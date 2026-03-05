X!

Poola vähendab Ukraina sõjapõgenikele mõeldud toetusi

Poola pealinn Varssavi
Poola pealinn Varssavi Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kuba Stezycki
Poolas jõustus neljapäeval uus seadus, mis piirab riigis elavatele Ukraina põgenikele mõeldud sotsiaaltoetusi.

Jaanuari lõpus vastu võetud seaduse eesmärk on järk-järgult kaotada Ukraina põgenikele mõeldud abi, kehtestades uued piirangud sotsiaaltoetustele, arstiabile, seaduslikule riigis viibimisele ja haridusele, mis neile pärast 2022. aasta Vene sissetungi tagati.

Uue seaduse kohaselt pakutakse eritervishoiuteenuseid ainult alaealistele, töötavatele inimestele, piinamise või vägistamise ohvritele ning ühismajutuskohtades elavatele haavatavatele rühmadele.

Poola koolides õppivatele Ukraina õpilastele jätkub tasuta transpordi, materiaalse abi ja täiendavate poola keele tundide rahastamine vaid õppeaasta lõpuni.

Sõja alguses oli Poola sisenemispunktiks miljonitele Euroopasse suundunud Ukraina põgenikele ning riik on endiselt oluline sõlmpunkt humanitaar- ja sõjalise abi kohaletoimetamisel.

Kuid avalik arvamus Poolas on alates sõja algusest muutunud negatiivsemaks.

Poola avaliku arvamuse uurimiskeskuse jaanuarikuise uuringu kohaselt toetab sõja eest põgenevate ukrainlaste aitamist vaid 48 protsenti poolakatest, samas kui 46 protsenti on selle vastu.

See on madalaim toetuse tase alates Krimmi annekteerimisest Venemaa poolt 2014. aastal.

Seda meelsust on väljendanud ka konservatiivne Poola president Karol Nawrocki, kes teatas eelmisel aastal oma ametiaja alguses, et ei allkirjasta ühtegi Ukraina kodanikele suunatud eriabi seadust.

Ta rõhutas seda seisukohta detsembris toimunud pressikonverentsil oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga, öeldes: "Poolakad tunnevad, et meie pingutusi, meie mitmekülgset abi Ukrainale alates täiemahulise sissetungi algusest ei ole vääriliselt hinnatud ega mõistetud."

Inimõigusorganisatsioonid on seda meelsust kritiseerinud.

"Aasta 2025 oli Ukraina tsiviilelanikele kõige surmavam alates täiemahulise sissetungi algusest," kirjutas ÜRO pagulaste ülemvoliniku Poola esinduse pressiesindaja neljapäeval avaldatud pressiteates.

Poola siseministeeriumi andmetel leidis perioodil 2022. aasta veebruarist kuni 2024. aasta detsembrini Poolas peavarju hinnanguliselt 1,6 miljonit ukrainlast – peamiselt naised ja lapsed.

Vastavalt UNHCR-i tellitud aruandele moodustas Poola ukrainlastest tööjõud 2024. aastal 2,7 protsenti riigi SKT-st, mis ületas Poola antud abi kogusumma.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

