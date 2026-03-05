X!

Luikmel: Iraani sõjaga ilmselt inflatsioon tõuseb

uudised
Foto: Eesti Pank
uudised

Iraani sõjaga kaasnenud naftahinna tõusuga kerkib veidi ka inflatsioon, lausus "Esimeses stuudios" Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel. See, et tanklates on hind kiirelt tõusnud on aga ökonomisti sõnul paratamatu, sest muidu kaotaks ettevõtted lihtsalt raha.

Luikmel sõnas, et tema esmane reaktsioon Iraanis alanud sõjale oli ökonomistile kohaselt küüniline.

"Ilmselgelt tuleb siis järgnevad päevad päris palju jälgida sündmuseid ja analüüsida ja mis seal salata, mõnikord ka spekuleerida. See naftamaailm on paraku selline maailmas. Kogu planeedi elanikkond tarbib umbes sada miljonit barrelit naftat päevas," ütles Luikmel

Ökonomist sõnas naljatledes, et sõja puhkemine toimus täpselt õigel ajal, sest nüüd on aega teha arvutustehetes korrektuure.

Kiire vinnaga tanklatesse jõudnud hinnatõus on Luikmeli hinnangul loogiline, sest kui hulgimüüjad tõstavad hindasid, ei ole jaemüüjatel mingit põhjus mitte hinda tõsta.

"Kui konkreetsele jaevõrgule müüa sama hinnaga, siis ju tegelikult see müüja kaotab rahas võrreldes sellega, kui ta siis hulgiturul müüks," sõnas Luikmel.

Lisaks on globaalne olukord ökonomisti sõnul turul tekitanud paratamatu kordinatsiooni, seega ei tõsta hinda vaid üks edasimüüja, vaid kõik.

"Üks asi, millega kindlasti tasub arvestada, on see, et kui me näemegi siin nafta hinnatõusu mõnekümne protsendi ulatuses, mis tõuseb tüüpiliselt rohkem, siis on lõpptoote hind ehk siis diiselkütuse hinnad ongi tõusnud pisut rohkem.

Luikmel sõnas, et suurte globaalsete sündmustega ilmuvad alatasa välja lausa apokalüptilised hinnangud, mis prognoosivad naftabarreli kolmekohalise hinna püsimist.

Tema sõnul seisneb asi suuresti tarneahelate taga, sest naftatootjatel pole enam toodetud naftat tarnida, sest säilitusmahud on lihtsalt täis. Naftat tankeritega edasi viia pole aga hetkel Hormuzi väinas eriti mõistlik.

"Kui me räägime nendest supertankeritest, mis on võimelised seal üle miljoni barreli pardale võtma, siis praegu on sinna Pärsia lahe suunas teel umbes üle viiekümne sellise aluse, mis korraliselt umbes kümne kaupa päevas läbivad seda väina ja veavad seda toornaftat sealt ära. Nüüd nad on kõik aeglustanud käiku sellepärast, et suure tõenäosusega ei julgeta sinna sadamasse siseneda Pärsia lahe sadamatesse," sõnas Luikmel.

Lisaks sellele on tankerite sõjakindlustus tõusnud kümne või koguni sajakordselt. Nii võib varem vaid 50 000 maksnud kindlustus täna maksta miljoni euro kanti.

Samas on need summad ökonomisti sõnul naftatootjate jaoks peenraha.

Luikmeli sõnul võib oodata ka Eesti Panga prognoositud inflatsiooni kerget tõusu, sest majandusanalüütikute prognoosid toetusid madalamatele nafta hindadele.

Lisaks näeb ökonomist hinnafikseerimised muutuvad levinumaks, ehkki erinevalt poliitikutest ei leidnud ta, et see on börsipaketist odavam.

"Ükski kindlustustoode ei paku võimalust nii-öelda teistest ette jõuda, see on hingerahu, mille eest me natukene rohkem maksame. Seda võib kasutada, aga võib-olla praegu ei ole see hetk, kus pimesi tormata neid pakkumisi vastu," sõnas Luikmel.

Iraanis toimuv sõda on aga ökonomisti sõnul tõestanud veelkord, kui tähtis on Euroopa Liidu strateegiline autonoomia.

"On räägitud, et see on kallis, tülikas, võib-olla inimestele ebamugav seoses kõrgemate hindade või rohepöörde või millega iganes. See tuleb meile nüüd hädavajadusena kätte ja ühisturul on järjest suurem väärtus, kui maailm peab kaubandussõda. Tegelikult oleks väga suur väärtus, kui me suudaksime teha ühe kapitalituru Euroopasse," selgitas Luikmel.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Esimene stuudio"

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:14

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

23:08

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

23:06

Trump ärgitas Zelenskit Venemaaga kokkuleppele jõudma

22:53

Luikmel: Iraani sõjaga ilmselt inflatsioon tõuseb

22:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:35

Plaan B alustab Narvas koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga

22:32

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

22:23

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

22:00

ETV spordisaade, 5. märts

21:58

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

17:55

Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

12:47

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

11:41

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

04:28

Valitsus võib pakkuda tanklatele riigikütust

15:18

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

16:09

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

04.03

Noored süüdistavad kahte muusikalilavastajat ahistamises

04.03

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva Uuendatud

04.03

Eesti erilend Omaanist kasutab ära soodsat ajaakent

04.03

Firmad: riigi keeld Venemaale suunduvaid laevu teenindada kahjustab meid

ilmateade

loe: sport

23:14

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

23:08

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

22:32

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

22:23

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

18:55

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

18:50

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

18:45

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

loe: eeter

15:55

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

14:43

Personaaltreener: käputäie liigutustega saab kodus enamasti keha treenitud

10:52

Karolin Jürise: välismaal teise eestlase kohtamine teeb südame soojaks

10:01

Koomik Sander Õigus: Eestis naerdakse ka väga süngete teemade üle

Raadiouudised

18:45

Ringkonnakohus tühistas Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse

18:45

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

18:45

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

18:45

Ringhäälingumuuseum tahab Türilt ära kolida

17:55

Valitsus otsustas korraldada maatuuleparkide vähempakkumise

15:30

Erakonna ERK liikmete arv langes alla viiesaja

15:30

Politsei tahab hakata liiklusjärelevalves droone kasutama

15:20

Raadiouudised (05.03.2026 15:00:00)

13:25

Tartus avatakse järgmisel õppeaastal uus Montessori klass

12:30

Saatse saapa ümbersõiduteed võiksid sügiseks valmis saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo