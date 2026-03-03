X!

Järvan: lumi oli Tallinnas paremini koristatud kui ühelgi eelneval aastal

Tuisune ilm Tallinnas
Tuisune ilm Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kuigi mõnes kohas oli probleeme, saadi sel talvel, mil linn võttis enda kanda ka kõigi kõnniteede puhastamise, lumekoristusega hakkama ning lepingupartneritele ühtki trahvi tegema ei pidanud, leitakse Tallinna keskkonna- ja kommunaalametis.

Tallinn täitis sel talvel esmakordselt võetud kohustust ajada lisaks sõiduteedele lumest ja jääst puhtaks ka kõik kõnniteed ning vaatamata ootamatult külmale ja lumisele talvele saadi ülesandega hakkama, ütles ERR-ile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti rajamise ja korrashoiu teenistuse juht Erkki Vaheoja.

Kokku on praeguse seisuga Tallinna tänavatelt ära veetud ligi 180 000 kuupmeetrit lund, mis on mullusega võrreldes küll suur arv, kuid viimase viie aasta keskmisega võrreldes tavapärane, märkis Vaheoja.

"Me saime hakkama tänavate koristamisega. Eks nendega ikka probleeme on, eelkõige just selles osas, et paljudes linnaosades on tänavad kitsad, lund pole kuhugi paigaldada ja lume väljavedu on keeruline, sest et autod on parkinud tänavatele. Aga andsime endast parima ja mulle tundub, et tulemus ei ole väga halb. Arenemisruumi on kindlasti veel, aga esimese hooaja kohta võiks öelda, et partnerid sai täiesti hakkama," lausus ta.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ütles, et kuigi ettevõtteid, mis koristusega tegelesid, oli mitu – neli erasektorist ja linnale kuuluv Kadrioru Pargid –, saadi üldjoontes hakkama.

"Eks neid murekohti siin-seal oli. Aga peab tunnistama, et üldpilt üle linna on miski, millega võime rahule jääda. Alati saab paremini, kuid seda võib küll kindlalt väita, et sellel aastal oli lumi paremini koristatud kui ühelgi eelneval aastal," nentis Järvan.

"Kitsaskohti meil ikka on. Tavapärane mure on see, et hoolde(ala) piiridele ja sissesõitudele lükatakse vallid ette. Kuna tegemist on sellise tööga, kus töötajad on suures osas hooajalised ja linn võttis palju kohustusi endale hooaja alguses uute alade näol, siis oli ka segadust, kus hooldepartnerid koristasid vale ala," ütles Vaheoja.

Need probleemid jäid samas talvehooaja algusesse ning mida edasi, seda paremini hakkas asi tööle, lisas ta.

"Linna poolt väga suuri probleeme välja tuua ei ole. Hooldepartnerid said hästi hakkama ja trahvima me kedagi ei pidanud," lausus Vaheoja.

Kevadpuhastusega hakatakse vaikselt juba pihta

Järvani ütles, et kui tavaliselt hakatakse Tallinnas tänavatel kevadpuhastust tegema siis, kui viimane lumi läinud, ja tavaliselt langeb see aprillikuusse, siis seekord hakatakse suurematel tänavatel imuritega puhastust juba järgmisel nädalal.

Väiksemad sõiduteed ja kõnniteed peavad siiski veel ootama, sest lund tuleb tõenäoliselt veel ning jalakäijate ohutusele mõeldes pole graniitsõelmeid praegu mõistlik veel kõnniteedelt pühkida, lausus Järvan.

"Järgmisel nädalal alustame suuremate magistraalide puhastusega ja siis liigume etapiti edasi lähtuvalt sellest, kuidas ilmateade meile tulevikku ennustab," ütles abilinnapea.

Vaheoja sõnul sai sel hooajal graniiti tänavatele puistatud umbes sama palju kui eelmisel.

"Suurusjärk on sama, sinna pooleteist tuhande tonni alla. Võrreldes eelneva viie aastaga oleme umbes tuhat tonni vähem kasutanud graniiti. See võib tunduda linnapildis, et on (graniitsõelmeid) palju, aga tegelikkuses seda väga palju ei ole," lausus ta.

Toimetaja: Olga Jet, Marko Tooming

