Tsahkna soovitab eestlastel Lähis-Idas püsida linnades

Vaatamata sellele, et välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ei näe lähiajal Lähis-Idas olukorra rahunemist, soovitab ta seal viibivatel Eesti kodanikel püsida linnades, sest seal suudetakse tagada nende turvalisus.

Praegustel andmetel viibib Lähis-Idas lühiajaliselt umbes 3000 Eesti kodanikku, neist üle 1500 Araabia Ühendemiraatides. Valitsuskabinet andis esmaspäeval mandaadi välisministeeriumile astuda kõiki vajalikke korralduslikke samme, et Eesti inimesed saaksid turvaliselt koju naasta.

Kuigi õhuruum Dubais on suletud ja lende ei toimu, uurib välisministeerium Tsahkna sõnul muid variante, kuidas inimesi ära tuua. "Selleks on mul ka valitsuse ressursid ja mandaat olemas," ütles ta.

"Eesti riik ei ole kunagi mitte kedagi kuskile maha jätnud, isegi väga keerulises olukorras, nagu te ajaloost teate," ütles Tsahkna.

Rääkides võimalikest erilendudest eestlaste ära toomiseks, ütles Tsahkna, et selliste lennufirmade leidmine on keeruline.

"Töö selle nimel käib, et leida neid partnereid, kes üldse saaksid lennata, sellepärast et praegusel hetkel on ka Euroopa lennufirmadel lennukeelud peal kogu regiooni, kaasa arvatud Omaani. Aga selle nimel meie töö käib 24/7, hoiame oma inimesi seal kursis," lausus Tsahkna.

Tsahkna sõnul saaks kõik eestlased Eestisse tuua viie-kuue lennuga.

Tsahkna soovitas inimestel pigem jääda linnadesse, sest seal on võimalik tagada nende kaitse. "Me kindlasti ei soovita omal käel ilma konkreetsete plaanideta hakata läbi kõrbe liikuma. Linnad ikkagi on õhukaitsesüsteemide all," ütles välisminister.

"Me oleme kokku leppinud nii emiraatide kui ka Katari valitsustega selle, et nende inimeste seal olemise kulud hotellide näol kaetakse ja seal on kindlasti turvalisem, kui lihtsalt ringi uitada," lisas ta.

"Meie fookus ei ole kaitseministri personaalsel probleemil"

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Tsahknalt, miks Eesti ei ole suutnud koju tuua samuti Dubais viibinud ja praeguseks Omaani jõudnud kaitseminister Hanno Pevkurit.

"Küsige Pevkuri seiklustest Pevkuri enda käest. Pean tõesti tunnistama, et meie fookus on täna meie inimestel, mitte kaitseministri personaalsel probleemil," vastas Tsahkna.

Ojakivi osutas seepeale, et ka Hanno Pevkur on Eesti inimene.

"Kindlasti, aga temaga ma olen aru saanud, et ta võtab vastutuse ise, kus ta praegu on," ütles selle kohta Tsahkna.

"Meie informatsioon ja soovitused ei lähtu mitte mugavusest, vaid sellest informatsioonist ja suhtlusest, mida me peame kohalike võimudega, kes teavad olukorda kõige paremini, kuidas meie inimesi hoida turvaliselt. Samal ajal ega meie ei saa kätt ette panna, kui keegi otsustab ise organiseerida oma lahkumise. Kõik võimalused on olemas, inimesed vastutavad eelkõige iseenda eest. Meie asi on vaadata, et meie kodanikud oleksid võimalikult turvalises olukorras ja täna käib töö selle nimel, et nad saaksid ka sealt regioonist lahkuda, kuna meie prognoos ei ole midagi väga rahulikku," rääkis Tsahkna.

Tsahkna rääkis, et Omaanis on lennuväli töös, aga see on ummistunud ning need eestlased, kes sinna läksid, ei ole sealt saanud lahkuda.

"Rahu perspektiivi kindlasti ei ole"

Tsahkna rääkis, et suhtles esmaspäeval nii Araabia Ühendemiraatide kui ka Omaani, Katari ja Iraagi välisministritega, et saada informatsiooni õhukoridoride avamist.

"Keegi seal ei oska ju täpselt ennustada, sellepärast et Iraan nii-öelda haavatud režiimina täna ju tulistab kõiki oma naaberriike ja selles mõttes on seal isegi õhus see variant, et ühel hetkel ainult kaitses olemisest ei piisa, et võib-olla mõned riigid seal peavad astuma ka teisi samme, mis tähendab seda, et olukord seal lähiajal ei pruugi rahuneda, kuigi laheriigid kokkuvõttes sooviksid, et tekiks ikkagi relvarahu ja algaksid uued läbirääkimised. Ja samamoodi rääkisid nii president Trump kui ka välisminister ja sõjaminister, et võib veel tulla suuremaid rünnakulaineid, kui seni on olnud," rääkis Tsahkna.

"Nii et mingisugust sellist kindlat perspektiivi, et seal rahu saabub, kindlasti ei ole," ütles Tsahkna.

Suursaadik Omaanis: piir on hetkel üsna umbes

Eesti suursaadik Omaanis Ingrid Amer ütles ERR-ile, et kui Eesti kodanikud soovivad emiraatidest lahkuda Omaani kaudu, siis tuleb tuleks liikuda maismaad pidi.

"See autoreis on üsna pikk, umbes viis tundi. Piirid on hetkel üsna umbes ja järjekorrad võivad olla mitmetunnised. Omaan ei ole taolise mastaabiga turismi sihtpunkt nagu seda on näiteks Dubai. See tähendab, et hotelle on neil vähem, praegusel hetkel on need suuresti välja müüdud. Ja pikalt välja müüdud on ka lennupiletid," rääkis Amer.

"Nii et kui keegi soovib sealtkaudu koju naasta, siis see võimalus on, aga ei tasuks hakata enne liikuma, kui on ikkagi piletid olemas ja kui on majutus ka," lisas ta.

Amer rääkis, et Omaani enda riikliku lennufirma Oman Airi lennud suuremas osas toimuvad. "Nad on tühistanud teatud lendusid just nendesse kõige kuumematesse kriisiriikidesse praegu - Kuveiti, Bahreini, emiraatidesse. Aga Omaanist välja lennud ikkagi toimuvad," sõnas Amer.

Samuti toimuvad tema sõnul lennud Jordaaniast ja Liibanonist.