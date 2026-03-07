Iraani president palus naaberriikidelt rünnakute eest vabandust

Iraani president Masoud Pezeshkian teatas riigitelevisioonis tehtud pöördumises, et palub naaberriikidelt, keda nad on rünnanud, vabandust ega kavatse seda rohkem teha.

Pezeshkian tegi laupäeval Iraani riigitelevisoonis pöördumise, kus ütles, et peab vajalikuks paluda naaberriikidelt, keda nad on rünnanud, vabandust, vahendas BBC.

"Me ei kavatse naaberriike vallutada," lisas Pezeshkian ja kutsus üles piirkondlikule koostööle, et tagada rahu.

Iraani president lisas, et relvajõududele on edastatud otsus, et alates praegusest hetkest ei tohi nad naabreid rünnata, välja arvatud juhul, kui need ise esimesena ründavad.

"Need, kes kaaluvad selle hetke ärakasutamist, et Iraani rünnata, ei tohi saada imperialismi käpiknukkudeks," ütles Pezeshkian ja lisas, et Iisraeli ja USA toetamine ei vii au ega vabaduse suunas.