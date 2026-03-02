X!

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

Margus Tsahkna esmaspäeval
Margus Tsahkna esmaspäeval "Terevisioonis" Autor/allikas: ERR
Välisminister Margus Tsahkna ütles esmaspäeva hommikul "Terevisioonis", et olukord Lähis-Ida regioonis eskaleerub veelgi ning praegu õhuruumi avamist näha pole, mis võimaldaks Eesti inimestel piirkonnast lahkuda. Ministri sõnul jagati inimestele infot, et regioon on ohtlik, kuid sinna reisimist ei saanud keelata.

"Lennuliiklus ei ole lahti läinud ja me ei tea, kuna lahti läheb. Öö näitas, et mingisugust suurt rahunemist regioonis ei ole. Iraan annab oma vastulööke ja ausalt öeldes nüüd nad annavad igale poole. Põhimõtteliselt on selline ajalooline hetk, kus Iraan on ka oma nii-öelda peaaegu sõpradega regioonis läinud väga konkreetselt raksu. Et selles mõttes mingisugust positiivset uudist ei ole," ütles Tsahkna.

Välisministri sõnul ei ole märke, et olukord lähipäevadel rahuneks, pigem see süveneb, sest Iraan on ettearvamatu.

"Iraani režiim on kui haavatud kiskja, kes praegu paneb kõik mängu vaatamata, kes on nende sõbrad või mitte. Ja kui vaatame näiteks president Trumpi välja öeldut ja minul oli eile pikem kõne Iisraeli välisministriga, siis keegi ei ennusta, et see asi lõpeb lähipäevadel ära. Et pigem me näeme ikkagi pikemat konflikti ja Iraan on ettearvamatu."

Eesti välisministri sõnul on positiivne muutus, et nüüd on täpselt teada, kus on Eesti inimesed ja neile saab vahendada informatsiooni täpsemalt. Emiraatides on "kinni" praegu Eesti inimesi ligi 1500, kellega suhtlemiseks loodi WhatsAppi grupp.

"Seal grupis on kahjuks ka kogemusi, kus antakse valeinfot, et lennukid juba lähevad ja hakake liikuma lennujaama poole. Ei tasu kuskile enne liikuda, kui on 100 protsenti kindel, et tõepoolest lennud hakkavad käima. Praegu õhuruumi avamist näha ei ole, pigem me näeme arvatavasti seda, et olukord eskaleerub regioonis. Tuleb olla kannatlik."

"Me ei saa keelata inimestel reisida"

Küsimusele, miks välisministeerium ei andnud enne koolivaheaega konkreetset hoiatust, et Lähis-Ida regiooni pole mõtet reisida, sest USA vägede massiivse koondamise tõttu oli teada, et rünnak varem või hiljem toimub, vastas Tsahkna, et välisministeerium ei saa keelata inimestel reisida.

"Meil on erineva taseme hoiatused. On täiesti punased riigid, kus me ütleme, et mitte mingil juhul ei tohi minna. Me ei saa keelata inimestel reisida. Küll aga me oleme pidevalt ju infot jaganud, et regioon on ohtlik."

Tsahkna tunnistas, et ei kogu Euroopa ega ka peaaegu keegi maailmas ei teadnud ette, et nii laiaulatuslik rünnak Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli poolt Iraanile tuleb.

"See oli hästi hoitud saladus, kuigi jah, me nägime, et koondati ju metsikuid jõude. Eks seda käsitleti ka alguses nõnda, et surve avaldamine Iraanile ehk siis režiimile, et hakata läbi rääkima. Aga seal ei ole mitte ainult eestlased kinni, vaid räägime ikkagi tuhandetest ja tuhandetest inimestest, kes läksid äri ajama või turismireisile."

"Pevkur lahkus Dubaist maismaad pidi"

Tsahkna sõnul ei saa riik praegu Eesti inimesi ära tuua. Samas on mõned inimesed ise liikunud Emiraatidest Omaani lootuses, et sealt saab lennata.

"Seal lennuväli oli eile avatud, aga see lennuliiklus oli väga kõvasti häiritud. Ja kui ei ole täit kindlust, et on kokku lepitud mingi lennuühendus, siis ei ole mõtet ka kuskile liikuda. Aga praegune seisukoht on ka Euroopa Liidu tasandil, et tšarterlende sinna organiseerima hakata ei ole mitte mingit mõtet, kuna lihtsalt sinna ei pääse ligi."

Tsahkna sõnul oli ta rünnaku esimesel päeval ühenduses Dubais viibiva kaitseminister Hanno Pevkuriga, kes praeguseks olevat maismaad pidi kuskile välja liikunud. Kus praegu Eesti kaitseminister on, seda Tsahkna siiski täpselt ei teadnud.

"Ma ei ole kindel, kas ta on jõudnud Eestisse, aga ma tean, et ta nii-öelda oli turvalises kohas." 

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Terevisioon

