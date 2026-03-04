X!

USA ja Ecuadori väed alustasid ühisoperatsiooni narkokaubanduse ohjeldamiseks

USA ja Ecuadori ühisoperatsioon
Ecuadori ja Ühendriikide üksused alustasid operatsioone Lõuna-Ameerika riigis tegutsevate terroristlike organisatsioonide vastu.

USA lõunaväejuhatuse lühikeses avalduses sotsiaalmeedias märgiti, et samm on suunatud ebaseadusliku narkokaubanduse ohjeldamisele, kuid täpsemaid üksikasju ei jagatud.

Teade tuli vaid päev pärast seda, kui Ecuadori president Daniel Noboa sõnas, et USA kuulub nende regionaalsete liitlaste hulka, kes osalevad Ecuadori narkokartellide vastase sõja uues faasis. 

Noboa sõnul liigub umbes 70 protsenti maailma kokaiinist praegu läbi Ecuadori suurte sadamate, mis muudab riigi narkojõukudele tulusaks asukohaks. Ecuador piirneb ka maailma kahe suurima kokaiinitootja Colombia ja Peruuga.

Käimasolevad operatsioonid algasid neli kuud pärast seda, kui Ecuadori valijad lükkasid tagasi USA lootused laiendada oma kohalolekut Vaikse ookeani idaosas.

Rahvahääletusel hääletati välisriikide sõjaväebaaside riiki lubamise vastu, mis oli hoop president Noboale. Noboa on USA presidendi Donald Trumpi lähedane liitlane, kes püüab võidelda organiseeritud kuritegevusega ja vähendada riigis lokkavat vägivalda. 

Viimastel aastatel on Ecuadorist saanud üks maailma suurimaid narkokaubanduse sõlmpunkte.

Esmaspäeval pidas Noboa Quitos läbirääkimisi USA lõunaväejuhatuse juhi Francis Donovani ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna erioperatsioonide juhi Mark Schaferiga. Presidendi kantselei teatel arutati kohtumisel plaane infovahetuse ja operatiivse koordineerimise parandamiseks lennujaamades ja sadamates.

"Astume ühiseid otsustavaid samme, et seista vastu narkoterroristidele, kes on pikka aega külvanud hirmu, vägivalda ja korruptsiooni kogu poolkera kodanike seas," teatas USA lõunaväejuhatus teisipäeval. 

Teadaanne järgnes Washingtoni kolme kuu tagusele otsusele saata õhuväe isikkoosseis ajutiselt Manta sadamalinnas asuvasse endisesse USA baasi.

Narkokaubanduse ohjeldamine selles piirkonnas on USA jaoks prioriteet. Trumpi administratsioon on alates septembrist sooritanud Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil üle 40 surmava löögi kahtlustatavate narkolaevade pihta. 

Jaanuaris pidas USA kinni Venezuela tollase presidendi Nicolás Maduro, keda süüdistati narkoterrorismis ja tuhandete tonnide kokaiini USA-sse toimetamise võimaldamises.

Eelmisel kuul kohtus Trump Valges Majas ka oma Colombia kolleegi Gustavo Petroga, kellega suhted on kuude viisi olnud pingelised. Trump on korduvalt süüdistanud Petrot ja tema valitsust suutmatuses peatada narkovoogu USA-sse, vihjates, et rünnakud narkokartellide vastu võivad laieneda ka Colombiale.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

