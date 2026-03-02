X!

Ülikoolid saavad õiguse luua tasulised üheaastased eestikeelsed magistriõppekavad

Eesti
Tartu Ülikooli peahoone.
Tartu Ülikooli peahoone. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Eesti

Haridus- ja teadusministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega luua rohkem paindlikkust ja tuua kõrgharidusse eraraha. Ülikoolide kinnitusel ei maksa karta, et üheaastased kavad hakkaksid asendama traditsioonilist tasuta õpet.

Valitsusele saadetud kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu loob ülikoolidele õiguse luua tasulisi eestikeelseid üheaastaseid magistriõppekavasid. Tasulisi kavasid on ülikoolidel juba ka olemas, kuid seni on need nõudnud eraldi kokkuleppeid riigiga. Ülikoolide hinnangul ei ole põhjust karta, et lühemad kavad hakkaksid asendama traditsioonilisi kaheaastaseid tasuta magistrikavasid.

Haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse valdkonna juht Kristi Raudmäe selgitas, et lühemad õppekavad on mõeldud konkreetsele sihtgrupile, kellel on juba varasem magistrikraad või pikaajaline töökogemus. Tema sõnul võimaldab muudatus pakkuda töötavatele inimestele paindlikumat õpet ja samas tuua kõrgharidussüsteemi lisaraha. Raudmäe rõhutas, et lühem õpe ei tähenda järeleandmisi kvaliteedis, vaid arvestab õppuri varasemaid teadmisi.

"Juhul, kui magistriõppekava on lühem kui kaks aastat ehk siis vähem kui 120 ainepunkti, siis on õigus kõrgkoolil küsida selle eest õppekulude hüvitamist. Sellised õppekavad on üldjuhul mõeldud inimestele, kellel juba on varasemalt magistrikraad või siis laiem töökogemus valdkonnas."

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk märkis, et ülikooli jaoks tähendab seadusemuudatus eelkõige bürokraatia vähenemist. Tartu Ülikoolis on juba praegu kasutusel 11 üheaastast magistriõppekava, millest viis on eestikeelsed ja neli neist halduslepingute alusel tasulised. Valgu sõnul ei maksa karta, et üheaastased kavad hakkaksid asendama traditsioonilist tasuta õpet. Ta tõi näiteks, et üheaastane õpe on sageli vajalik spetsialiseerumiseks pärast pikka töökogemust.

"Kui sa oled omandanud magistrikraadi võib-olla kahekümne viieselt, siis neljakümne viieselt see haridus ja kõik see, mida sa vajad tegelikult tööl, ei pruugi olla enam sama. Pigem on need nagu täiendavad magistriõpped täiskasvanutele, mitte ma ei näe, et see oleks esimene magistrikraad noorele inimesele."

Aune Valk tõi näite, et proviisoriks õpitakse viis aastat ja see on võrdsustatud magistrikraadiga, aga kui inimene soovib töötada haiglas, siis on vaja lisaks läbida kliinilise farmaatsia pooleteistaastane magistriõpe.

Üheaastaste magistriõppekavade tasuliseks muutmist toetab ka Tallinna Tehnikaülikool, kuid rektor Tiit Landi sõnul peavad ülikoolid säilitama oma vastutusvaldkondades kohustuse pakkuda ka traditsioonilist tasuta õpet.

"Ülikoolidel jääb kohustus õpetada oma vastutusvaldkondades nii bakalaureuse- kui ka magistritasemel. Need üheaastased kavad on erialadel, kus on vaja juurde õppida, kus on vaja täiendada. Need kindlasti ei hakka asendama või välja suretama traditsioonilisi õppekavasid."

Uus kord võiks Kristi Raudmäe sõnul jõustuda juba järgmise õppeaasta algusest.

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

07:28

Lähis-Ida konflikt pani nafta hinna kerkima

06:31

Iisraeli ja Hezbollah' vahel puhkes tulevahetus

06:13

Eestis on puudu elundidoonoritest

06:08

Starmer lubab Trumpil kasutada Briti baase Iraani raketiladude ründamiseks

06:05

Ülikoolid saavad õiguse luua tasulised üheaastased eestikeelsed magistriõppekavad

05:31

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Iraani riigimeedia kinnitas ajatolla Khamenei surma Uuendatud

01.03

Dubais, Dohas ja Manamas oli kuulda uusi plahvatusi Uuendatud

01.03

Iraani võimutühimik: kes pärib Ali Khamenei usuriigi? Uuendatud

01.03

Iraani president: Khamenei tapmine on sõjakuulutus muslimitele

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

Iisrael jätkas pühapäeval ulatusliku rünnakulainega Teherani südames

01.03

Sõja 1467. päev: Budanovi sõnul on venelaste saavutused rindel tühised Uuendatud

01.03

Kallas: Khamenei tapmine on Iraani ajaloos pöördeline hetk

ilmateade

loe: sport

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Eesti jääpurjetaja lõpetas aastakümneid kestnud ootuse

01.03

Raffaeli: olen sama Sofia, kes olin enne olümpiamedalit

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

loe: kultuur

01.03

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

01.03

Ülevaade. Torm kajakambris

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

loe: eeter

01.03

Andres Dvinjaninov: meie generatsioonile on Arne Oit üks suur nostalgiapall

01.03

Narvas õpetajana töötav Matilde Matvere: suurim kingitus lapsele on austus

01.03

Sissi: ma luban endal elada hirmu ja kaitseta

01.03

Ene-Liis Semper: tahan proovida, kas Eestis on suur kokkulepe võimalik

Raadiouudised

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo