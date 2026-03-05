Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi

Mitme meediakanali teatel on Iraagi kurdide üksused alustanud USA ja Iisraeli jätkuvate õhurünnakute taustal Iraani režiimi sõjalistele objektidele ka maavägede pealetungi Iraanis.

Iraagi kurdide vägede rünnakust teatas USA anonüümseks jääda soovinud ametnikule viidates ööl vastu neljapäeva uudistekanal Fox News.

Iraani Kurdistani Poliitiliste Jõudude Koalitsiooni (COFIK) pressiesindaja teadet, et Iraagis asuvad kurdi relvastatud rühmitused on alustanud Iraani vastu sõjalist operatsiooni, teatas ka uudistekanal i24News.

Selle andmetel hakkasid Kurdistani Vaba Elu Parteiga (PJAK) seotud kurdi võitlejad esmaspäeval, 2. märtsil Iraanis lahingupositsioone sisse võtma. Maavägede sõjalised operatsioonid Iraani islamirežiimi relvajõudude vastu algasid südaööl.

Kurdi jõudude pressiesindaja teatas, et Iraani võimud lahkusid piirilinnast Marivanist 3. märtsil ja piirkonnas alustati kaitsepositsioonide rajamist. Samal ajal on PJAKi väed sisse võtnud positsioonid Marivani lõunapoolsete mägede ümbruses Lääne-Iraanis. Sinna on paigutatud tuhandeid sõdureid. Marivan on Iraani Kurdistani provintsi pealinn.

PJAKi-l on teadaolevalt kaks relvastatud tiiba. Kõnealused rühmitused on Ida-Kurdistani Kaitsevägi (YRK) ja Naiste Kaitsevägi (HPJ) ning nende pressiesindaja sõnul on mõlemad loodud Süürias tegutsevate kurdi üksuste eeskujul.

Varem on mitmed USA meediakanalid teatanud, et Ameerika Ühendriigid võivad rakendada kurdi rühmitusi potentsiaalsete partneritena Iraani-vastases operatsioonis. Näiteks teatas CNN, et USA Luure Keskagentuur (CIA) uurib plaane kurdi vägede relvastamiseks eesmärgiga provotseerida Iraanis rahvaülestõusu.

USA meediakanal Axios teatas, et USA president Donald Trump pidas läbirääkimisi Iraagi kurdi juhtidega. Väljaanne The Wall Street Journal teatas aga, et Trumpi administratsioon on valmis toetama Iraani relvastatud rühmitusi, kes soovivad režiimile vastu astuda.

COFIK-i esindaja teatas, et mitmed kurdi poliitilised ja relvastatud rühmitused on valmis USA ja Iisraeliga koostööd tegema. Lisaks PJAKile võivad nende jõupingutustega liituda ka Iraani Kurdistani Demokraatlik Partei (KDPI), Komala fraktsioon ja Kurdistani Vabaduspartei (PAK).

"Ida-Kurdistanis on praegu mitu tuhat väljaõppinud sõdurit, kes on valmis Iisraeli riigi ja Ameerika Ühendriikide poolt relvastama," ütles allikas.

Tema sõnul võiks tulevane Kurdi riik olla strateegiliseks koridoriks, mis ühendab Pärsia lahte Iisraeliga: "Kurdid on võimas jõud Iisraeli vaenlaste alistamiseks. Kurdid ja juudid on Lähis-Idas loomulikud liitlased."

Ametnik lisas, et kurdi rühmitused tervitaksid tihedamat koostööd nii Washingtoni kui ka Jeruusalemmaga. See hõlmab Ameerika sõjaväebaaside võimalikku paigutamist Iraani kurdi aladele ja majanduskoostööd Iisraeliga.

USA kaitseminister Pete Hegseth kinnitas kolmapäeval, et Pentagon ei relvasta Iraanis mässulisi, kuigi ta vihjas, et potentsiaalselt võivad olla protsessi kaasatud teised USA ametkonnad.

Valge Maja pressisekretär Caroline Leavitt eitas samuti teateid, et Trumpi administratsioon oli nõustunud kurdi vägede relvastamisega. "Ta (USA president Donald Trump - IF) rääkis kurdi juhtidega meie baasist Põhja-Iraagis. Kuid kõik teated, et president nõustus sellise plaaniga, on täiesti valed," kinnitas Leavitt.