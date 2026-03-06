Eksperdid: Iisraeli õhujõudude edu taga on eliitpiloodid ja USA toetus

Iisraeli õhujõud on andnud laastava täpsusega lööke sügavale Iraani territooriumile, tappes riigi kõrgeima juhi vaid mõned minutid pärast sõja puhkemist. Ekspertide sõnul tuleneb see edu aastatepikkusest eliitpilootide väljaõppest ja USA toest.

"Need piloodid on maailmas kõige paremini treenitud," ütles AFP-le Tel Avivi ülikooli õhu- ja kosmoseväe vanemteadur Sarah-Masha Fainberg.

"Kui vaadata maailma pilootide lahingukogemust ja treeningtundide arvu, siis ma arvan, et Iisrael on koos Ühendriikidega esikohal ning see peegeldub ka selle operatsiooni edukuses," lisas Sarah-Masha Fainberg.

Iisraeli õhujõud, mille käsutuses on umbes 320 hävituslennukit, on pommitanud sihtmärke kogu Iraani territooriumil.

Pilootidel on aastatepikkune lahinguoperatsioonide kogemus Gazast, Liibanonist ja isegi Jeemenist. Iraanis on need võimekused andnud enneolematu tulemuse.

Iraani-vastase kampaania esimesel päeval laupäeval, tabasid Iisraeli hävitajate välkrünnakud, mida toetasid USA luureandmed, Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei kompleksi, tappes tema ja mitu teist kõrget ametnikku.

"Vaid 40 sekundiga likvideeriti ligikaudu 40 Iraani terrorirežiimi kõrget ametnikku, sealhulgas režiimi juht Ali Khamenei," ütles neljapäeval Iisraeli kaitseväe juhataja kindralleitnant Eyal Zamir.

Oma väikese territooriumi tõttu on Iisrael ehitanud oma riigi julgeoleku üles ründava kaitse doktriinile, tuginedes ennetavatele kaugmaalöökidele vaenlase sihtmärkide vastu, ütles Sarah-Masha Fainberg

Doktriini eesmärk ei ole pelgalt üleolek, vaid täielik ülemvõim õhus.

Sõjaajaloolane Danny Orbach viis selle tagasi otsusteni, mis tehti juba 1960. aastatel.

Väikese rahvaarvuga ja vaenulikest naabritest ümbritsetud Iisrael jõudis järeldusele, et ei suuda oma vaenlastega võistelda sõdurite ega tankide arvus.

Iisrael otsustas investeerida ebaproportsionaalselt palju ressursse õhujõududesse, ütles Orbach.

Seda strateegiat tugevdasid miljardite dollarite ulatuses USA sõjaline abi ning juurdepääs Washingtoni kõige arenenumatele tehnoloogiatele.

Iisraeli õhujõudude eelis tulenes Orbachi sõnul ka selle sõjalisest kultuurist.

Suurte investeeringutega õhujõud nõuavad "ülesandekeskset juhtimist", mille puhul on nooremohvitseridel õigus teha kiireid ja iseseisvaid otsuseid oma eesmärkide saavutamiseks – vabadus, mis on sageli kättesaamatu pilootidele teistes, hierarhilisemates Lähis-Ida sõjavägedes, lisas Orbach.

Fainbergi sõnul on Iisraeli edu teine sammas selles sõjas operatiivne integratsioon Ühendriikidega.

"See on sõda, mida peetakse inglise keeles," ütles Fainberg.