku oli eri tüüpi rakette üle 700. Ükski rahvas pole kunagi selliseid katsumusi läbi teinud. Ukrainlased said ka sellest jagu," rõhutas president.

Zelenski tänas kõiki, kes tegelevad energiasektori taastamisega.

Ukrinformi andmetel kasutas Vene armee talve jooksul Ukraina vastu 738 raketti, üle 14 670 juhitava lennukipommi ja ligi 19 000 ründedrooni.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 960 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 267 730 (võrdlus eelmise päevaga +960);

- tankid 11 713 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 24 111 (+3);

- suurtükisüsteemid 37 795 (+74);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1665 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1313 (+5);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 348 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 153 169 (+1810);

- tiibraketid 4384 (+0);

- laevad/kaatrid 29 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 80 757 (+247);

- eritehnika 4076 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.