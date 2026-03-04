X!

Leht: Iraani uueks juhiks võib saada ajatolla Khamenei poeg

Mojtaba Khamenei pilt Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Raportite kohaselt on Iraani ajatolla Ali Khamenei poeg Mojtaba Khamenei peamine soosik oma isa järglaseks kõrgeima juhi kohale. Kolmapäeval hakkasid aga sotsiaalmeedias levima kinnitamata teated, et ta on juba Iisraeli poolt tapetud.

New York Times teatab aruteludele lähedalseisvatele allikatele tuginedes, et 56-aastane Mojtaba Khamenei on praegu Iraani ekspertnõukogu soosik riigi juhtimiseks. 

Ekspertnõukogu on mõjuvõimas vaimulikest koosnev koda, kelle ülesandeks on see otsus langetada.

Teised väljaanded – sealhulgas Iisraeli meedia ja Iraani opositsioonikanalid – teatasid juba teisipäeva varahommikul, et Mojtaba ongi juba välja valitud, kuigi Iraani riiklik meedia pole seda kinnitanud.

Esialgu arvati, et Mojtaba oli nende 40 tippnõuniku hulgas, kes hukkusid laupäevases õhulöögis. See rünnak tappis Iraani kõrgeima vaimuliku, tema 86-aastase despoodist isa, kes valitses riiki raudse rusikaga aastakümneid. 
Teated tema nime kerkimisest järgmise ajatollana viitavad aga sellele, et ta on elus ning võib jätkata oma isa ränka läänevastast poliitikat.

Ajatolla vanuselt teine poeg Mojtaba on tuntud oma isa rangelt konservatiivsete vaadete järgijana. CNN-i andmetel on tal tihedad sidemed Iraani kurikuulsalt julma Revolutsioonilise Kaardiväega (IRGC). Kuigi tal polnud isa režiimis ametlikku rolli, kehtestas USA talle juba 2019. aastal sanktsioonid.

Kui vastab tõele, et Mojtaba juhib nüüd Iraani või hakkab seda peagi tegema, on see ametisse nimetamine ootamatu. 

Iraani ametnikud on traditsiooniliselt suhtunud võimu perekondlikku pärimisse halvustavalt – eriti seetõttu, et praegune režiim haaras võimu 1979. aasta islamirevolutsiooniga, kukutades just sugulusel põhineva monarhia.
"Kui ta valitakse, viitab see sellele, et ohjad on nüüd režiimi palju karmima, Revolutsioonilise Kaardiväe tiiva käes," ütles Johns Hopkinsi ülikooli Iraani ekspert Vali Nasr ajalehele Times. Teised eksperdid peavad Mojtabat "targemaks valikuks", kuna ta on tänu Kaardiväele tihedalt seotud Iraani julgeoleku- ja sõjaaparaadi tippudega.

Iraan on praegu kolmeliikmelise nõukogu käes, mida juhivad kaks löögist eluga pääsenud Ali Khamenei lähikondlast. Samal ajal levivad oletused, kes täidab eaka vaimuliku surmast jäänud võimuvaakumi.

Riik on pärast USA ja Iisraeli rünnakuid paiskunud kaosesse.

Segadust süvendab selguse puudumine uue juhi osas. Ali Khamenei ei nimetanud enne surma kindlat järglast, jättes valiku 88-liikmelise ekspertnõukogu hooleks.

Valitu peab heaks kiitma ka valvurite nõukogu, mis kontrollib seaduste ja juhtide vastavust rangetele islami normidele.

Need ootused muutsid Mojtaba ebatõenäoliseks valikuks, kuna kõrgeim juht on ühtaegu nii Iraani usuline sümbol kui ka riigipea.

Wall Street Journali andmetel puuduvad Mojtabal tõsiseltvõetavad usulised tiitlid, mis tavapärastel asjaoludel tooks kaasa valvurite nõukogu veto.

 Takistuseks peeti ka tema lähedust isaga, kelle karm käsi ja protestide vägivaldne mahasurumine viisid riigi praegusesse täbarasse olukorda.

Siiski iseloomustavad teised Mojtabat kui võimalikku "äärmiselt progressiivset" valikut, kes võiks "karmi liini pooldajad kõrvale tõrjuda". "Vaadake tema ametisse nimetamist kui naha vahetust," sõnas Timesile talle lähedane Iraani poliitik Abdolreza Davari.

Kui palju tegelikku võimu Mojtabal oleks, on ebaselge. 

Ali Khamenei valitses Iraani 37 aastat, koondades enda ümber laiaulatusliku ustavate ringi. Eksperdid usuvad, et tema järglane ei suuda tõenäoliselt üksi nii palju võimu omada ja täidab pigem esindusfunktsiooni. 

"Võime peaaegu kindlalt öelda, et juhtimine ei koondu enam ühe inimese kätte," märkis Khamenei biograaf Mehdi Khalaji. "Järgmine kõrgeim juht on suuresti tseremoniaalne kuju."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: New York Times

