Geopoliitiliste pingete tõttu suureneb Prantsuse kaitsekontserni rahavoog

Euroopa riigid suurendavad kaitsekulutusi ning Prantsuse ettevõte Thales kavatseb tootmist laiendada. Thales prognoosib, et geopoliitiliste pingete tõttu suureneb firma rahavoog tulevatel aastatel veelgi.

Prantsuse kaitsetehnoloogia kontsern Thales toodab nii õhutõrjeradareid kui ka tarkvara hävitajate jaoks. Firma müük kasvas mullu 7,6 protsenti 22,1 miljardi euroni. Thales prognoosib, et firma käive jätkab ka järgmistel aastatel kasvu, vahendas Financial Times.

Thalese tegevjuht Patrice Caine ütles, et nüüd veab kaitsekulutuste kasvu Euroopa. Samal ajal püsib tugev nõudlus Lähis-Ida ja Kagu-Aasia turgudel.

Caine ütles, et praegu on veel liiga vara hinnata, millised saavad olema Lähis-Ida konflikti laiemad mõjud. Ta siiski eeldab, et geopoliitiline olukord sunnib riike rohkem investeerima julgeolekusse.

"Oleme sisenenud pikaajalise kaitseinvesteeringute perioodi, mis hõlmab tervet põlvkonda," ütles Caine.

Thalese kaitsealane tegevus edastas juba 2025. aastal firma lennundus- ja kosmoseüksust. Thales teatas, et kiirendab investeeringuid, sealhulgas tootmise laiendamiseks. Kapitalikulud küündivad sel aastal 830-850 miljoni euroni.