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USA lõi salaja marsruudi nafta ekspordiks läbi Hormuzi väina

Välismaa
Hormuzi väin. Illustreeriv foto.
Hormuzi väin. Illustreeriv foto. Autor/allikas: REUTERS/Stringer/Scanpix
Välismaa

Ühendriikide sõjaväelased on salaja loonud laevanduskoridori Hormuze väinas miljonite barrelite nafta igapäevaseks transportimiseks, teatas USA uudisteportaal Axios viitega asjaga kursis olevatele allikatele.

"Me kontrollime Hormuzi väina lõunapoolset laevateed juba kaks kuud. Islami revolutsiooniline kaardivägi võib küll ebamugavusi tekitada, kuid nad ei kontrolli väina. Seda teeme meie," kinnitas üks USA sõjaväeametnik väljaandele.

Portaali vestluskaaslaste andmetel siseneb ja väljub operatsiooni raames igal öösel väinast 15–20 tankerit läbi lõunapoolse kanali piki Omaani rannikut.

Ametnike sõnul viiakse väinast iga päev välja umbes 10 miljonit barrelit naftat. Axios täpsustas, et see on umbes pool sõjaeelsest mahust.

Allikad lisasid, et viimaste nädalate mõnel ööl on Pärsia lahest välja viidud aga koguni 15 kuni 20 miljonit barrelit naftat.

Artiklis toodi välja, et Hormuzi väina kontrolliv operatiivgrupp baseerub Põhja-Carolina osariigis asuvas maavägede peakorteris Fort Braggis. Juhtimisrühm koordineerib oma tegevust piirkondlike partneritega Pärsia lahes.

Ametnike sõnul sai operatsioon võimalikuks tänu USA keskjuhatuse hiljutisele kahenädalasele sõjakampaaniale, mille käigus tehti kahjutuks Iraani radari- ja mereseiresüsteemid.

Allikad täpsustasid, et Iraani võimud saavad nüüd seiret teostada vaid mõne radari abil, mis neil on õnnestunud taastada. Samuti vaatlejate abil väikestel kiirkaatritel.

Portaali allikad tõdesid, et kuigi väinast väljaveetava nafta maht on endiselt alla sõjaeelse taseme, siis avaldab see siiski märkimisväärset mõju ülemaailmsetele tarnetele.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: BNS

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