President ja välisminister lähiajal kohtuda ei plaani

President Alar Karis ja välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ei plaani lähiajal kohtuda. Varem on mõlemad väljendanud valmisolekut suhelda ja manitsenud teineteist tegemast seda meedia vahendusel.

Presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk ütles ERR-ile, et presidendi päevakavas hetkel kohtumist välisministriga ei ole.

"Viimase nelja kuu jooksul on president ja välisminister lisaks EV108 vastuvõtule kohtunud Taani kuninga auks korraldatud õhtusöögil ja delegatsioonide kohtumisel (27. jaanuaril), valitsuse jõuluvastuvõtul (möödunud aasta 10. detsembril) ja välisministeeriumi aastapäeval (möödunud aasta 12. novembril)," ütles Kukemelk.

Välisministeeriumi meedianõunik Kerstin Meresma ütles, et välisminister Tsahkna osales 24. veebruaril vabariigi aastapäeva vastuvõtul, kui kahe vahel toimus põgus kätlemine. "Selle eel viibisid nii minister kui ka president vaheldumisi välisvisiitidel," sõnas Meresma.

Tsahkna sõnul ei järgi president Eesti välispoliitilist joont

Suhted välisminister Margus Tsahkna ja president Alar Karise vahel on olnud pingelised juba pikemat aega. Pisut kaudsemalt asetub siia konteksti segadus välispoliitiliste sõnumitega Karise riigivisiidil Kasahstani, kui sealne suursaadik Jaap Ora tegi presidendile soovituse jätta välja ütlemata sõnumid Ukraina toetamise kohta. Välisministeerium teatas hiljem, et suursaadik on otsustanud ametist tagasi astuda.

Tsahkna suhtus kriitiliselt ka Karise ütlusse, et Ungarit tuleks toetada Venemaaga sõlmitud energiakokkuleppest lahkumisel ja aidata neil lepingust tulenevaid trahve maksta.

Viimased erimeelsused kerkisid üles pärast veebruari alguses Karise poolt välismeediale antud intervjuusid, kus Karis ütles, et Euroopa Liidu esindaja peaks samuti osalema sõja lõpetamise aruteludes USA, Ukraina ja Venemaaga. Tsahknat ärritas ka Karise lause, et Ukraina peab otsustama oma territooriumi võimaliku Venemaale loovutamise üle mingil hetkel ise.

Mõlema väitel on nad valmis suhtlema

Itaalias Milanos antud intervjuus ütles Alar Karis, et Eesti välispoliitika on ühtne ning kui välisminister presidendi jutust aru ei saa, siis on ta alati valmis selgitama. Ta avaldas kahetsust, et Tsahkna suhtleb temaga läbi leheveergude, aga mitte otse. "Alati tuleb suhelda ja kui nemad näevad probleemi, siis on ikkagi niimoodi, et suheldakse minuga, sest kui mina probleemi ei näe, mul ei ole põhjust suhelda," ütles Karis.

Mõned päevad hiljem ütles Margus Tsahkna Vikerraadiole antud intervjuus, et tema taha suhtlus presidendiga ei jää ja süüdistas Karist samuti meedia vahendusel suhtlemises. Tsahkna sõnul on sõnumite koordineerimiseks olemas palju erinevaid koostöövorme. "Kooskõlastamisi, koosolekuid, nõunike kohtumisi ja omavahelised numbrid on kõik olemas. Kui presidendil on ettepanekuid midagi muuta Eesti välispoliitikas, siis seda kindlasti ei tehta meedia vahendusel, eriti rahvusvahelisel tasemel, vaid selleks tuleb istuda laua taha ja teha oma ettepanekud, mida me ei ole saanud," lausus Tsahkna.