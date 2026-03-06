X!

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

Eesti
Kui tsöliaakiat põdev inimene sööb gluteeni, reageerib tema immuunsüsteem ning selle tagajärjel kahjustub peensoole limaskest.
Kui tsöliaakiat põdev inimene sööb gluteeni, reageerib tema immuunsüsteem ning selle tagajärjel kahjustub peensoole limaskest. Autor/allikas: Pixzolo Photography/Unsplash
Eesti

Eestis peavad tsöliaakiat põdevad inimesed ostma oma ainsat "ravimit" ehk gluteenivaba toitu ilma riikliku toeta. See asetab patsiendid aga halvemasse seisu, sest mitmel pool Euroopas on riigid tsöliaakiahaigetele õla alla pannud. Sotsiaalministeeriumi sõnul on nad aruteludele avatud.

Tsöliaakia on gluteenist põhjustatud eluaegne autoimmuunne geneetilise eelsoodumusega haigus. Kui tsöliaakiat põdev inimene sööb gluteeni, reageerib tema immuunsüsteem ning selle tagajärjel kahjustub peensoole limaskest. Sümptomid võivad olla nii-öelda kergemat sorti nagu väsimus, iiveldus ja kõhuvalu, kuid ka raskemad, nagu maksa talitluse häired, erinevad neuroloogilised probleemid või korduv raseduse katkemine. Siinkohal tuleks vahet teha tsöliaakial ja mittetsöliaakia gluteenitundlikkusel. Viimase puhul võivad sümptomid olla sarnased, kuid see ei tekita peensoole limaskesta kahjustusi.

Tsöliaakia puhul on ainus niinimetatud ravi range gluteenivaba dieedi järgimine, selgitas Eesti Tsöliaakia Seltsi juhatuse esimees Aive Antson. "Meil ei ole täna veel teaduses sellist tabletti, süsti või mingit muud ravimit," sõnas Antson.

Gluteenivabad tooted on toidupoodides sageli kallimad ning sarnaselt teistele toiduainetele on ka nende hinnad koos inflatsiooniga tõusnud.

Antson tõi esile, et põhjalikku uuringut erinevate toidukaubagruppide kohta ja viimaste aastate hinnavõrdluse kohta ei ole Eestis tehtud. "Küll aga tegime oma seltsis ära suure uuringu 2024. aasta lõpus ja võrdlesime, mitu korda on gluteenivabad tooted kallimad tavatoodetest," lisas ta.

Kõige suurem vahe tuli välja leiva puhul. "Gluteenivaba leib oli rukkileivast kallim 6,3 korda ja gluteenivaba jahu ehk selline valmis jahusegu küpsetamiseks oli nisujahust kallim 5,1 korda," rääkis Antson.

"Mõne aasta tagune sotsiaalministeeriumi uuring ütles, et ühe tsöliaakiahaige kuu toidukorv maksab 90 eurot. Tänaseks on see ilmselt veel kallim, aga see ei olnud tookord ainult toidukorv, vaid sinna käisid juurde ka näiteks toitumisterapeudi visiidid," meenutas Antson.

Eestis toetused puuduvad

Kuivõrd tsöliaakia peamine ravi on eridieedi järgimine, ei ole Eestis sellealast toetust või hüvitist välja mõeldud. Küll aga on mitmeid näiteid Euroopast, kus riigid on leidnud viisi tsöliaakiahaigete rahalist koormust vähendada. Näiteks naaberriigis Soomes saavad madala sissetulekuga tsöliaakiahaiged taotleda toetust toidukulude tarbeks. Iirimaal on tsöliaakiahaigetel võimalik taotleda maksusoodustusi gluteenivabade toiduainete ostmisel, samuti toetatakse toimetulekuraskustes tsöliaakiahaigeid. Suurbritannias on olenevalt piirkonnast võimalik saada gluteenivaba toitu retsepti alusel. Itaalias on tsöliaakia toetus toiduvautšerite kujul.

Sotsiaalminister ja Reformierakonna liige Karmen Joller ütles, et vähemalt viimase poole aasta jooksul ei ole tsöliaakiahaigete muredest räägitud. "Kuna see on nii-öelda ravitoit, siis seda peaks kompenseerima tervisekassa või siis peaks seda hoopis [kompenseerima] rehabilitatsiooniteenuse kaudu. Siin peab seda mõtlema."

Tervisekassa selgitas aga, et inimeste igapäevase toidu eest tasumine ei ole ravikindlustuse vahenditest võimalik. "Tervisekassa tasub tervishoiuteenuste eest, mis on kantud tervishoiuteenuste loetellu. Sarnaselt teenustele hüvitame ka ravimeid soodusravimite loetelu alusel," märkis asutus kirjalikus kommentaaris.

"Otsused krooniliste või ka ägedate haiguste raviks vajalike raviteenuste osas langetatakse meditsiinilist tõenduspõhisust ja kasutegurit silmas pidades. Ka ravimite hüvitamise otsuse tegemisel hindame ravimi kasutegurit inimelule – oluline on mõista, et ravimist saadav kasu on tasakaalus selle maksumusega. Eestis hindame uute ravimite hüvitamisel alati ravimist saadavat tervisekasu ehk meditsiinilist efektiivsust ning selle eest küsitava hinna suhet," lisas tervisekassa.

Ka Antson nentis, et poliitikakujundajatega ei ole diskussiooni mitmeid aastaid peetud. "Tsöliaakia Selts tähistab tänavu 30. tegevusaastat ja me olime aktiivsemad seltsi algusaastatel ja ka veel 10-15 aastat tagasi. Viimastel aastatel on aga jaks on raugenud, sest me pole oma ettepanekutega kuhugi jõudnud."

Siiski tehakse praegu seltsis ettevalmistusi uute arutelude nimel. "Oleme oma arengukavas seadnud eesmärgiks koguda infot, läbi viia uuringuid, et kui kallis ikkagi on toidukorv, milliseid lisamaksumusi tsöliaakia inimesel ja nende peredel tuleb teha ja siis uuesti minna poliitikakujundajate juurde, kui meil on kindlad andmed," sõnas Antson.

Antson rõhutas, et selts loodab koostööle nii riigiga kui ka arstide ja tervishoiutöötajatega. "Tsöliaakia on kogu Euroopas ja ka Eestis aladiagnoositud haigus. Tihtipeale käivad inimesed aastaid või aastakümneid arstide juures erinevate sümptomitega," toonitas ta.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:23

Haridusteadlased peavad mõistlikuks kaotada koolides arvuline hindamine

06:21

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

06:16

Trump: pean Iraani uue kõrgema juhi isiklikult heaks kiitma

06:15

Kliimakindla majanduse teekaartide valmimine venib

05:33

Sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi

04:41

Ülevaade: milleks kulub heitkoguste müügist saadud kaks miljardit

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

05.03

Trump ärgitas Zelenskit Venemaaga kokkuleppele jõudma

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

05.03

Sõja 1471. päev: Saraatovi oblastit tabas Ukraina võimas õhurünnak Uuendatud

05.03

Meedia teatel alustasid Iraagi kurdid Iraanis pealetungi Uuendatud

05.03

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

05.03

Valitsus võib pakkuda tanklatele riigikütust

05.03

Tsahkna: Putini sõbrad on põrgus või vangis, jäänud on Põhja-Korea ja Hiina Uuendatud

04.03

Noored süüdistavad kahte muusikalilavastajat ahistamises

04.03

USA allveelaev uputas India ookeanis Iraani sõjalaeva

05.03

Eestikeelne lasteaed jättis muukeelsed lapsed ukrainlastega samale pulgale

05.03

Zelenski: USA palus Ukrainalt abi Lähis-Idas droonide tõrjumiseks

ilmateade

loe: sport

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

loe: kultuur

05.03

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

05.03

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

05.03

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

05.03

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

loe: eeter

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

05.03

Personaaltreener: käputäie liigutustega saab kodus enamasti keha treenitud

05.03

Karolin Jürise: välismaal teise eestlase kohtamine teeb südame soojaks

05.03

Koomik Sander Õigus: Eestis naerdakse ka väga süngete teemade üle

Raadiouudised

05.03

Ringhäälingumuuseum tahab Türilt ära kolida

05.03

Õhuvägi katsetab uut droonitõrjesüsteemi

05.03

Päevakaja (05.03.2026 18:00:00)

05.03

Ringkonnakohus tühistas Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemise otsuse

05.03

Valitsus otsustas korraldada maatuuleparkide vähempakkumise

05.03

Politsei tahab hakata liiklusjärelevalves droone kasutama

05.03

Erakonna ERK liikmete arv langes alla viiesaja

05.03

Raadiouudised (05.03.2026 15:00:00)

05.03

Tartus avatakse järgmisel õppeaastal uus Montessori klass

05.03

Saatse saapa ümbersõiduteed võiksid sügiseks valmis saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo