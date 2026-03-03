Veebruar toidupoes: lihatooted, piim ja munad kallinesid

Veebruaris maksis kondita veiseliha Eesti toidupoodides veerandi võrra rohkem kui aasta eest, kohalik broiler kallines peaaegu samal määral. Aastaga said hinnalisa ka piim ja kohalikud munad.

Eelmise aasta veebruaris maksis kilogramm kondita veiseliha kauplustes keskmiselt 17,53 eurot, möödunud kuuks oli selle hind kerkinud 21,92 euroni ehk täpselt 25 protsendi võrra.

Peaaegu sama suur oli ka kohaliku broileri hinnatõus, sest aastataguse 4,11 euro juurest oli see tänavuseks veebruariks kerkinud 5,09 euroni. Importbroiler kallines sama ajaga 17 protsendi võrra 4,05 eurolt 4,74 euroni.

Koduse hakkliha hind tõusis aastaga 8,06 eurolt 9,05 euroni ehk 12 protsendi võrra, suitsukarbonaad ja kondita sealiha kallinesid ligi kuus protsenti ja maksid eelmisel kuul vastavalt 12,37 ning 8,58 eurot.

Seakarbonaadi, sea ribiliha ja viinerikilo hinnatõus jäi kahe ja poole protsendi juurde ning kõige vähem ehk ühe protsendi võrra kallines keeduvorst, mis maksis veebruaris 6,49 eurot ehk kuus senti rohkem kui aasta tagasi.

Kui vaadata lihatoodete hinnaliikumisi selle aasta jaanuarist veebruarini, siis selles ajavahemikus olid need märksa tagasihoidlikumad. Enamiku toodete hind püsis muutumatuna, seakarbonaad aga odavnes kuuga kolme protsendi võrra, samas kui viinerid ja keeduvorst kallinesid ühe protsendi.

Kala hind on alati kõikuvam ning hind erineb märkimisväärselt ka poes ja turul. Kauplustes odavnes jahutatud forell aastaga seitsme protsendi võrra ja maksis tänavu veebruaris 10,96 eurot, forellifilee oli ligi neli protsenti aastatagusest soodsam ja maksis 16,53 eurot ning ka lõhefilee, mille kilo eest küsiti poodides 18,65 eurot, oli 11 protsenti odavnenud.

Jahutatud lõhe kallines aga kolme protsendi võrra 12,15 euroni.

Turgudel maksis jahutatud forell 10,73 eurot ehk 18 protsenti vähem kui aasta eest ning forellifilee kilogrammi eest küsiti 20,18 eurot, mis on aastatagusest 26,07-eurosest kilohinnast 23 protsenti soodsam. Ka jahutatud lõhe odavnes turul kaheksa protsendi võrra 22,66 euroni.

Paljude piimatoodete hind tõusis aastaga samuti, ehkki mitte nii palju kui lihatoodete oma. Kilepakis piim maksis veebruaris 71 senti ehk kaheksa protsenti rohkem kui mullu, mil selle eest tuli maksta 66 senti. Tetrapakis piimaliiter kallines kuue protsendi võrra 1,26 eurolt 1,34 euroni.

Seitsme-kaheksa protsendi vahemikku jäi ka hapukoore ja kohvikoore hinnatõus. Esimene maksis veebruaris 4,13 eurot, mullu samal kuul aga 3,84 eurot. Kohvikoore hind kerkis aga 2,70 euro juurest 2,90 euroni.

Väikepakendis või kallines vähem kui ühe protsendi võrra 14,40 eurolt 14,52 euroni, kodujuust sai aga kaks protsenti hinnalisa ning maksis 5,99 eurot.

Juust läks aastaga kahe protsendi võrra soodsamaks: kilogramm maksis aasta eest 12,16 eurot, nüüd aga 11,95 eurot. Keefiri puhul odavnes tetrapakendis toode nelja sendi võrra 1,44 euroni, samas kui kilepakendis keefir kallines kahe sendi võrra ja see maksis 84 senti.

Ka piimatoodete puhul püsis hind tänavuse jaanuari ja veebruari võrdluses üsna muutumatuna, kõige suuremaks muudatuseks oli tetrapakendis keefiri ligi kolme protsendini ulatuv hinnalangus.

Eesti munade kümnese karbi keskmine hind tõusis ligi 12 protsendi võrra, makstes keskmiselt 2,82 eurot, samas kui aasta tagasi sai selle osta 2,53 euroga. M-suuruses kohalike munade hind kerkis 15 protsenti 2,30 eurolt 2,64 euroni.

Importmunad odavnesid õige pisut: 2,66 eurolt 2,64 euroni karbi eest.

Köögiviljade hind on tavaliselt kuust kuusse muutlikum, nii ka seekord. Jätkuvalt on kodumaise õuna hind tavatult kõrge, Eesti õuna kilo eest küsisid poed veebruaris 4,90 eurot, aga aasta eest oli kilohind 2,79 eurot. See teeb hinnatõusuprotsendiks 76.

Importõun, mis eelmise aasta veebruaris maksis 2,26 eurot, on nüüd müügil keskmiselt 2,43-eurose kilohinnaga ehk kaheksa protsenti kallimalt.

Ka kurk on 40 protsenti kallim kui aasta eest, sest toona oli kilohinnaks 4,77, nüüd aga 6,67 eurot, kui arvestada pika ja lühikese kurgi keskmist hinda.

Importkurk on samuti kallinenud, kuid pikk kurk 16 protsendi ja lühike 11 protsendi võrra, makstes vastavalt 4,89 ja 4,80 eurot.

Lahtise kartuli hind kerkis 13 protsendi võrra 70 sendini kilo eest, pakitud kartul aga kallines 11 protsenti 1,39 euroni.

Peakapsas maksis 40 senti ehk 22 protsenti vähem kui eelmise aasta veebruaris ning ka importtomati kilohind odavnes kolme protsendi võrra 4,28 euroni. Porgandi hind püsis aga peaaegu muutumatuna.

Teravilja- ja pagaritoodete hind püsis üsna stabiilsena. Leiva hind tõusis aastaga 2,88 euro juurest 2,95 euroni ehk kahe protsendi võrra. Sai odavnes ühe protsendi võrra 2,98 euroni.

Nisujahukilo maksis 1,18 eurot ehk ühe sendi võrra vähem kui aasta eest, kaerahelveste kilogrammile lisandus aga kaks senti, nii et see maksis 2,27 eurot.

Suhkru hind on samuti samal tasemel nagu möödunud aasta veebruaris: toona maksis kilogramm 1,05 eurot, tänavu 1,04 eurot.