X!

ERR Washingtonis: paljud ameeriklased ei toeta USA sõjategevust Iraanis

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Välismaa

USA pealinnas Washingtonis jätkub terav vaidlus rünnakute üle Iraanis. Demokraadid kritiseerivad presidendi otsust tegutseda kongressi heakskiiduta, administratsiooni sõnul oli samm aga vältimatu ja ajakriitiline. Ekspertide hinnangul on Valge Maja eesmärgid endiselt ebaselged, ühtlasi on ameeriklaste seas presidendi toetusnumbrid langenud.

Ameerika Ühendriikide rünnakud Iraani vastu on Washingtonis tekitanud terava poliitilise vastasseisu. Demokraatide hinnangul puudub selge strateegia ning on oht, et konflikt kasvab pikaks ja kulukaks.

"Sõjad selgete eesmärkideta ei jää väikseks. Need muutuvad suuremaks, verisemaks, pikemaks ja kallimaks. See ei olnud vältimatu sõda. See on valikusõda," lausus senati vähemuse juht, demokraat Chuck Schumer.

USA välisminister kinnitas kongressile, et otsus langetati pärast luhtunud diplomaatilisi katseid ja luureinfot, mille järgi Iraan ohustas USA huve piirkonnas.

"President ei soovinud võtta riski, et vastane ründab enne kui meie, sest see oleks lisaks suuremale inimohvrite arvule vähendanud ka operatsiooni tõhusust," sõnas Rubio.

Kriitikud näevad aga ka sisepoliitilist mõõdet, viidates presidendi langenud toetusnumbritele.

"Tema toetusreitingud on langenud ja president on selliste asjade suhtes väga tundlik. Ka sisepoliitiliselt: majandus ei arene nagu ta sooviks, tema immigratsioonipoliitika on muutunud vähem populaarseks. Ma arvan, et ta otsib mingit välispoliitilist edu," ütles USA välispoliitika ekspert Edward Rhodes.

Demokraadid on rahulolematud, et president alustas rünnakuid kongressi heakskiiduta. Senatis arutatakse praegu resolutsiooni, mis piiraks presidendi sõjategevust Iraanis.

Suurem osa kongressi vabariiklasi on presidendi seljataga ning demokraatide algatusele on keeruline vajalikku toetust koguda.

"Praegu, keset sõda, on alati keeruline väita, et me peaksime aja maha võtma ja hääletama. President ja tema administratsioon on esitanud juba argumendi, et tegutseda tuli kohe," lausus USA välispoliitika ekspert Jill Dougherty.

Mitmete küsitluste järgi on rünnakud Iraanis ameeriklaste seas ebapopulaarsed. Analüütikute hinnangul võib määravaks saada, kuidas reageerivad majandus- ja äriringkonnad.

"Kui äriringkonnad muutuvad väga negatiivseks, kuna see kahjustab majandust, siis ma arvan, et see võib presidendile mõjuda," ütles Rhodes.

Rünnakute eesmärgid on poliitanalüütikute hinnangul aga jätkuvalt ebaselged ning teadmatus tuleviku osas suur. Sarnaselt eurooplastega tuntakse ka Ameerikas muret, et sõda Ukrainas jääb nüüd Lähis-Ida varju ning USA relvastusvarud kuluvad kiiresti.

"Kas Ameerika Ühendriikidel jätkub relvi ja laskemoona, eriti erirelvi, mida nad saavad eurooplastele müüa? Kas midagi üldse jääb alles?" sõnas Dougherty.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:56

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

21:34

Noorte huvi elektroonikutöö vastu kasvab

21:26

Külma talve tõttu on kattega teedel rohkem kahjustusi

21:26

Neljapäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 7 kraadini

21:23

Firmad: riigi keeld Venemaale suunduvaid laevu teenindada kahjustab meid

21:19

ERR Washingtonis: paljud ameeriklased ei toeta USA sõjategevust Iraanis

21:11

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

20:39

Noored süüdistavad kahte muusikalilavastajat ahistamises

20:39

Õhulöögid Teherani pihta on suvise rünnaku teine vaatus

20:38

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

uus saade

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

12:18

Vahemerel põles Venemaa tanker Uuendatud

16:49

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva Uuendatud

08:55

Meedia: Vene õhutõrje tulistas Rostovi oblastis alla oma kopteri Uuendatud

03.03

Iisraeli ja USA löögid tabasid Iraani uut juhti valiva kogu hoonet Uuendatud

03.03

Välisministeerium täiendas Egiptuse reisiinfot Lähis-Ida pingete tõttu

08:20

Riik tühistas elektrivõrgu juhtimiskeskuse hoone müügi Vene kodanikule

07:31

Leht: Iraani uueks juhiks võib saada ajatolla Khamenei poeg

12:43

Tsahkna: neljapäeval väljub Omaanist Eesti kodanikele mõeldud erilend

03.03

Trump ähvardas katkestada kaubandussuhted Hispaaniaga

03.03

HTM arutab koolides viiepallisüsteemi kaotamist

ilmateade

loe: sport

21:56

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

21:11

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

20:38

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

20:07

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

loe: kultuur

18:55

Galeriis Artrovert avati Kristel Schwede foto- ja maalinäitus

18:50

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

18:30

Ülevaade. Murmurs 2026. Leedu uute talentide esindusfestival

17:03

Laste loomevõistlus kutsub jagama isiklikke valukogemusi

loe: eeter

16:47

Galerii: "Meie Bingo!" saates astub esimesena mängu sõpruskond Tartumaalt

16:14

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

14:31

Postmargikunstnik: eestlased on oma tuletornide üle uhked

13:38

Anni Arro: toekas võileib annab hommikul hea stardi

Raadiouudised

18:50

Pärnus võtsid mõõtu noored elektroonikud

18:40

Homme väljub Omaanist Eesti kodanikele mõeldud erilend

18:40

Päevakaja (04.03.2026 18:00:00)

18:40

Püsivalt külm talv säästis küll kruusateid, kuid keerulisem aeg on alles ees

17:40

Arheoloogilised kaevamised Siuru ehitusplatsil algavad aprillis-mais

17:30

Rootsi valvab esimest korda oma hävitajatega Islandi õhuruumi

15:25

Raadiouudised (04.03.2026 15:00:00)

12:30

Macron: Prantsusmaa kaitseb Lähis-Ida konfliktis nii oma kodanikke kui liitlasi

12:25

Raadiouudised (04.03.2026 12:00:00)

11:45

Plaanitav seadusemuudatus võimaldaks e-konsultatsiooni kasutada ka plaanilise psühhiaatrilise ravi korral

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo