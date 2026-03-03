X!

Õigeks mõistetud Priit Humala kohtukulud ulatusid ligi 100 000 euroni

Eesti
Priit Humal (vasakul) kohtus
Priit Humal (vasakul) kohtus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Toimingupiirangu rikkumises kahes kohtuastmes õigeks mõistetud Priit Humala kohtukulud küündisid umbes 100 000 euroni. Riik kulusid täismahus talle ei hüvita.

Prokuratuur ei kaeba edasi Tartu ringkonnakohus otsust mõista Tartu abilinnapea Priit Humal toimingupiirangu rikkumises ja ettevõtja Parvel Pruunsild sellele kaasaaitamises õigeks.

Humal ütles ERR-ile, et kõiki selle protsessi käigus talle tekkinud kahjusid ei ole võimalik rahasse ümber arvutada, kuid õigusabikulude peale kulus tal umbes 100 000 eurot. Riik hakkab nüüd õigusabikulusid hüvitama, kuid umbes paarikümne tuhande euro eest kulusid jättis kohus Humala enda kanda. 

Samuti õigeks mõistetud Parvel Pruunsilla kulud võivad Humala hinnangul ulatuda üle 200 000 euro. 

"Ma ei tea seda väga täpselt, sest meil on siin veel erinevaid kohtuprotsesse käimas. See, mis ma praegu ütlesin, on selle kriminaalmenetluse õigusabikulud, aga me oleme paralleelselt teinud ka haldusasju sellesama protsessi kõrval," ütles ta.

Küsimusele, kust ta selle 100 000 eurot võttis, vastas Humal: "Eks see ongi väljakutse, et kui sellisesse olukorda pannakse, siis sa pead selle raha leidma. Ega see väga mugav ei ole."

Humal rääkis, et ta on asunud astuma prokuratuuri ja kaitsepolitseiameti suhtes samme seoses talle tehtud kahjuga. Üks asi, mille süüdistatavad vaidlustasid, puudutab julgeolekuasutuste seaduse alusel tehtud toiminguid, mille kohta nad selles menetluses vastust ei saanud. "Andsin selle eraldi kaitsepolitseiameti vastu haldusmenetluses kohtusse sisse," sõnas ta.

Teine teema puudutas telefoniside andmeid, mida inimeste kohta massiliselt pärida saab. "Ka meie kohta on kaitsepolitseiamet väga suures ulatuses päringuid esitanud. Et selles süsteemis korda luua, oleme ühe teise haldusasja andnud kohtusse," lausus Humal.

"Need on need väiksed võimalused, mida me saame selles protsessis kannatanutena kohtumenetluse kaudu püüda paremaks teha," lisas ta.

Humal märkis, et mõned protsessis välja tulnud asjad on sellised, mida saab muuta ainult riigikogu. Ta avaldas lootust, et tulevikus hakkab riigikogu neid reguleerima selliselt, et need oleksid inimestele vähem häirivad ja sellised menetlused põhjustaksid vähem kannatusi.

Selle kohta, kust kohtuasi alguse sai, süüdistavad kindlat informatsiooni ei saanud.

"Spekuleerida võib ühe või teise mõtte üle, aga üks osa sellest toimikust ei ole meile avalikuks tehtud – seda me ka vaidleme. Aga üks on selge: kui prokuratuuril tekib siseveendumus, siis ta toimetab selle järgi. See, milliseid tagajärgi selline tegevus vastaspoolena kaasatud inimestele toob, paraku ei ole oluline," lausus ta.

"Selliselt toimetamisel võib olla ühiskonnale üsna kallis hind. Meil on mõtteid, kuidas see võiks olla parem, ja ma tahaks loota, et riigikogu tegeleb nende asjade parema reguleerimisega," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Intervjueeris Indrek Kiisler

Samal teemal

klassikaraadio

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:11

Meos: Narva Vaba Lava on jõudnud kriitilise piirini

14:07

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

14:04

Timo Suslov: realistlik tee Eesti energiajulgeolekuni

14:01

Tsahkna soovitab eestlastel Lähis-Idas püsida linnades

14:00

Iisrael ründas Iraani riigipea kantseleid ja julgeolekunõukogu hoonet Uuendatud

13:43

Uuring: Briti rohelised kerkisid populaarsuselt teiseks erakonnaks

13:37

Uus rahvastikuprognoos pakub Tallinnale mitu korda väiksemat kasvu

13:34

Harri Tiido: uusparempoolsetest

13:24

Poomi ja Northern Arizona eelviimane mäng ei läinud hästi

13:19

Sõrskõi: Ukraina vabastas veebruaris rohkem territooriumi, kui kaotas Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

14:00

Iisrael ründas Iraani riigipea kantseleid ja julgeolekunõukogu hoonet Uuendatud

02.03

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist Uuendatud

02.03

Trump: suur rünnakulaine on alles ees

02.03

Kuveidis kukkus alla kolm USA hävitajat, meeskonnaliikmed jäid ellu

02.03

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

02.03

Tarien: Venemaa ei suutnud Ukrainas seda, mida USA praegu Iraanis teeb

02.03

Arstid: veipimine toob noortele kaasa uued ja rasked kopsuhaigused

09:27

Teherani turvakaamerad olid aastaid Mossadi kontrolli all

07:38

Venemaa harjutas Läänemerel õhutõrjerakettide laskmist

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

ilmateade

loe: sport

14:07

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

13:24

Poomi ja Northern Arizona eelviimane mäng ei läinud hästi

12:58

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

12:18

Suusaorienteerujad said MM-il tunda ootamatuid olusid

loe: kultuur

12:15

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

11:58

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

09:50

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

02.03

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

loe: eeter

12:15

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

12:07

Alika: töö käib suure suvehiti loomise nimel

11:11

Ergo Kuld "Säärase mulgi" võtetest: vahel astus mõni turist akna alt läbi

09:41

Saksa eurolaulu žüriiliige Taukar: võidulugu polnud parim, aga on väga hea

Raadiouudised

13:15

Prantsusmaa kavatseb suurendada tuumaarsenali ja laiendada heidutust Euroopa liitlastele

12:55

Kortermajad peavad selle aasta jooksul koostama majale varjumisplaani

12:55

Koolides on puudus loodusainete õpetajatest

12:25

Raadiouudised (03.03.2026 12:00:00)

09:30

Raadiouudised (03.03.2026 09:00:00)

02.03

Lille- ja köögiviljataimede kasvatajate kevad on alanud

02.03

Rändlinnud juba saabuvad

02.03

Päevakaja (02.03.2026 18:00:00)

02.03

Toidukaupade müük ei ole kasvule pööranud

02.03

Kaitseministeeriumi väitel on riigikontrolli näidatud vead parandatud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo